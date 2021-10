De wijk Carnisse, onderdeel van deelgemeente Charlois. In vier jaar tijd stegen de huizenprijzen in Charlois – een gebied in Rotterdam-Zuid dat uit verschillende wijken bestaat – met bijna 53 procent. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa, een technologiebedrijf gespecialiseerd in automatische waardebepalingen van woningen. Begin 2017 kostte een gemiddelde woning er 117.000 euro, eind 2020 was dat 179.000 euro. In Charlois stijgen de huizenprijzen daarmee niet alleen het hardst van Rotterdam, maar ook van heel Nederland. Foto Frank Hanswijk