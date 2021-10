Vertrek Bart Snels pijnlijk voor Jesse Klaver

„Dit is de moeilijkste brief die ik ooit heb moeten schrijven”, schreef Bart Snels donderdagavond in zijn afscheidsbrief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het bericht dat Snels even voor half negen ook op Twitter zette, was evenzeer moeilijk voor zijn fractiegenoten van GroenLinks. Zij hadden het plotselinge vertrek van hun financieel woordvoerder niet zien aankomen. Betrokkenen zeggen „totaal verrast” te zijn.

Ook inhoudelijk is de brief van twee A4’tjes hard bij GroenLinks aangekomen. Snels (54 jaar, Kamerlid sinds 2017) veegt in niet mis te verstane woorden de vloer aan met twee dingen. Allereerst de steeds hechtere samenwerking met de Partij van de Arbeid – „Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan.”

En helemaal pijnlijk: het leiderschap van Jesse Klaver. „Ik heb […] gemerkt dat ik steeds minder ruimte kreeg van de fractieleiding om deel te nemen aan dit gesprek. Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert hoe besluiten worden genomen en wat de zeggenschap is van Kamerleden over de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur.”

Liberaal-sociaal profiel

Uit de brief van Snels spreekt niet alleen boosheid over de gang van zaken binnen de fractie maar ook frustratie over de geïsoleerde positie die hij daarin heeft gekregen. Sinds hij in 2015 door de toen net aangestelde partijleider Klaver werd teruggehaald naar Den Haag, behoorde Snels tot het kleine ploegje naaste adviseurs. Eerst als matig bezoldigd fractiemedewerker – het budget was op – en vanaf maart 2017 als verkozen Kamerlid. Hij was voor zijn trouwe diensten als politiek adviseur en creatief tekstschrijver beloond met een hoge plek op de kandidatenlijst.

Ondanks hun leeftijdsverschil – Snels zat ooit in Roosendaal nog in de klas bij de moeder van Klaver – raakten de twee ook goed bevriend. Tijdens de verkiezingscampagne van 2017 was Snels altijd in de buurt van de partijleider te vinden en hij kreeg op de gang in het (oude) Tweede Kamergebouw een kamer vlak naast die van de fractievoorzitter.

Dit jaar verloor Snels zijn plaats in ‘team Jesse’. Klaver trok in de campagne en vooral na de verkiezingsnederlaag van maart (van 14 naar 8 zetels) in het formatieproces meer naar anderen in top van de fractie, waaronder de nieuwe nummer 2: Corinne Ellemeet. Politiek schoof GroenLinks dit jaar meer naar links, zowel in het verkiezingsprogramma als in de vaak door Klaver uitgesproken wens om nauwer met andere linkse partijen samen te werken. Ook daardoor merkte Snels dat hij hoe langer hoe minder zijn stempel op de koers van de partij kon drukken. Hij heeft immers een liberaal-sociaal profiel, wat al bleek toen hij ruim tien jaar geleden hoofd voorlichting van de Tweede Kamerfractie was, onder leiding van Femke Halsema.

Regeren met of zonder PvdA

Snels was deze zomer niet de enige die intern grote moeite had met het samen optrekken met de PvdA in het formatieproces. Hij vond – en beschreef dat donderdag ook in zijn ontslagbrief – dat GroenLinks hoe dan ook had moeten gaan regeren, met of zonder de PvdA. Hij vond het „vastkoppelen” aan de sociaaldemocraten strategisch en inhoudelijk een verkeerde keuze.

Bij de PvdA hebben ze nooit precies begrepen waarom, maar voelden ze wel dat Snels iets hartgrondigs tegen hen heeft. Zij voelden groot ongenoegen dat Snels als initiatiefnemer van het parlementaire onderzoek naar de Toeslagenaffaire, in de zomer van 2020, aandrong op het onder ede bevragen van toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher en dat dat ook nog vóór de verkiezingen moest plaatsvinden. Het droeg mede bij aan het terugtreden van Asscher als lijsttrekker in januari. De PvdA heeft de onvrede hierover proberen in te slikken. Maar Snels bleef uitstralen dat hij weinig met de PvdA op heeft.

Bij een congrescentrum in de bossen van Soesterberg houden GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke heidag. Foto David van Dam

Hoewel de formatie over links voorlopig is mislukt – VVD, D66 en CDA onderhandelen inmiddels met de ChristenUnie over een nieuwe regeerakkoord – heeft de GroenLinksfractie besloten, zonder Snels’ instemming, om de samenwerking met de PvdA voort te zetten. Al is nog lang niet duidelijk hoe intensief precies.

Bart Snels beschouwt dat als een vorm van „kiezersbedrog”, schreef hij, omdat de kiezers van GroenLinks op het GroenLinks-programma hebben gestemd. „Mijn stem in de Kamer is gebaseerd op een GroenLinks-mandaat, niet op een mandaat dat gedeeld wordt met de PvdA.” Hij gaat hier voorbij aan het feit dat Klaver al in de campagne nadrukkelijk op linkse samenwerking aanstuurde – er was een gezamenlijke poster met de voornamen van de lijsttrekkers van PvdA, SP en D66.

Partijgenoten, ook degenen die ideologisch niet tot zijn kring behoren, betreuren intussen het vertrek van een deskundig Kamerlid. Snels was een niet al te opvallende parlementariër maar hij streed inhoudelijk en succesvol tegen onder meer belastingontwijking door multinationals. Met zijn initiatiefwet om multinationals die Nederland verlaten nog achterstallige dividendbelasting te laten betalen haalde hij de internationale financiële pers. Vrij recent loodste hij een andere initiatiefwet door Eerste Kamer, de Wet open overheid, die geheel passend in de actuele roep om een nieuwe bestuurscultuur de rijksoverheid oproept tot meer transparantie. Partner bij dit wetsvoorstel was Kamerlid Joost Sneller, van zijn gedroomde coalitiepartner D66.