Is het wel moreel verantwoord om twee ‘geprivilegieerde witte mannen’ financieel te steunen?

Het is zaterdagavond. Ik wandel langs een Haagse gracht terwijl een aflevering van POM (Podcast over Media) een aangenaam geluid in mijn oor produceert. Het is een wekelijkse routine. Mijn ogen betrappen door de ramen in de huizen mijn aan de buis gekluisterde buurtgenoten. Een superieur gevoel maakt zich van mij meester. Wandelen is supergoed voor mijn lijf (beter dan thuis blijven) en POM is gezond voer voor mijn geest (beter dan televisie kijken). Een moment sta ik erbij stil hoe de infotainment-podcast van de twee kraaiende vrienden (Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth) mij behaagt.

Totdat ik besluit om ‘vriend van de show’ te worden. Daarmee kan ik voor een coconut latte per maand de goede content die mijn zaterdagroutine tot een feest maakt steunen. Maar ik hou er een knagend gevoel aan over, omdat ik ineens besef hoe geprivilegieerd ik ben (geworden), een ex-vluchteling die het zich kan permitteren om voor een goede podcast en journalistiek te betalen. Kan ik met dat geld niet beter wat de Keniaanse schrijver Oyunga Pala noemt mijn ‘zwarte’ belasting betalen (de heilige taak van de diaspora om familie in het geboorteland financieel te ondersteunen)? Is het wel moreel verantwoord om met die paar tientjes per maand twee ‘geprivilegieerde witte mannen’ financieel te steunen?

Zo moet je helemaal niet denken, verzekert een vriendin die ik in een staat van verwarring bel. Zij is een van de weinige mensen die mijn gevangenschap tussen de monsters van mijn verleden en mijn nieuwe leven kan begrijpen. Net als ik heeft zij een vluchtelingenachtergrond, maar zij heeft door hard te werken op miraculeuze wijze haar thuis gevonden in de Nederlandse journalistiek. Onze gesprekken gaan over de perikelen op het Binnenhof, en ook over de recente POM-afleveringen. Haar argumenten zijn steekhoudend: „Jij wordt ‘vriend van de show’, niet om die jongens rijker te maken, maar omdat je voor de kwaliteit wil betalen, daar hoef je je niet voor te schamen.”

De afgunst jegens mijzelf (de vroegere ik die mijn huidige ik rust en privileges misgunt) legt bloot dat ik mij op een kruispunt bevind, tussen twee werelden die radicaal van elkaar verschillen. Aan de ene kant heb je mijn wereld waar ik via dure airpods mijn wekelijkse podcast consumeer en daar fatsoenlijk voor wil betalen. Uit het vorige week gepubliceerde Global Wealth Report 2021 blijkt dat Nederland met een gemiddeld netto-vermogen van 129.000 euro per persoon het op drie na rijkste land ter wereld is. Aan de andere kant heb je een wereld waar mensen voor minder dan een dollar per dag leven. Zo’n 9 procent van de wereldbevolking leeft in extreme armoede (ruim 97 miljoen mensen leven op een dollar per dag als gevolg van de pandemie).

Een van de grootste paradoxen van onze tijd is dat wij meer dan ooit met elkaar verbonden zijn, terwijl wij ons gedragen alsof wij niet van elkaar afhankelijk zijn. Zowel het virus als de verwoestende kracht van de natuur (als gevolg van klimaatverandering) zijn blind voor de kleur van ons paspoort, maar het zijn vooral rijkere landen die dankzij hun kennis, financiële kapitaal en infrastructuur wendbaar blijken. De Volkskrant tekende recent op dat bijna vier op de vijf doses van de beschikbare coronavaccins in de bovenarmspieren van burgers uit rijke landen belandden, ook al vormen zij de helft van de wereldbevolking. Met de huidige priktempo kan het volgens Oxfam tot wel 2078 duren voordat de bewoners van de armste landen volledig zijn gevaccineerd. Ondertussen praten rijke landen over ‘boostershots’.

Je kunt gerust stellen dat de voorspelling dat een verbonden wereld tot meer wederzijdse afhankelijkheid en solidariteit zou leiden een leugen is gebleken. Door de netflixisering en tiktokisering van de samenleving wanen we ons soms even aan de overkant van de wereld, maar na zulk escapisme vinden wij gauw de weg terug naar onze vertrouwde omgeving.

Er zijn genoeg Nederlanders die zich schamen voor de mondiale ongelijkheid en net als ik hun schuld afkopen met ‘zwarte’ belasting (via goede doelen en Giro 555). En toch is het ethisch discutabel de mondiale lasten op de schouders van een individu te leggen. Zolang wij de schaamte over de mondiale ongelijkheid tot een particuliere beleving reduceren, hoeven onze politieke leiders daar niets aan te doen. Daarom moeten wij onze particuliere schaamte in een politiek antwoord vertalen. Dat vraagt nieuw leiderschap dat durft internationale solidariteit prominent op de agenda te zetten: van liefdadigheid naar rechtvaardigheid.

Alleen zo kan ik schaamteloos voor mijn lievelingspodcast betalen, terwijl ik mij op een gezonde manier tot de complexe wereld om mij heen verhoud.

Kiza Magendane is politicoloog. Hij schrijft om de week op deze plek een column.