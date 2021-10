Russenangst toen en nu

Heeft u last van Russenangst? Dan staat u niet alleen. Onderzoeksinstituut Clingendael legde in 2020 23.000 Nederlanders de stelling voor: „Rusland is een bedreiging voor de veiligheid van Europa.” 35 procent bleek het daarmee eens, 38 procent was neutraal of wist het niet en 27 procent ervoer geen dreiging.

Clingendael stelde vast dat daarmee het risico bestaat van toenemende politieke polarisering van het Nederlandse Ruslanddebat.

Met zijn onlangs uitgekomen boek Russenangst draagt Tony van der Meulen, columnist en ex-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, een forse steen bij aan dit debat. Hij is met zijn 75 jaar een babyboomer, net als ik, maar hij heeft een veel gedetailleerder beeld van zijn jeugd dan ik. Daardoor kon hij dit boek schrijven, waarin hij herinneringen aan zijn katholieke jeugd in de jaren vijftig in het Friese Joure overtuigend koppelt aan de politieke gebeurtenissen uit die periode.

Centraal staat de inval in 1956 van de Russen in Hongarije. Van der Meulen schrijft: „Je hoeft tegen mijn leeftijdgenoten van vlak na de oorlog alleen maar ‘Boedapest brandt’ te zeggen en de jeugdherinneringen komen los. Met als ijkpunt: de radio op die zondagmorgen.”

Dat klopt, al komt bij mij hoofdzakelijk één herinnering boven. Via het spoorwegstation in mijn woonplaats Venlo kwam vanuit Duitsland op 14 november 1956 een volle trein langs met vluchtende Hongaren. Schoolklassen, waaronder de mijne, waren opgetrommeld om te zwaaien naar de Hongaren, er werden volksliederen gespeeld, mensen huilden en bestormden de trein om levensmiddelen en sigaretten uit te delen. Als vluchteling in Nederland kon je toen nog een potje breken – Geert Wilders, ook uit Venlo, moest nog (in 1963) geboren worden.

Je zou denken dat de Russen in 1956 hun krediet voorgoed hadden verspeeld bij de generatie van de babyboomers, maar de werkelijkheid is gecompliceerder. In 1981 en 1983 demonstreerden in respectievelijk Amsterdam en Den Haag honderdduizenden mensen tegen plaatsing van nieuwe kernwapens in Nederland als antwoord op de SS20, de nieuwe Russische middellangeafstandsraketten.

Vooral links Nederland was tegen die plaatsing, Tony van der Meulen en ik ook. Hoe kritisch wij verder ook tegenover de Sovjet-Unie stonden, de Russenangst was kennelijk nog niet allesoverheersend.

Achteraf bezien is dat naïef geweest. We hadden beter moeten luisteren naar een aantal mensen die toen al sceptisch waren over eenzijdige wapenbeperkingen. In de jaren tachtig interviewde Van der Meulen sommigen van hen.

„Bent u bang voor de Russen?” vraagt Van der Meulen aan KVP-politica Marga Klompé. „Nou nee”, zegt ze, „maar laten we elkaar niks wijsmaken: hun systeem is gebaseerd op wereldhegemonie.” Karel van ’t Reve: „Tja, wat noem je bang? Ik sluit de mogelijkheid van een Russische bezetting van West-Europa niet uit.” En commentator Henk Neuman: „De zaak wordt werkelijk kritiek als wij de afschrikking laten varen uit angst voor kernwapens.”

Ruim twintig jaar Poetin, inclusief de vliegramp met de MH17, hebben de Russenangst weer bijna op het niveau van de jaren vijftig gebracht, behalve – o ironie – in de rechtse kringen rond Wilders en Baudet. Nou ja, Russenangst... wat mezelf betreft spreek ik liever van Russenargwaan.