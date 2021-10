Grote protestmars in Brussel voor veiliger nachtleven

Ruim duizend betogers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag meegelopen in de protestmars om aandacht te vragen voor veiligheid in het nachtleven van de Brusselse gemeente Elsene. De politie telde 1.300 deelnemers, melden Belgische media vrijdag. De betoging volgde nadat twee vrouwen hun ervaringen deelden op de Instagrampagina Féminisme Libertaire Bruxelles na een avondje stappen in de bars El Café en Waff, beide van dezelfde eigenaar. Ze zeiden te zijn gedrogeerd en verkracht door dezelfde barman. Na het bericht vertelden meer vrouwen over seksueel misbruik door de kroegmedewerker.

Inmiddels zijn er al minstens zeventien aanklachten ingediend tegen de barman. Sommige verhalen zijn al jaren oud, maar bevatten overeenkomsten. De vrouwen voelden zich allemaal plots erg dronken en kunnen zich daarna niets meer herinneren, zelfs als ze weinig gedronken hadden. De dag daarna werden ze verward en halfnaakt wakker. Het Brussels parket heeft inmiddels een onderzoek geopend. Ze kunnen nog niet zeggen of de vermoedelijke dader ook echt betrokken is bij de misbruikzaak. De man was jaren werkzaam in cocktailbar El Café en zou na klachten overgeplaatst zijn naar Waff, het café dat om de hoek zit in de Brusselse studentenbuurt.

De eigenaar zegt op sociale media dat de politie nog niets tegen hem gezegd heeft over een van zijn werknemers. Ook zou al het personeel een bewijs van goed gedrag moeten voorleggen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws moet de eigenaar deze week nog op het gemeentehuis verschijnen waar ze over de feiten moeten vertellen. De burgemeester zegt daarnaast dat hij de Brusselse uitgaansbuurt veiliger wil maken.