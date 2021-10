Müge Anlı laat in haar Turkse misdaadprogramma niemand wegkomen met verouderde ideeën over vrouwen

Müge Anlı is al dertien jaar vaste gast in de huiskamers van vele Turkse huisvrouwen. Haar talkshow Müge Anlı ile Tatlı Sert is één van de meest bekeken televisieprogramma’s van Turkije en zijzelf is de lieveling van veel gewone, Turkse moeders. Dat succes heeft ze mede te danken aan de rauwheid van haar programma. Terwijl het overgrote deel van het tv-aanbod gelikt is, zijn in het programma van Anlı doorsnee burgers uit alle hoeken van Turkije te zien.

Haar faam is te vergelijken met die van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries (1956-2021) – maar een echte journalist is Müge Anlı niet. Terwijl De Vries zélf dossiers had waar hij aan werkte, heeft Anlı een gigantisch team dat onderzoek voor haar verricht. Families kloppen bij haar team aan met vermissingen, onopgeloste moorden en ruzies. Een selectie verschijnt vervolgens iedere ochtend om tien uur, Turkse tijd, op de bank bij Anlı.

Anlı straalt kracht uit met haar peroxide-blonde haren en zakelijke kokerjurken. Om haar hals te allen tijde een ketting met de Turkse maan en ster. Wanneer tijdens een interview gevraagd wordt wat ze doet voordat ze live gaat, antwoordt ze: „Ik bid tot God dat ik niemand onrecht aandoe. Dat ik niet misleid word of verward raak. We doen riskant werk.” In haar talkshow confronteert ze op een onverschrokken wijze verdachten met het bewijsmateriaal dat haar team heeft vergaard. Haar werk leverde haar in 2016 en 2018 de Turkse Golden Butterfly Award op voor de beste vrouwelijke presentator.

Opkomen voor vrouwenrechten

In het volkstribunaal van Anlı komt niemand weg met verouderde ideeën over hoe een vrouw zich hoort te gedragen. In de meest recente zaak die wordt besproken zit de vrouw, Dürdane Kut, van de vermoorde 50-jarige boer Mustafa Kut op de bank bij Anlı. De verdachte die in de studio tegenover de weduwe komt te zitten is een dorpsgenoot die haar heeft gestalkt en liefdesbrieven heeft gestuurd. Wanneer hij de weduwe ervan beschuldigt dat ze met hem heeft geflirt door aanstootgevend rond te lopen, wijst Anlı de man op belerende toon op zijn vrouwonvriendelijke gedachtegang. Ze roept dat vrouwen in Turkije vrij mogen rondlopen zonder bestempeld te worden als ‘iemand die erom vraagt’. Dat soort uitbarstingen van de presentatrice komt veelvuldig voor in het programma. Herhaaldelijk verwerpt ze kindhuwelijken en geweld tegen vrouwen. Of de preken van de ongekend populaire presentatrice ook écht werken is de vraag. In Turkije wordt gemiddeld iedere dag een vrouw gedood door een man.

Müge Anlı neemt de rol op zich van morele opvoeder van de gemiddelde Turk – zoals de overheid dat graag ziet. Haar talkshow wordt uitgezonden door het regeringsgezinde televisiekanaal ATV. Die zender valt te omschrijven als het persoonlijke YouTube-kanaal van president Recep Tayyip Erdogan. Er is geen ruimte voor oppositie of kritiek. De nationalistische Anlı is volgens de Turkse regering dan ook de perfecte persoon om de dag mee te beginnen. In haar programma spreekt ze lovend over het leger en andere autoriteiten.

Vaderlandsliefde

Ze is de sterke vrouw die opkomt voor vrouwenrechten, maar ze doet dat op een politiek veilige manier, met inachtneming van tradities en vaderlandsliefde. In tegenstelling tot de demonstranten die in juli in Istanbul demonstreerden voor de rechten van de vrouw nadat Turkije uit de Istanbul-conventie stapte, een mensenrechtenverdrag dat geweld tegen vrouwen moet tegengaan. Zij werden door de politie uiteengedreven met pepperspray. Tijdens de aftrap van haar nieuwe seizoen in augustus werd de presentatrice gefeliciteerd door Devlet Bahçeli, de leider van de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Hij stuurde haar een briefje waarin hij haar programma „één van de beste voorbeelden van sociale verantwoordelijkheid op Turkse televisie” noemde.

De warmte en oprechtheid die Müge Anlı in haar programma laat zien, hebben haar gemaakt tot één van de bekendste vrouwen in de Turkse media. Haar politiek-correcte houding maakt haar succes duurzaam en houdbaar in het Turkse medialandschap waarin weinig plaats is voor oppositionele geluiden. Dat geeft haar genoeg ruimte om de harten van de Turkse huisvrouwen te blijven veroveren.