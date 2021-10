Soms zwijgt de journalist in geval van leven of dood

Halverwege het gesprek staat Mick van Wely plotseling op. „Mag ik even een glaasje water halen? Ik heb een ontzettend droge bek.” De twee mannen op het bankje achter ons komen meteen in beweging. Eén scant de hoge hal van het gebouw van De Telegraaf, de ander loopt met Van Wely mee. Sinds de moord op Peter R. de Vries zijn er altijd ogen op de misdaadjournalist gericht. De beveiliging van Mick van Wely is opgeschaald naar het hoogste niveau. Spontaniteit is uit zijn leven verdwenen: iedere week moet hij zijn schema doorgeven aan de DKDB, de politiedienst die ook politici en leden van het Koninklijk Huis beveiligt. Op reportage gaan of afspreken met bronnen is moeilijk. Naar de sportschool, die hij normaal drie keer per week bezoekt, kan hij niet meer. „Dat risico is te groot.” Hij sport nu in een zaaltje in het Telegraaf-gebouw. „Je moet zorgen dat je fit en scherp blijft. Doe je dat niet, dan ga je malen.”

Zes journalisten

Focus op misdaad NRC sprak met zes misdaadjournalisten over hun vak en de impact van de moord op collega Peter R. de Vries. Jos Emonts De Limburger (gepensioneerd)

De Limburger (gepensioneerd) Paul Vugts Het Parool

Het Parool Jan Meeus NRC Handelsblad

NRC Handelsblad Marian Husken De Willem Podcast

De Willem Podcast Mick van Wely De Telegraaf

De Telegraaf Hessel de Ree BN/De Stem

Zijn telefoon gaat. Het is misdaadjournalist John van den Heuvel, met wie Van Wely vaak samenwerkt. „Ik ga nog wel even bellen over die wederhoor”, zegt hij tegen Van den Heuvel. „En anders publiceren we gewoon. Ik ben er klaar mee, als je iemand een halve dag de tijd geeft en ze reageren niet…” Van Wely hangt op, zucht, en legt zijn telefoon voor zich op tafel. „Sorry hoor, er spelen allerlei dingen.”

De georganiseerde misdaad verruwt. En met de publicaties rondom het criminele netwerk van Ridouan Taghi, zien alle misdaadjournalisten, is hun vak een grimmige fase ingegaan. In juni 2018 wordt het gebouw van misdaadblad Panorama beschoten met een raketwerper. Vijf dagen later ramt een witte Volkswagen Caddy de glazen pui van het gebouw van De Telegraaf. De auto wordt in brand gestoken en dat richt voor meer dan een miljoen euro schade aan. Mick van Wely had net een groot portret van Taghi in De Telegraaf gepubliceerd. „Dit is de man waar het OM jacht op maakt”, stond erboven. De rechtbank sprak van een aanslag op de persvrijheid. De krant zelf stelde zich strijdbaar op: „Wij zwijgen nooit”, stond een dag later op de voorpagina.

Dat was ook het motto van Peter R. de Vries, die op 6 juli van dichtbij werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. Aankomende maandag staan de verdachten voor het eerst voor de rechter.

Op de avond dat De Vries wordt neergeschoten, krijgen verschillende misdaadjournalisten van de politie te horen dat ze mogelijk gevaar lopen. Paul Vugts, die in 2017 als eerste Nederlandse journalist voltijds werd beveiligd en in een safe house zat, houdt nieuwe maatregelen af, vertelt hij. Van Wely maakt een andere afweging. John van den Heuvel, die ook voor De Telegraaf werkt, heeft al drie jaar persoonsbeveiliging.

In Nederland berichten zo’n vijftien journalisten uitsluitend over misdaad, en bijna allemaal krijgen ze te maken met druk, dreiging of geweld. Er circuleren foto’s met de geldbedragen die op hun hoofd staan. Een enkeling moest noodgedwongen verhuizen. NRC sprak met zes misdaadjournalisten over hun vak en de impact van de moord op collega Peter R. de Vries.

„Als een journalist nu stopt, denken criminelen dat ze winnen. Dat kun je niet doen.” Mick van Wely misdaadjournalist De Telegraaf

Waarom zou je dit werk nog willen doen?

Als we dat Van Wely vragen, rolt hij met zijn ogen. „Ik capituleer niet.” In zijn optiek is het een onzinnige vraag - er is geen weg terug. „Als een journalist nu stopt, denken criminelen dat ze winnen. Dat kun je niet doen.”

Hessel de Ree van BN/De Stem heeft nog nooit aan stoppen gedacht. Zelfs niet toen er als dreigement werd ingebroken in zijn auto, hij werd afgeluisterd door criminelen, en ook niet toen zijn naam op een dodenlijst verscheen. „We moeten uitleggen wat er in deze wereld aan de hand is.”

Marian Husken, die decennia voor Vrij Nederland werkte en nu ‘De Willem Podcast’ maakt, over Holleeder: „Misdaadjournalistiek gaat niet alleen over georganiseerde misdaad, maar over veiligheid en terrorisme, het raakt de hele maatschappij.”

We vragen het ook Jos Emonts, gepensioneerd misdaadverslaggever van dagblad De Limburger. Hij vuurt terug met een anekdote. Een paar jaar geleden werd hij bij de uitgang van de rechtbank bedreigd door een „topfiguur” uit een motorbende, een man die slaapt met een wapen onder zijn kussen: „Jij gaat niks opschrijven. Je bent gewaarschuwd.” Dat moedigde Emonts juist aan, wie niet schrijft geeft zich gewonnen. „Kijk, anders kunnen we natuurlijk wel ophouden, als we ons op deze manier laten intimideren.”

Wie dit werk doet, moet iedere dag opnieuw een veiligheidsafweging maken, zegt Jan Meeus van NRC, die helemaal niet vindt dat je koste wat het kost door moet publiceren. „Die ‘wij-zwijgen-niet’- houding heeft iets van een staredown: wie knippert het eerst? Daar doe ik niet aan mee. Ik ben geen crimineel! Ik ben gewoon journalist. Ik observeer. Ik maak stukken. Ik zoek dingen uit.

Handgranaat

Op de ochtend na Kerst 2020 komt Jos Emonts terug van zijn rondje met de hond, als hij op de stoep voor zijn huis iets ziet liggen dat lijkt op kerstversiering. Een bal? Een piek? Hij bukt, pakt het voorwerp op. Of… een handgranaat? „Toch maar even de politie gebeld.” Het ding blijkt een handgranaat van Russische makelij, en tot op de dag van vandaag is de afzender onbekend. „Volgens de Explosieven Opruimingsdienst had ik het zelfs op vijftig meter afstand niet overleefd.”

Emonts lacht als hij erover vertelt. Hij heeft geen enkele keer over zijn schouder gekeken. Hij ligt niet wakker van het excessieve geweld waarvan hij getuige is geweest. Niet van de lijken die hij zag drijven op een plaats delict. Niet van die keer dat een garage in brand werd gestoken na zijn berichtgeving. Hoe kan dat? „Het werk brengt iets jongensachtigs in me naar boven. Ik zie het als een avontuur. Dat is geen stoerheid, maar een misschien naïeve manier om het jarenlang vol te houden.” Hessel de Ree noemt deze houding „beroepsmatig cynisme”.

„Een verjaardag van een crimineel bezoek ik niet, een uitvaart soms.” Paul Vugts misdaadjournalist Het Parool

De angst krijgt een plek, zeggen zijn collega’s ook. Jan Meeus vergelijkt het met de zorgen die iedere ouder bij vlagen over zijn kinderen heeft. „Op de eerste dag van de middelbare school zie je ze vertrekken met een veel te grote tas en fiets. Oh god, denk je dan, als dat maar goed gaat. Dat denk je een week. En dan hou je op erover na te denken.” Vragen beantwoorden over het gevaar van hun werk is precies daarom lastig, zegt Meeus – exact wat er van ze verlangd werd in de dagen na de moord op De Vries. „We werden permanent herinnerd aan de risico’s van het vak.”

Testosteron

De misdaadjournalistiek is nog relatief jong in Nederland. Aanvankelijk waren het vooral bladen als Panorama en Nieuwe Revu die de onderwereld structureel volgden. Pas in de jaren negentig gingen meer kranten misdaad volgen. Hessel de Ree: „Het genre werd lange tijd niet chic gevonden, en vies.”

Veruit de meeste Nederlandse misdaadverslaggevers zijn mannen. Een aantal van hen omschrijft zichzelf als macho met scoringsdrang. Van Wely: „Hoe moet ik dat zeggen, we hebben misschien iets te veel testosteron.” Ze schrijven hoofdzakelijk over georganiseerde misdaad. Sommigen doen daar ook cold cases bij. De zes die wij spraken kunnen opvallend meeslepend over misdaad vertellen. Die ervaringen zijn soms zo absurd, zo onvoorstelbaar, dat je de pijnlijke feiten uit het oog zou kunnen verliezen. Er komen lijken voorbij, gebroken nabestaanden, zware dreigementen en soms staan de journalisten oog in oog met een moordenaar.

Geen van de zes journalisten die wij spraken koos bewust voor het vak. Zij werden gegrepen door een verhaal, daarna liet de misdaad hen niet meer los.

„Je moet op geen enkele manier bij hen in het krijt komen staan.” Marian Husken De Willem Podcast

Jos Emonts overkwam het met drie lijken in een beek: een afrekening binnen een Limburgse motorbende. Jan Meeus toen hij zestien jaar geleden verslag deed van de moord op vastgoedbaas Willem Endstra. En de zoektocht naar een criminele infiltrant door wie een vrachtwagenchauffeur in een Marokkaanse cel belandde, liet Marian Husken, de enige vrouw met wie NRC sprak voor dit verhaal, niet meer los.

De misdaadjournalist onderscheidt zich van zijn collega’s doordat hij zich beweegt in de boven- én onderwereld. Ze peuteren geheime informatie los bij advocaten, controleren de werkwijze van het Openbaar Ministerie, maar drinken ook koffie met criminelen. Dat werd in het verleden bij collega’s van „keurige kranten als NRC” niet altijd begrepen, vertelt Marian Husken. „‘Dat jij met criminelen praat’, zeiden ze, ‘dat kán niet.’ En op op de redactie van VN hoorde ik: ‘Ga je weer boeven vangen?’” Husken neemt moeiteloos standpunten in waar niemand op zit te wachten. Toen heel Nederland ervan overtuigd was dat verpleegkundige Lucia de Berk achter meerdere moorden zat, besloot zij die aanname te onderzoeken. „ ‘Je gaat ons toch niet vertellen dat die vrouw onschuldig is’, vroegen collega’s.” Dat bleek wel het geval. „Ik kijk altijd de andere kant op, ook al is het onaangenaam.”

Een goede misdaadverslaggever, zegt Emonts, moet met alles en iedereen in contact willen komen: die moet de misdaad opzoeken. Sommige misdaadjournalisten onderhouden zelfs vriendschappen met criminelen. Soms omdat ze daar profijt van hebben, soms ook omdat ze elkaar leuk vinden.

Thuiswerken

De voordeur van de ruime bungalow van Hessel de Ree staat open. Voor zijn katten, die lopen in en uit. De Ree zelf heeft een thuiswerkplek ingericht aan de keukentafel, met uitzicht op de kippen in de achtertuin. Sinds de redactie overging op flexplekken en zijn kantoortje opdoekte, zit hij thuis. De Ree: „Het voelt niet lekker om op de redactie over gevoelige zaken te bellen met een advocaat of een crimineel.” De Ree verzamelde de afgelopen decennia een telefoonboek vol contacten. Een enkeling rekent hij nu zelfs tot vriend. Zo ging hij jaren vriendschappelijk om met een groepje foute restauranteigenaren. „Een restaurant waar ik graag en vaak at, werd een soort clubhuis voor criminelen.” Hij schreef niet over ze, maar stak wel veel van de contacten op. Om te voorkomen dat hij medeverantwoordelijk gehouden zou worden voor illegale activiteiten, leverde De Ree bij zijn baas verslagen van de ontmoetingen in.

De Ree spreekt met enige bewondering over de misdadigers die hij beroepsmatig volgt. „Ze hebben lef, maar betalen daar uiteindelijk vaak een hoge prijs voor.” Hij denkt dat zijn uiterlijk hem in het vak vooruithelpt – De Ree is een grote man met een stoppelbaard. „Een crimineel heeft wel eens tegen me gezegd dat ik net één van hen lijk.”

Je moet voorzichtig zijn als je bevriend raakt met een boef, vindt Mick van Wely. „Veel criminelen houden van zuipen, hoeren en drugs. Ik ben ook een levensgenieter. Stel, je maakt er een toffe avond van, vervolgens krijg je oorlog en wordt die avond gebruikt om je te chanteren.”

Je moet professionele distantie houden, vindt Jan Meeus. „In de misdaadjournalistiek gelden alle regels die in de gewone journalistiek ook gelden.” Paul Vugts trekt de grens bij „maximaal twee pils” met een crimineel. „Ik wil niet dat het lijkt alsof we vriendschappelijk met elkaar omgaan. Als je heel amicaal doet met een crimineel voelt het voor hem als verraad als je een kritisch stuk schrijft. Ik kom niet op verjaardagen, maar ga wel een enkele keer naar een uitvaart.”

„Het genre werd lange tijd niet chic gevonden, en vies.” Hessel de Ree misdaadjournalist BN/De Stem

Kun je criminele bronnen hetzelfde benaderen als bronnen uit de bovenwereld?

Ja, zegt Marian Husken. Zij let wel scherper dan anders op haar onafhankelijkheid. Zelfs als iemand er op staat haar koffie te betalen, slaat ze dat af. „Je moet op geen enkele manier bij hen in het krijt komen staan.”

Je moet de afstand groter maken dan anders, vindt Paul Vugts. „Ik zeg weleens: wat jij hebt gedaan vind ik echt niet kunnen. Als leuk mens is een moordenaar voor mij af.”

Criminelen houden zich niet vanzelfsprekend aan de gangbare omgangsvormen. Soms verschijnen ze op een afspraak met breedgeschouderde begeleiding, bedoeld om te intimideren. Het is de kunst om je daar niet door te laten leiden, zegt Jan Meeus: „Holleeder, wordt wel gezegd, belde niet één keer of twee keer. Die belde gewoon veertig keer. En als dat dan jouw telefoon is, en die Neus belt gewoon veertig keer, dat is dat toch wat anders dan als de woordvoerder van Mark Rutte dat doet.”

Peter R. de Vries ging volgens een aantal journalisten een stap verder dan ze zelf zouden gaan. Hij trad op als woordvoerder in vermissingszaken, voerde actie om cold cases te heropenen en ging zelf op zoek naar daders. „De Vries klaagde aan en spoorde op”, zegt Marian Husken. „Ik spoor niet op: ik werk niet samen met de politie.” Hessel de Ree: „Peter R. de Vries was een activist, hij loste misdaden op. Dat doen de meeste misdaadverslaggevers niet. Ze schrijven erover, leggen uit en controleren of politie en justitie hun werk goed doen.”

Toen De Vries besloot kroongetuige Nabil B. als vertrouwenspersoon bij te staan, heeft Mick van Wely hem een mail gestuurd. „Ik schreef hem dat ik het buitengewoon onverstandig vond om als journalist deelnemer te worden in een strafproces. Je brengt zo namelijk niet alleen jezelf in gevaar, maar ook andere journalisten. Want criminelen denken: die kutjournalisten gaan de kroongetuige helpen.”

Brokjes

Hoe komt het zover dat de Neus jou belt? Hoe daal je als journalist af van de bovenwereld naar de onderwereld?

Dat, zeggen ze allemaal, is een geleidelijk proces. Je bezoekt zittingen in de rechtbank, die openbaar zijn. Dan interview je een advocaat, die brokjes informatie geeft. Bij Paul Vugts begint het er vaak mee dat een crimineel boos is om wat hij heeft geschreven. Vugts: „Dan vraag je: zullen we het er anders eens over hebben?”

Marian Husken kende niemand in het criminele milieu en zakte voor een verhaal over drugssmokkel bron voor bron af naar beneden. Ze begon bij vrachtwagenchauffeurs, verzekeraars, en kwam toen via privédetectives bij de criminelen zelf terecht.

„Die ‘wij-zwijgen-niet’- houding heeft iets van een staredown: wie knippert het eerst? Daar doe ik niet aan mee.” Jan Meeus misdaadjournalist NRC

Toen hij nog niet beveiligd werd, hing Mick van Wely wekelijks een dag lang rond in de Rotterdamse haven. Tot op de dag van vandaag levert dat hem nieuws op over cocaïnesmokkel.

Er is ook sprake van een tactisch spel: advocaten hebben dossiers met informatie over strafzaken, als hun cliënt daar belang bij heeft, delen ze stukken informatie. „Maar net wat ze goed uitkomt”, zegt Meeus.

Het werk van journalisten kan een rol gaan spelen in het strafproces. Husken: „In de jacht op een scoop, door de haast, zie je soms dat journalisten te veel leunen op wat het OM of een advocaat vertelt. Je moet oppassen dat je niet gestuurd wordt door instanties.” Soms is de journalist een pion in een schaakspel, weet Vugts ook. Hij vertelt over een crimineel die vreesde voor de veiligheid van zijn gezin, en zijn vijand duidelijk wilde maken dat hij niet meer bij hen woonde. „Daarvoor wilde hij een interview in Het Parool gebruiken.”

Vugts wil ook relativeren. Zo avontuurlijk als het misschien klinkt, is het meestal niet. „Ik volg nu liquidatieproces Eris, dat duurt 64 dagen. Alleen maar gepraat in de rechtbank. Dat is een sleur. Doodsaai.”

Het grote verschil met andere genres in de journalistiek, zegt Meeus, is dat het hier kan gaan om leven en dood. Daarom, vindt hij, móét je soms wel rekening houden met de gevolgen van je werk, en informatie om die reden niet, of pas later, in de krant zetten. Hoezeer dat ook tegen de natuur van de journalist in gaat. Je kunt informatie over een dader hebben, en daarmee breng je misschien jezelf of je bron in gevaar. Je kunt ook niet altijd overzien of je een lopend politie-onderzoek in de war stuurt of niet.

Buikpijn

Vorige week kwamen die dilemma’s haarscherp samen. Vijf kranten (De Telegraaf, Het Parool, de Volkskrant, AD en NRC) brachten op vrijdag 8 oktober hetzelfde nieuws: Taghi huurde zijn neef in als advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie planden ze een gewelddadige uitbraak uit de gevangenis. Meerdere journalisten waren al lang van dat contact op de hoogte. Paul Vugts wist het al een half jaar, journalisten van andere kranten, zoals NRC, kwamen er kort na de moord op Peter R. de Vries achter.

Na de aanslag op De Telegraaf in 2018, schreef die krant nog: wij zwijgen niet. En nu, drie jaar later, houden vijf kranten maandenlang in samenspraak nieuws stil. Waarom hebben zoveel journalisten zulk groot nieuws zo lang voor zich gehouden?

Mick van Wely: „Dit is geen zwijgen. Het maatschappelijk belang was groter dan de primeur.”

Vugts heeft rondgelopen met „buikpijn”, vertelt hij een paar dagen na de publicatie op de redactie van Het Parool. Hij vraagt zich af wat er was gebeurd als hij het nieuws toch direct had gepubliceerd? „Dat ik het niet opschreef voelde tegennatuurlijk.”

„Het werk brengt iets jongensachtigs in me naar boven. Ik zie het als een avontuur.” Jos Emonts gepensioneerd misdaadjournalist De Limburger

Journalistiek hadden ze het „niet rond”, vertelt hij. Wat bedoelt hij? Was het dan niet nieuwswaardig dat Taghi een neef over de vloer kreeg? „Wat ze precies bespraken was niet duidelijk”, zegt Vugts. „Misschien deed die neef zijn werk wel volkomen te goeder trouw.” En wat ook meespeelde: na de moord op Peter R. de Vries kwam het onderzoek van het OM naar de uitwisseling tussen Taghi en deze advocaat in een stroomversnelling. In overleg met het OM wachtte Vugts dat af. „Het was een extra reden om het nieuws niet te brengen: we wilden het onderzoek niet in de weg zitten. Het kon om mensenlevens gaan. Zonder bewijs kon het OM de advocaat de toegang niet ontzeggen en niet oppakken.” NRC maakte een soortgelijke afweging, zegt Jan Meeus.

Bovendien: het nieuws brengen voordat het OM de neef aanhield, kon ook gevaarlijk zijn voor de betrokken misdaadjournalisten. Vugts: „In de weken na de moord op Peter R. de Vries vroeg iedereen zich af: wie is de volgende? We varen in de mist.”

Ook omwille van de veiligheid publiceerden vijf kranten het nieuws gelijktijdig. In de journalistiek is dat vanwege onderlinge concurrentie ongebruikelijk, maar in de misdaadjournalistiek komt het vaker voor. Hessel de Ree van BN/De Stem: „Dan is er niet maar één journalist die alle kennis heeft”, zegt hij, „en heeft het voor een benadeelde crimineel niet zoveel nut om er eentje om te leggen”.

Meeus: „Je kunt wel stoer roepen: ik ben journalist, ik ga tot het gaatje. Publish and be damned! Maar du moment dat het gaat over leven en dood, moet je soms andere afwegingen maken.”

Lees ook: Buitenlandse journalisten over de situatie in Nederland