Twee overlevenden van ‘Utøya’ in de nieuwe regering van Noorwegen

In 2011 waren Tonje Brenna (33) en Jan Christian Vestre (35) doelwitten van de extreem-rechtse terrorist Anders Breivik tijdens zijn bloedige aanslag op het eiland Utøya. Tien jaar later zijn ze ministers in de nieuwe regering van Noorwegen. Brenna en Vestre zijn donderdag beëdigd als respectievelijk minister van Onderwijs en minister van Handel en Industrie in het minderheidskabinet van de sociaal-democratische premier Jonas Gahr Støre (61).

Hun toetreden tot de landelijke politiek komt niet uit het niets: van jongs af aan waren beiden politiek geëngageerd en op de fatale dag van 22 juli 2011 waren ze op Utøya als lid van de AUF, de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij die Breivik als doelwit had gekozen. Hij doodde 69 van Brenna’s en Vestre’s partijgenoten tijdens een anderhalf uur durende jacht op het eilandje. Brenna, destijds secretaris-generaal van de AUF, en Vestre wisten ternauwernood te ontkomen. Ook na de aanslagen bleven beiden politiek actief.

De traumatische ervaring maakt hun benoeming bijzonder, benadrukte Støre bij de beëdiging van zijn kabinet. „Ik ben er trots op dat zij, en velen met hen, doorgingen met politiek. Ze gebruiken hun macht om bij te dragen aan een betere samenleving en vandaag nemen ze de zwaarste politieke verantwoordelijkheid op zich die men in Noorwegen kan nemen.”

Opkomen voor waarden

Brenna en Vestre zelf stellen door de herinnering aan de aanslag extra gemotiveerd te zijn op te komen voor de sociaal-democratische waarden die hun partij voorstaat. Brenna: „waarden als gemeenschap, diversiteit en gelijkheid zijn net zo sterk als op 22 juli, misschien nog wel sterker.”

Overigens is ‘Utøya’ ook voor Støre persoonlijk: voordat terrorist Breivik op 22 juli 2011 naar het eiland trok, liet hij meerdere bommen ontploffen bij regeringsgebouwen in Oslo (hierbij vielen acht doden), waar Støre destijds werkte als minister van Buitenlandse Zaken. Een dag voor de aanslagen had hij het AUF-kamp op Utøya bovendien bezocht.

De nieuwe regering van Noorwegen - een minderheidsregering bestaande uit de Arbeiderspartij en de agrarische Centrum Partij, is ook om een andere reden bijzonder: voor het eerst in bijna een decennium bestaat het kabinet van het Scandinavische land uit meer vrouwen dan mannen (tien tegenover negen).

Een van de belangrijkste thema’s waar de regering mee te maken krijgt, is hoe om te gaan met de Noorse olieindustrie. Hoewel dit een van de belangrijkste verkiezingsthema’s was, lijkt het nieuwe kabinet vooralsnog niet voornemens de plannen voor oliewinning radicaal om te gooien.

