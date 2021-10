Picasso wist dat hij monsterlijk was, aldus zijn vroegere vriend Giacometti

Toen in 1957 de componist Igor Stravinsky aan beeldend kunstenaar Alberto Giacometti vroeg hoe hij zijn vriendschap met collega Picasso zou omschrijven, antwoordde deze: „hij verbijstert me, hij verbijstert me zoals een monster je zou verbijsteren.”

De vriendschap was op dat moment voorbij dus mogelijk was sprake van enige wrok, maar de kwalificatie ‘monster’ was voor Picasso minder erg dan voor de meeste mensen, zei Giacometti toen Stravinski hem aansprak op de negatieve connotatie. Picasso wist dat hij monsterlijk was, aldus de vroegere vriend.

Dat klopt vast. Je kunt de manier waarop Picasso in 1929 Olga afbeeldde, een van zijn vrouwen, ook behoorlijk monsterlijk noemen: uitgemergeld en schreeuwend, gemene tanden en een gebroken schaambeen. En dat terwijl ze in 1918 nog verleidelijk en realistisch door hem werd weergegeven in een fauteuil, in 1920 lezend en in 1923 met een bontkraag.

Pablo Picasso, Zelfportret (1901)

Foto Adrien Didierjean / RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) Alberto Giacometti, ‘Homme qui marche II’ (1960)

Foto Succession Alberto Giacometti



In de tentoonstelling Picasso – Giacometti draait het om de vriendschap tussen de twee mannen, die weliswaar twintig jaar in leeftijd scheelden, maar elkaar toch jarenlang inspireerden en uitdaagden. In zeven zalen worden de twee in museum Voorlinden naast elkaar gelegd aan de hand van enkele thema’s. Het begint met de zelfportretten die beiden maakten toen ze rond de twintig waren: Picasso zelfbewust, de ander misschien wat zoekender, maar ook zeker niet onzeker.

Misschien vroegen ze zich op dat moment wel af hoe ze in de toekomst hun geliefden zouden vastleggen. Het duurt niet heel lang voordat ze eruit zijn. De realistische Olga is al vrij snel van de baan. Bij Picasso zullen de vrouwen in ronde stukken uiteen vallen, of in ronde vormen op elkaar botsen. Ook Giacometti laat de realistische beelden van zijn zusje Ottilia al vrij snel vallen en richt zich op een reeks platte vrouwen, waar nauwelijks nog iets vrouwelijks aan te ontdekken valt. Giacometti’s vrouw als massief vierkant valt wel bij menig kunsthandelaar in de smaak.

Pas later komt Annette in beeld, de vrouw met wie Giacometti in 1949 trouwt. Hij wil haar in de kern vatten. Haar beelden krijgen een stevige basis, maar op doek gaat ze bijna op in de grijze achtergrond. Een lot dat ook Giacometti’s geliefde Caroline ten deel zou vallen, terwijl Picasso zijn geliefde Dora Maar kleurrijk en volop aanwezig laat zijn op de doeken.

Alberto Giacometti, ‘Ottilia’ (ca. 1920)

Foto Succession Alberto Giacometti Alberto Giacometti, ‘Tête de femme (Flora Mayo)’ (1926)

Foto Succession Alberto Giacometti

Publiekslievelingen

Lopend door de zalen vraag je je af hoe het nu precies zat met de vriendschap tussen deze twee publiekslievelingen, en met de wisselwerking tussen hen. Ja, beiden lieten zich met hun beelden inspireren door Rodin, beiden gingen al snel over op abstract werk, beiden hielden zich bezig met de dood – Giacometti’s bekende beeld van zijn overleden buurman met De neus uit 1947 is prominent aanwezig – en ze maakten beiden een schedel. Beiden hebben zich ook een tijdje bezig gehouden met surrealisme, zonder dat dat nu direct tot uitdrukking kwam in hun werk. Beiden moesten zich zien te verhouden tot hun model of geliefden, maar ja: dat geldt voor elke kunstenaar.

Opvallend is dat beiden na de Tweede Wereldoorlog – toen Giacometti terugkeerde uit Zwitserland en ze de draad van hun vriendschap weer oppakten alsof er in de wereld niets was gebeurd – hun werk meer laten aanhaken bij het realisme. Giacometti komt met zijn bekendste werken: de mens tot iets kwetsbaars teruggebracht, ongeacht of hij nu loopt of zit.

Pablo Picasso, ‘Figure: projet pour un monument à Apollinaire’ (1928)

Foto Adrien Didierjean / RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) Pablo Picasso, Paul en Arlequin (1924)

Foto Mathieu Rabeau/ RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)

Het is in de laatste zaal waar de twee het beste samenkomen: de zorgelijke figuren van Giacometti tegenover de in feite eveneens kwetsbare figuren van Picasso, zij het dat die niet fragiel zijn, maar juist nadrukkelijk aanwezig. Kijk naar mij, lijkt het beeld De vrouw met de uitgestrekte armen te willen zeggen tegen Giacometti’s L’homme qui marche II (1960) tegenover haar. Die kijkt echter niet terug, maar loopt straal de andere kant op. Als iets de relatie tussen deze twee mannen typeert is het de combinatie van die twee beelden: een vriendschap waarin elk zijn eigen weg ging en die minder gezocht moet worden in overeenkomsten.

Een vriendschap in vogelvlucht Dolblij is Alberto Giacometti (1901- 1966) wanneer hij in Parijs op 15 december 1931 de man gaat ontmoeten die hij enorm bewondert: Pablo Picasso (1881-1973). „De twee kunstenaars werden op grond van hun wederzijdse bewondering goede vrienden en bleven dat in de jaren 1940, ook toen ze 1942 tot 1945 elkaar niet meer konden bezoeken in de oorlog. Picasso nam het advies van zijn vriend ter harte en aarzelde niet hem naar zijn mening te vragen. Hij probeerde, bij een portret van Dora Maar, de klassieke lijn van het hoofd te doorbreken met een hoed, maar die was volgens Giacometti overbodig. Het leidde tot een levendige discussie of er een noodzaak was voor dit bescheiden hoofddeksel. Het beeld onderging meerdere veranderingen, tot Picasso uiteindelijk besloot Giacometti’s raad op te volgen.” De vriendschap kwam waarschijnlijk ten einde toen de kans bestond dat het werk van Giacometti werd opgenomen in Galerie Louise Leiris. „Het reglement van de galerie schreef destijds voor dat alle kunstenaars moesten instemmen met de toetreding van een nieuw lid. Picasso blijkt het voorstel te hebben getorpedeerd: ‘Nee, die wil ik niet, ik waardeer hem als vriend, maar ik wil hem niet in de galerie.’ Vanaf dat moment zochten de twee kunstenaars elkaar niet meer op. Giacometti vergeleek Picasso’s schilderijen met ‘leuke posters’. Picasso liet zich al even kritisch uit over Giacometti en omschreef zijn werk als ongelooflijk monotoon en een herhaling van dezelfde composities. Uit: Catalogus Picasso-Giacometti, museum Voorlinden

Picasso-Giacometti is t/m 13 februari te zien in Museum Voorlinden. Tickets alleen online te bestellen.

Pablo Picasso, ’La lecture’ (1932)

Foto Mathieu Rabeau / RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)

Beelden, van boven naar beneden: Alberto Giacometti, ‘Homme (Apollon)’ (1929). Foto Succession Alberto Giacometti. Pablo Picasso, Zelfportret (1901). Foto Adrien Didierjean/RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris). Alberto Giacometti, ‘Homme qui marche II’ (1960). Foto Succession Alberto Giacometti. Alberto Giacometti, ‘Ottilia’ (ca. 1920). Foto Succession Alberto Giacometti. Alberto Giacometti, ‘Tête de femme (Flora Mayo)’ (1926). Foto Succession Alberto Giacometti. Pablo Picasso, ‘Figure: projet pour un monument à Apollinaire’ (1928). Foto Adrien Didierjean/RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris). Pablo Picasso, Paul en Arlequin (1924). Foto Mathieu Rabeau/RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris). Pablo Picasso, ‘La lecture’ (1932). Foto Mathieu Rabeau/RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris).

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven