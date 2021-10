Problemen bij de Belastingdienst: beschuldig niet de ambtenaren

En weer gaat het mis. Na de Toeslagenaffaire is het nu de afhandeling van de Toeslagenaffaire, met hetzelfde verhaal: een onweerstaanbaar doormalende machine die vooral de minst weerbaren in de samenleving in grote moeilijkheden brengt. De reactie is ook elke keer hetzelfde: grote verontwaardiging, terecht natuurlijk, en dan een litanie over cultuurverandering en een tirade over venijnige managers die regels boven menselijk leed stellen. Ondertussen is er al een hele serie staatssecretarissen op het ministerie van Financiën versleten; het huidige duo overleeft nog, vermoedelijk dankzij de luwte van de zich maar voortslepende formatie, maar het ligt niet voor de hand dat deze straks twee dezelfde taken krijgen toebedeeld, nu het onder hen ondanks alle vlotte verhalen even hard misgaat als bij hun voorgangers. Het zou zo langzamerhand duidelijk moeten zijn dat al deze preken over cultuurverandering, hoe begrijpelijk ook, de plank misslaan bij het zoeken naar een effectieve oplossing.

Sweder van Wijnbergen is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

De niet gestelde vraag is waarom die managementcultuur zo is. De politieke hobby van de dag, ambtenaren publiekelijk aan de schandpaal nagelen, gaat geen oplossing leveren en doet op lange termijn schade aan de effectiviteit van de ambtenarij. Politici moeten niet achter ambtenaren schuilen, maar ambtenaren achter politici: dat heet ministeriële verantwoordelijkheid. Er zijn twee fundamentele oorzaken achter de misère bij de Belastingdienst. Voor de eerste moeten we bij Mark Rutte en zijn kabinetten zijn, en voor de tweede bij de Tweede Kamer zelf.

Natuurlijk zullen er bij de Belastingdienst, net zoals bij elke bureaucratie, rotte appels in het management te vinden zijn. Elke grote organisatie heeft zijn petty bureaucrats. Maar het is verregaand onwaarschijnlijk dat ze allemaal zo fout zijn. Een veel logischer verklaring voor de problemen is te vinden in de brief van toenmalig staatssecretaris Frans Weekers (VVD) over „de gestelde bezuinigingstaakstelling” voor de Belastingdienst. Geheel in lijn met het beleid van de verschillende kabinetten-Rutte werd er simpelweg een bezuiniging opgelegd, en zoek het maar uit hoe je dat doet. Er werd wel luchtigjes gepraat over hoe digitalisering dat allemaal mogelijk zou gaan maken, maar het enige wat daar duidelijk uit werd is dat Weekers geen idee had over wat IT wel en niet kan, en hoe lang het duurt en hoeveel het kost om complexe IT-processen te implementeren. Zijn opvolger Eric Wiebes (VVD) maakte de problemen nog groter, door op incompetente manier op personeel te bezuinigen; hij stuurde de best gekwalificeerde ambtenaren weg zonder er voor terug te krijgen wat hij nodig had. Met als gevolg dat managers nu weigeren ruimte te geven voor de menselijke maat, omdat ze daar simpelweg het budget en de mensen niet voor hebben. Dat ligt niet aan de Belastingdienst, maar aan de uitzonderlijk schadelijke manier van bezuinigen van de kabinetten-Rutte.

Rutte en zijn ministers geloven heilig dat als je maar simpelweg een oekaze uitvaardigt dat het allemaal zuiniger en efficiënter moet, dat dat vervolgens vanzelf gebeurt. Schroef de budgetten terug en alles landt op zijn pootjes. Ondertussen weten we wat iedereen hem had kunnen vertellen, dat dat zo niet werkt. Ronald Reagan volgde ook zo’n beleid, „starving the beast” heette dat. Geef de overheid maar minder geld, dan volgen de bezuinigingen en efficiëntieverbeteringen vanzelf. Zoals toen al duidelijk werd dat het effect volstrekt averechts is, zien we dat nu bij de gemeentes (jeugdzorg!) en dus ook bij de Belastingdienst. Bezuinigen kan misschien door stroomlijnen en zeker door minder diensten te verlenen, maar niet door alleen maar te dagdromen over hoe als je maar geen geld geeft alles vanzelf beter gaat.

Uitzonderlijk schadelijk

Een tweede probleem ligt bij de Tweede Kamer. Die weigert hardnekkig een basiswaarheid van de economie te erkennen die elke eerstejaars student economie met de universitaire paplepel ingegoten krijgt: bij beleid er is een fundamenteel conflict tussen targeting en efficiency. De Kamer is geobsedeerd met het precies laten landen van interventies bij de mensen waar het beleid voor bedoeld is. Dat is targeting, en is natuurlijk lovenswaardig, maar is fundamenteel in strijd met de efficiëntie van het beleid. Dat zien we nu uitvergroot bij de Toeslagenaffaire. Daar is een uitzonderlijk complex systeem opgetuigd om ervoor te zorgen dat alleen die mensen de kinderopvangtoeslag krijgen voor wie die bedoeld is – fraude moest streng bestreden worden. Het opgetuigde apparaat is dermate ingewikkeld dat juist de zwakkeren in de samenleving in serieuze moeilijkheden raken.

Verstandig beleid zou minder fundamentalistisch op targeting moeten hameren en accepteren dat er een afweging gemaakt dient te worden: minder targeting levert lagere kosten en meer efficiëntie op. Geen van beide doelstellingen dient absoluut heilig verklaard te worden, het nastreven van de een gaat ten koste van de ander.

Op de lange termijn is dit beleid uitzonderlijk schadelijk. In de dagen van de herstructurering van Oost-Europese landen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, waar ik destijds als chief economist voor Oost-Europa bij de Wereldbank middenin zat, kwam het opzetten van een efficiënte belastingdienst vanaf het begin aan bod. Niet voor niets: belastingen zijn nou eenmaal een noodzakelijk kwaad, een moderne economie kan niet zonder overheid en de overheid kan niet zonder belastingopbrengsten om haar uitgaven te financieren. Het laten verloederen van de Belastingdienst zoals Ruttes kabinetten maar blijven doen, leidt tot ondermijning van de belastingmoraal bij de burgers, en daarmee op de lange termijn tot het ondermijnen van de overheidsdiensten. En zonder goede overheidsdiensten komt ook van economische groei niets terecht.

