Wonderlijk wapperende vlaggen in Moskou en Den Haag

Het lijkt wel zeker dat er nooit een windmachine is gebruikt om de sovjetvlag boven het Kremlin aan het wapperen te houden. Misschien waren wij hier in Holland wel de enigen die dat zo stellig geloofden en dat is dan de schuld van Rik Zaal. Die begon er in juni 1991 in de Volkskrant over: het wonder van Moskou.

Nooit zijn er beelden verschenen van de mysterieuze machine die de vlag op de koepel van het senaatsgebouw kennelijk zo hevig in beweging bracht, berichten dat-ie er was geweest werden vooral na 1990 verspreid. Ja, in 1927 schreef de Zweedse journalist Anton Karlgren dat de bolsjewiekenvlag werd aangedreven door een lawaaierige, inefficiënte windmachine, maar Karlgren had last van bolsjewiekenhaat. De Amerikaanse journalist Ferdinand Kuhn was in 1970 voorzichtiger, die vroeg zich gewoon hardop af of de vlag op de senaatskoepel wel helemaal uit zichzelf wapperde, of er geen machine aan te pas kwam.

Meer uitspraken uit de sovjettijd kreeg Google niet boven water. Na 1990 waren er trouwens ook niet veel en het zijn hoofdzakelijk veronderstellingen. Een medewerker van Reader’s Digest suggereerde de machine zelf te hebben gezien en filmregisseur Derek Jarman wist zelfs waar hij zat: in de vlaggenmast. Zaal vermoedde ook zoiets maar twijfelde. „Er moet dus een soort föhn onder de vlaggenmast staan.” Dan is er NRC Handelsblad die het zeker weet: de rode vlag was „jarenlang onafgebroken aangewakkerd door een windmachine”. Dat was 31 december 1991.

Alle kanten op

Vandaag stellen we vast dat de vlag van de Russische federatie net zo fier van de senaatskoepel waait als de oude sovjetvlag en dat hij, anders dan beweerd, alle kanten op wappert. Google Earth laat dat zien. Een machine blijkt niet nodig.

Toch is voor de zekerheid contact opgenomen met de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer toen het vermoeden rees dat ook in Nederland windmachines worden ingezet. Want als het NOS Journaal of het programma Nieuwsuur hun vaste politieke duiders in beeld brachten zag je tot voor kort over hun linkerschouder een stel vlaggen dat vaak verbazend enthousiast wapperde als er verderop in het land nauwelijks wind stond. Die vlaggen stonden boven op het Kamergebouw.

Maar de voorlichting is de e-mail waarschijnlijk kwijtgeraakt en belang heeft de zaak sowieso niet meer want het blijkt dat de vlaggen niet meer gehesen worden sinds de Kamer elders vergadert. Dat ze soms een andere kant op woeien dan je verwachten zou komt doordat Den Haag aan de kust ligt, zegt de redactie van Nieuwsuur, die ook was aangeschreven. „Aan de kust waait het vaak anders dan landinwaarts.” En dat de Haagse straten bij Nieuwsuur zo vaak zo nat lijken zit hem in plaatselijke lokale buien.

Krankzinnig veel onderzoek

Juist. Het wonderlijke wapperen in Moskou en Den Haag wordt natuurlijk in de eerste plaats verklaard door de hoge positie van de vlaggen. Op grote hoogte waait het altijd harder dan aan de grond. Hoe hoger hoe harder. Ook wappert de ene vlag van zichzelf eerder dan de ander, daar blijkt krankzinnig veel onderzoek naar te zijn gedaan. Het ergert de fysici dat ze het wapperen niet goed in de vingers krijgen.

Een complicatie is dat de kracht die de wind uitoefent op het doek van een normaal uitgehangen vlag haaks staat op de werking van de zwaartekracht. Dat veroorzaakt een rommelig rimpelpatroon. Het wordt al overzichtelijker als je de vlag vastmaakt aan een horizontaal gemonteerde vlaggenstok en die ook horizontaal aanblaast. Het mooist is de oplossing die Sadatoshi Taneda in 1968 koos: zo’n horizontaal gemonteerde vlag in een verticale windtunnel van boven naar beneden aanblazen, dan werken wind- en zwaartekracht in dezelfde richting. Dan nog blijf je zitten met de vraag of je de vlag rechtstreeks aan de stok moet vastmaken of, zoals gebruikelijker, aan een vlaggenlijn. Zo’n lijn introduceert weer willekeur. Bedenk nog dat elke onderzoeker zijn eigen handzame windtunnel inricht en het wordt duidelijk waarom resultaten en conclusies nogal uiteenlopen.

In het meest basale onderzoek wordt de ‘kritische luchtsnelheid’ bepaald waarbij de vlag, aangeblazen vanuit een verticale of horizontale opstelling, nét begint te wapperen. De lengte-breedteverhouding van de vlag blijkt daarop van grote invloed: lange vlaggen wapperen eerder dan korte met eenzelfde oppervlak. De zwaarte (in gram per m2) van het doek en zijn buigstijfheid spelen ook een rol. Verwarrend is het fenomeen hysterese: een vlag die ging wapperen omdat de kritische luchtsnelheid was overschreden blijft nog lang dóórwapperen als de luchtsnelheid alweer ver onder de kritische waarde is gedaald. De zelf opgewekte turbulentie blijft bestaan.

En zo is er nog heel veel meer onderzocht: hoe de wapperfrequentie afhangt van de windsnelheid en hoe de trekkracht op de vlaggenmast met een sprong stijgt zodra de vlag aan het wapperen slaat. Dat vlaggendoek vooral aan het vrije uiteinde slijt terwijl het, op het eerste gezicht, vooral dicht bij de stok het zwaarst belast lijkt te worden (wapper eens met een natte krant) zit hem in de woeste bewegingen van het uiteinde. Dat gebied genereert ook het meeste lawaai. Het zijn eigenlijk dingen die iedereen al vermoedde.