Vreemde ideeën van FIFA-baas Infantino

Voetbalbestuurder nummer één Gianni Infantino nam geen gemakkelijke taak op zich toen hij FIFA-voorzitter Sepp Blatter opvolgde. Blatter vertrok, met een corrupt imago waarmee hij ook de populairste sport had besmet. Veel arrestaties binnen de FIFA waren het gevolg. Ook aanhangers van Blatter hadden zich schuldig gemaakt aan schaamteloze zelfverrijking.

Infantino heeft al meerdere malen laten doorschemeren dat hij op zoek is naar meer. Zo voerde hij gesprekken over een nieuwe opzet van het wereldkampioenschap voor clubs; meer landen en meer clubs wilde hij daarbij betrekken. Andere ideeën gingen over het creëren van een Nations League, maar dan wereldwijd. De FIFA en de UEFA raakten verwikkeld in een machtsspel waarin de Europese voetbalbond zich efficiënter toonde in het opzetten van nieuwe competities. De Nations League is daar een goed voorbeeld van. De spanningen liepen hoog op tussen de twee voorzitters van de grootmachten in de voetbalwereld, Gianni Infantino en Aleksander Ceferin.

Na lange bestuurlijke debatten over nieuwe initiatieven blijkt Infantino zijn focus erop te hebben gericht om elke twee jaar een WK voor landen te organiseren. In een interview noemde hij onlangs de Super Bowl als voorbeeld. Die wordt elk jaar gespeeld, dus waarom zou het WK voetbal dan niet elke twee jaar kunnen worden gehouden.

Ik ben een voorstander van innovatie en modernisering waar dat nodig is en waar dat kan. Wat goed is hoeft voor mij niet aangeraakt te worden, tenzij het voor een grote verbetering zorgt. Geforceerd nieuwe elementen inbrengen in een evenement dat al succesvol is, kan ook schadelijk zijn. Een toernooi als het WK, dat een maand duurt, kun je niet vergelijken met de Super Bowl, die op één dag wordt gehouden en de afsluiting is van een landelijke clubcompetitie. American football is alleen populair in de Verenigde Staten, in de rest van de wereld doet die sport er nauwelijks toe en weten veel mensen niet eens wat de Super Bowl is. Voor mij is de Super Bowl meer te vergelijken met de finale van de Champions League – ook een strijd tussen twee clubs. Een paar keer ben ik er voor opgebleven, vooral om het optreden van Whitney Houston te zien. Kort daarna viel ik in slaap. Ik geniet meer van de NBA.

Vier jaar naar een piekmoment toewerken is speciaal voor sporters én toeschouwers. Die periode is nodig om spanning op te bouwen, en het geeft supporters de tijd om te sparen voor de reis. Allerlei records van legendarische spelers en landenploegen zouden weggeveegd worden als er om het jaar om de wereldtitel wordt gestreden en er dus meer wedstrijden worden gespeeld. Als de frequentie van het WK voetbal toeneemt, verliest het toernooi zijn glans. Wat is de gedachte erachter? Meer geld verdienen? Meer WK’s betekent dat meer machtige landen de mogelijkheid krijgen om ze te organiseren: meer kansen, dus meer voorstanders van de FIFA-voorzitter.

Het WK voetbal moet dezelfde status behouden als de Olympische Spelen – één keer in de vier jaar. Dat zijn ’s werelds grootste sportevenementen, en daar kan geen Super Bowl tegenop.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.