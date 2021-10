Oostenrijks OM wil immuniteit ex-bondskanselier Kurz opheffen

Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk wil de immuniteit van ex-bondskanselier Sebastian Kurz opheffen. Daartoe heeft het een verzoek ingediend bij het Oostenrijkse parlement, waar Kurz zitting in heeft sinds hij zaterdag aftrad na beschuldigingen van betrokkenheid bij omkoping. Vanwege zijn parlementszetel is Kurz volgens de wet onschendbaar. Het onderzoek naar de voormalige bondskanselier op verdenking van bedrog, omkoping en corruptie ligt stil totdat er een besluit over de immuniteit is genomen.

Afgelopen zaterdag trad Kurz, die sinds 2017 gedurende twee termijnen de Oostenrijkse regering leidde, terug als bondskanselier nadat bekend was geworden dat hij in 2016 als minister van Buitenlandse Zaken met overheidsgeld positieve berichtgeving in de media zou hebben gekocht. Ook zou hij peilingen hebben gemanipuleerd in zijn eigen voordeel. Onder druk van coalitiepartner De Groenen trad hij terug, naar eigen zeggen „in het landsbelang”. Hij bleef wel aan als partijleider van de conservatieve ÖVP en nam zijn zetel in het parlement in.

Kurz liet eerder al weten geen gebruik te willen maken van de regeling die parlementsleden beschermt tegen vervolging. De ÖVP verklaarde in te stemmen met het verzoek van de openbaar aanklagers. De kans is daardoor groot dat Kurz binnenkort wordt aangeklaagd. Donderdag liet Kurz zelf via een video op Facebook weten „alles [te] doen wat ik kan om de valse beschuldigingen tegen mij te ontkrachten”. Het is nog niet bekend wanneer het parlement het verzoek van het Openbaar Ministerie beoordeelt.

