SPD’er Scholz stap dichter bij regering met groenen en liberalen

„Het is gelukt”, zei SPD’er Olaf Scholz vrijdagmiddag. „We hebben een tekst opgesteld die als basis voor verdere coalitie-onderhandelingen kan dienen.” Uitgestreken als altijd kondigde de politicus zo een significante stap aan in de vorming van een nieuwe Duitse regering die hijzelf zal leiden.

Nog geen drie weken na de Bondsdagverkiezingen vonden de SPD, de Groenen en de FDP genoeg gemeenschappelijke grond om over te gaan op officiële coalitiebesprekingen. De zogenaamde Ampel-coalitie, een stoplicht vanwege het rood van de SPD, het geel van de liberale FDP en de Groenen, lijkt levensvatbaar.

De tekst waar Scholz het over had beslaat twaalf kantjes, en schetst hoofdlijnen waarop de drie partijen al grote verschillen hebben overbrugd. Anders dan wat de SPD en de Groenen verlangden, komt er zoals het er nu uitziet geen snelheidslimiet op de snelwegen: voor de FDP en haar clientèle van snelle automobilisten was dit blijkbaar een punt waarop de poot stijf moest worden gehouden.

De Groenen kunnen een voorlopige overwinning noteren waar het aankomt op gebruik van steenkool als brandstof: die moet volgens de basistekst in 2030 gestopt worden. De SPD en de Groenen kunnen vasthouden aan de verhoging van het minimumloon naar 12 euro per uur, waar de FDP in principe op tegen is. Volgens het document moet ook de kiesgerechtigde leeftijd naar beneden, naar 16 jaar, waarvan vooral de FDP en de Groenen zullen profiteren gezien hun populariteit bij jongere kiezers.

‘Innovatief verbond’

De SPD, de Groenen en de FDP presenteren zich de laatste dagen als een „innovatief verbond”, een term die ook in de tekst terugkomt, dat zich concentreert op „modernisering” en „vooruitgang”. De SPD, de grootste partij van de drie die van de afgelopen twintig jaar er zestien jaar regeerde, lift daarbij graag mee op het progressieve imago van de Groenen en de FDP.

Op lokaal niveau worden de sociaal-democraten deze dagen door rechtse en middenpartijen en dito media bekritiseerd omdat ze in Berlijn en in Mecklenbrug een regering proberen te vormen met de socialistische partij Die Linke. Op Twitter schreef CDU-secretaris-generaal Paul Ziemiak dat Olaf Scholz „het burgerlijke vijgenblad van een in de kern linkse SPD is”.

De SPD, de Groenen en de FDP benadrukken op federaal niveau een nieuwe leiderschapsstijl voor te staan. Wederzijds loven de partijvoorzitters elkaar om de fijne omgang en de open gesprekken, waarin niet iedereen halsstarrig aan de eigen verkiezingsprogramma’s vasthoudt. Zoals Michael Kellner uit het onderhandelingsteam van de Groenen het afgelopen week formuleerde: „We hebben niet onze partijprogramma’s aan elkaar zitten voorlezen.”

„Als zulke verschillende partijen het eens kunnen worden over de grote uitdagingen van deze tijd en de antwoorden daarop, dan is dat een kans om ons land samen te brengen”, verklaarde FDP-voorzitter Christian Lindner vrijdagmiddag. Ook zei hij te hopen dat de „mogelijke coalitie groter wordt dan de som der delen”. Lindner denkt dat de „grote winnaar” van de stoplichtcoalitie uiteindelijk niet een partij zal zijn, „maar ons land”.