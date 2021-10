Triatleten melden jarenlange misstanden binnen Nederlandse bond

In de top van de Nederlandse triatlon vonden jarenlang misstanden plaats. Dat vertelt een groep van tien, deels minderjarige, triatleten vrijdag in Trouw. De triatleten schetsen een beeld van een angstcultuur waarbinnen psychische en fysieke verwaarlozing plaatsvond, dat onder meer leidde tot depressie, anorexia en langdurige blessures. De Nederlandse Triatlon Bond (NTB) laat weten de signalen serieus te nemen.

De triatleten zeggen dat de NTB herhaaldelijk signalen van sporters over de angstcultuur en de misstanden heeft genegeerd. Trainers en begeleidingsstaf, die de sporters overtrainden en dwongen af te vallen, werd de hand boven het hoofd gehouden, aldus de sporters. Vorig jaar besloot de NTB op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland alsnog een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. De resultaten van het onderzoek worden eind volgende week verwacht.

‘Bond te machtig’

Volgens de sporters is de macht van de bond „te groot”: de enige weg naar de top loopt via het Nationaal Triatlon Centrum in Sittard, waar de misstanden volgens de sporters plaatsvonden. De bond bepaalt de kwalificatie-eisen voor grote internationale wedstrijden. „Als het jou niet lukt, vliegen ze een ander talent in,” zegt toptriatleet Youri Severin in Trouw.

Afgelopen woensdag liet staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport, ChristenUnie) aan de Tweede Kamer weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar misstanden in de topsport. Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen alle 77 bij het NOC-NSF aangesloten sportbonden moet volgend jaar worden afgerond. Eerder dit jaar kwamen er verhalen over grootschalige misstanden binnen de turnwereld naar buiten.