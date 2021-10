Pak Polen hard aan, maar heb ook oog voor achterblijvers

De confrontatie die de Poolse regering zoekt, laat Brussel op de korte termijn maar één keus: met alle legale mogelijkheden keihard terugslaan, omdat met het tolereren ervan de bijl aan de wortels van de Europese Unie wordt gezet. De ook tegenover de Hongaarse premier Orbán te lang gevoerde politiek van pappen en nathouden heeft er slechts voor gezorgd dat elders (als in Tsjechië en Slovenië) populisten hun kans schoon zagen om ongestraft de rechtsstaat aan te randen.

Tot die Europese middelen mogen, gezien het belang van wat op het spel staat, ook minder conventionele behoren, indien die effectiviteit beloven. Het hoort weliswaar tot de goede gebruiken om zich niet met elkaars binnenlandse politiek te bemoeien, maar binnen de EU bestaat geen volstrekte scheiding tussen binnenland en buitenland, en de gestage kneveling van pers en wetenschap in Hongarije en Polen gaat ook de anderen aan.

Tot die minder conventionele middelen kan een gerichte economische boycot behoren, in combinatie met openlijke steun voor de demonstraties waarmee het goedwillende deel van de Polen nu tegen de eigen regering protesteert, of zelfs een oproep tot een algehele staking. Ook als waarschuwing aan andere lidstaten die dreigen te ontsporen. Dat wordt langzaamaan een legitiem antwoord, gezien de toenemende autocratische neigingen van de regimes in Warschau en Boedapest.

Sociale politiek

Tegenover deze noodzakelijke harde lijn op de korte termijn dient voor de langere termijn ook iets anders te staan, namelijk een aanpak van de oorzaken, dankzij welke de Poolse regering op zoveel electorale steun kan bogen, ook al is de overgrote meerderheid van de Polen tegen een ‘Polexit’ gekant. Dat vergt tevens enige kritische zelfreflectie van de Europese Unie ten aanzien van haar eenzijdige economische koers de afgelopen decennia.

De regerende partij PiS dankt haar electorale kracht niet alleen aan haar nationalistische en ultrakatholieke koers, maar ook aan haar sociale politiek. Anders dan het in Brussel bejubelde Burgerforum van Donald Tusk heeft PiS zich om de maatschappelijke achterblijvers bekommerd, om de vele slachtoffers van de economische transitie na de val van de Muur.

In menig Midden-Europees land is een tweedeling ontstaan tussen hen die van deze transitie geprofiteerd hebben, en hen die daardoor vooral oude zekerheden verloren hebben. In Polen is de kloof ook geografisch bepaald; tussen stad en platteland en tussen west en oost, waarbij die scheidslijn, verrassend genoeg, ook na honderd jaar nog sterk met de oude grens tussen het Duitse Keizerrijk en het Russische Tsarenrijk samenvalt. Net als de steden is ook het westen meer verlicht.

Omdat in Polen, net als in veel andere Middeneuropese landen, de sociaal-democratie geen rol (meer) speelt, heeft de Poolse kiezer feitelijk slechts de keuze tussen economisch rechts en cultureel rechts, tussen de kosmopolitische neoliberale koers van Burgerforum en een nationalistische sociale van PiS. Dat dan vele minder welvarende inwoners voor dat laatste kiezen, kan niet verbazen.

Neoliberale waandenken

Wat dat betreft put de brede steun voor PiS uit dezelfde angsten en sentimenten als de brede steun voor Poetin even verderop: westerse economische vrijheid als bedreiging voor sociale veiligheid. Als bedreiging voor de bestaanszekerheid van hen die zich minder goed weten in te vechten in gave landjes, noch de wegen kennen om hun spaarcentjes op de Maagdeneilanden te vermenigvuldigen, omdat zij die spaarcentjes als gevolg van hyperinflatie in de jaren negentig zijn kwijtgeraakt. Zoals veel Russen, voor wie democratie en markteconomie daardoor niet gelijk zijn komen te staan aan stabiliteit en welvaart, maar aan chaos en armoede.

Het is in dat opzicht een fatale historische coïncidentie dat de ondergang van het communisme samenviel met de ideologische hoogtijdagen van het neoliberalisme in het Westen, dat vervolgens ook als shocktherapie voor het Oosten werd gepromoot. De toen al zichtbare sociale ellende waarin dat resulteerde, leidde niet tot bijstelling van de koers, maar tot radicalisering: de transitie naar het hyperkapitalisme verliep volgens haar apologeten niet snel genoeg. Zij waren als kwakzalvers in de Middeleeuwen, die voor elke kwaal maar één remedie kenden: aderlaten. En als dat niet hielp, nog meer aderlaten. Om, als de patiënt vervolgens overleed, te constateren dat er dus te weinig adergelaten was.

Dat is niet een uitsluitend Midden-Europees probleem. Ook West-Europa kampt intussen met een groeiende tweedeling, en de beperkte electorale keuze tussen neoliberaal kosmopolitisme versus sociaal nationalisme; Wilders, Le Pen en de Duitse AfD baseren hun succes bij de stembus sterk op deze tegenstelling, die bij miljoenen kiezers aan gevoelens van maatschappelijke verlatenheid appelleert.

Dat valt niet los te zien van de electorale verzwakking van de sociaal-democratie, die na 1989 veel te sterk in het neoliberale waandenken is meegegaan, en binnen Paarse of Grote Coalities een helder sociaal-economisch links program voor vage sociaal-culturele progressiviteit heeft ingeruild, waardoor een deel van haar klassieke kernelectoraat, aangewezen op slecht betaalde flexbanen en onbetaalbare flexwoningen, is gedeserteerd.