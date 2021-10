‘Wij hadden niet zo geheimzinnig moeten doen‘

Hemelsbreed ligt het hoofdkantoor van Microsoft 7.770 kilometer verderop. Toch volgen ze in Redmond, Washington, de lokale politiek in Noord-Holland op de voet.

Door het verzet tegen de nieuwe megadatacenters in Noord-Holland loopt Microsofts geplande uitbreiding ruim een jaar vertraging op. Dat kost het bedrijf miljoenen per maand, zegt Noelle Wash. Zij gaat over de cloudinfrastructuur van het Amerikaanse techbedrijf.

Noelle Walsh Van chemiereus naar big tech Noelle Walsh (1964) werkt sinds 2017 voor Microsoft en gaat over de datacenters en cloudinfrastructuur. Daarvoor werkte ze bij chemiereus Dow Chemicals en was verantwoordelijk voor een groot deel van de fabrieken. Ze werkte onder meer in Terneuzen. Walsh is geboren in Ierland.

Voor de meeste gebruikers is de cloud een ongrijpbare, alomtegenwoordige computer. In de Wieringermeer staan de fabrieken die deze digitale wereld draaiende houden. ‘Hyperscalers’ heten ze: enorme datacenters van Microsoft en Google, tientallen hectares groot. Ze verbruiken veel groene stroom en het nabijgelegen windmolenpark en de enorme gebouwen veranderen het landschap ingrijpend. Hyperscalers zijn duur: de aanleg kost honderden miljoenen, aldus Walsh.

Vorig jaar moest Microsoft de aanleg van twee nieuwe datacenters in Noord-Holland staken, omdat de vergunningen niet op orde waren. De afgelopen maand kreeg het techbedrijf toestemming om, voordat de definitieve vergunning er is, weer te beginnen. Volgende week gaat weer de schop in de grond bij het dorp Middenmeer, onderdeel van de gemeente Hollands Kroon.

Microsoft moest wachten omdat Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland met elkaar in conflict raakten over de vergunningen. Voor een bedrijf met een jaaromzet van 168 miljard dollar (144 miljard euro) is een paar miljoen euro schade geen grote aderlating.

Toch vinden ze bij Microsoft de vertraging „frustrerend”, zegt Noelle Walsh tijdens een interview via Teams – Microsofts eigen online vergaderprogramma. „Zolang de bouw niet start moeten we de aannemers doorbetalen. Maar het kost ons vooral omzet omdat we nee moeten verkopen tegen klanten die hun data graag in Nederland opslaan. Sinds de pandemie stappen bedrijven nog sneller over naar de cloud."

Waarom moeten die grote datacenters van Microsoft per se in Nederland staan?

„We breiden overal in Europa uit, maar Nederland is samen met Ierland en Zweden een van de drie hero-regions, landen waar extra grote datacenters staan. Veel van onze klanten willen nu eenmaal dicht bij Amsterdam zitten – en Nederland heeft een goede netwerkinfrastructuur. Stroom is hier niet per se goedkoper dan bijvoorbeeld in Zweden. Maar er is wel veel duurzame energie en het Nederlandse weer is gunstig. Hier kunnen we de computers een groot deel van het jaar koelen met lucht.”

Is de groei van Microsofts cloud te realiseren met duurzame energie die lokaal opgewekt wordt? Het grootste deel van de stroom van windparken gaat nu al naar datacenters.

„Er zullen natuurlijke limieten zijn waaraan we ons moeten aanpassen. We kunnen niet bijvoorbeeld van 1 naar 2 gigawatt gaan en ervan uit gaan dat dit meteen beschikbaar is.

„Dat is een van de redenen dat we ook naar andere regio’s uitbreiden. Dat betekent overigens niet dat de druk op de Nederlandse markt minder wordt. De cloud groeit zo snel dat we een vierde ‘hero-regio’ in Europa zoeken. Een land dat genoeg ruimte en duurzame energie heeft, en we willen het eerst goed afstemmen met omwonenden. Ik wil niets meer forceren.”

Heeft u dan het idee dat Microsoft de uitbreiding in Nederland forceert?

„Ik hoop het niet. Ik was hier afgelopen zomer in Middenmeer om de locatie te bekijken. Wij houden van generators en gebouwen. Maar als je gewend bent aan weilanden en bomen, dan snap ik dat zo’n gebouw pijn aan je ogen doet. We willen onze datacenters nu meer laten opgaan in het landschap. Dat had ik liever eerder gedaan, in plaats van wachten tot mensen er commentaar op zouden geven.”

Een ander kleurtje dus. Wat heeft Microsoft nog meer geleerd van de weerstand in Noord-Holland?

„In de wereld van datacenters wordt uit veiligheidsoverwegingen vaak geheimzinnig gedaan. We roepen liever niet waar we zitten. Maar daar worden mensen juist achterdochtig van. Als Microsoft moeten we daar meer open over zijn. Daarom organiseert ons community development team volgende week ook een avond voor omwonenden. We willen mensen informeren waarom we bouwen, hoe het eruit komt te zien en hun feedback horen. We leggen uit wat er gebeurt in het datacenter, hoeveel mensen er werken en waar de bouwploegen vandaan komen. We hebben niets te verbergen.”

Ziet het Microsoft-bestuur Nederlanders als zeurpieten?

„Soms wel. Maar we beseffen nu dat in Europa niet iedereen meteen weet wat Microsoft voor een bedrijf is. We willen groeien, maar alleen op de ‘Microsoft-manier’. We moeten dat vertrouwen eerst verdienen.”

„Daarom proberen we te peilen waar de gemeenschap geïnteresseerd is, we hebben een klein fonds voor duurzaamheidprojecten (het gaat om 1,1 miljoen euro sinds 2018, red.) en we geven lokale IT-trainingen. Die mensen kunnen misschien later bij Microsoft aan de slag. We willen goede buren zijn. Dat is op lange termijn het beste, ook voor onze omzet. We kunnen niet aannemen dat iedereen denkt dat we fantastisch zijn.”