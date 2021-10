Onversneden intimidatie

‘Bij deze wil ik even een waarschuwing uitdelen. En die bestaat uit het volgende.” Als de voorman van Farmers Defence Force gaat vloggen, heeft hij iets weg van Ruben de Puben, uit het satirische Draadstaal. Hij leest zijn dreigementen wat knullig voor, en staart daarbij bloedserieus net náást z’n camera. „Ik denk dat we jullie maar eens een koekje van eigen deeg moeten geven.” „Vóór het einde van de week trek je met je hele club dat onzalige plan in, en bieden jullie excuses aan aan de Nederlandse boer, en anders dan zullen wij eens een keer flink op komen toeren.”

Kak! Optoeren. In de agrarische industrie weten ze dan hoe laat het is. Dinsdag pronkten ze nog met een grote advertentie: „naar een duurzaam perspectief”. Elf landbouwbedrijven en LTO Nederland, verenigd in AgriNL staken bereidwillig hun hand uit naar een nieuw kabinet. Woningen, natuur, stikstof, biodiversiteit: samen „de schouders eronder”.

Vóór het einde van de week stapten drie bedrijven er al uit, neemt FrieslandCampina er ‘afstand’ van, en is LTO zich ‘aan het beraden’. Twaalf uitgestoken handen. En één hooivork verandert ze in middelvingers.

AgriNL haalde meteen het moeizaam bijeen gepolderde actieplan offline. Gelukkig hebben we het cachegeheugen nog. Want dat plan ziet er prima uit.

De brede coalitie van agrariërs wil 600.000 hectare vrijmaken in de komende tien jaar, waarvan 20.000 kan worden gebruikt voor een miljoen woningen. Vooral sterk is het pleidooi voor een centrale regie, in plaats van het „overlaten aan het toeval” zoals nu, met alle verrommeling van dien. Zo’n ‘Rijksdienst voor het Landelijk Gebied’ zoekt dan per regio naar de beste herinrichting.

Uitstekend. En laten we dit vooral in het juiste perspectief blijven zien. Een half procent van onze beroepsbevolking bezit meer dan de helft van het Nederlandse grondoppervlakte. Wat daarop verbouwd wordt verdwijnt grotendeels over de grens. Pluimvee- en rundvlees, groente: 78 procent is voor export. Bloemen: 93 procent. Fruit: 66 procent.

Een hálf procentje gijzelt dus het complete land. Binnen die extreme minderheid is er eindelijk een coalitie gevonden die met iets revolutionairs komt, en dan blijkt een kleine minderheid van die minderheid in staat het met dreigementen van tafel te vegen.

Eerder zwichtten provinciebesturen al voor trekkergeweld. En de arm der wet bleek een stukje doortastender bij Extinction Rebellion (tientallen arrestaties) dan bij de boerenprotesten (in totaal een handjevol).

Optoeren loont. Het wachten is op een nieuwe advertentie van die twaalf partijen: excuses aan de Nederlandse boer. Er moet een tijd geweest zijn dat iedereen begreep dat op onversneden intimidatie maar één statement mogelijk is.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.