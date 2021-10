Youtuber veroordeeld voor ontucht en kinderpornobezit

Een 26-jarige Youtuber uit Deventer is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden en tbs vanwege ontucht met twee minderjarigen. Dat bevestigt de rechtbank in Groningen. Ook is hij schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno en het zogenoemde grooming, wat de rechter beschouwt als online kinderlokken.

De man uit Deventer heeft een populair Youtube-kanaal met duizenden volgers waarop hij videogames deelde. Fans en volgers konden met hem chatten. Op die manier heeft de man een 14-jarige jongen online seksuele handelingen laten verrichten, waar hij volgens de rechter ook videobeelden van heeft gemaakt. Ook een 11-jarige jongen zette hij daartoe aan. Met hem sprak de Youtuber daarna af bij een benzinestation waar hij ontucht pleegde, zo stelde de rechter. Onbekend is wat er precies is gebeurd. Op het lichaam van de minderjarige werd zijn dna aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden 30 maanden cel, omdat justitie de kans groot achtte dat hij opnieuw de fout in zou gaan. Volgens deskundigen is de man verminderd toerekeningsvatbaar en kampt hij met meerdere stoornissen, waaronder autisme. Hij zal tijdens zijn tbs-behandeling ook onder reclasseringstoezicht staan.