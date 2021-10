Ook op rijm blijft God een knorrepot

Toen Jonas in de walvis zat. Verhalen uit het Oude Testament is een duidelijke opvolger van het in 2019 verschenen Zo kreeg Midas Ezelsoren, De mooiste metamorfosen van Ovidius dat veel lof oogstte. Schrijver Maria van Donkelaar ontving daarvoor een Zilveren Griffel en illustrator Sylvia Weve een Vlag en Wimpel. Nu waagt het duo zich aan verhalen uit het Oude Testament, wederom in dichtvorm met veel ruimte voor illustraties.

In het Oude Testament hebben we te maken met een toornige God. En ook op rijm blijven het verhalen over een knorrige God die Sodom en Gomorra wegvaagt, die uit teleurstelling over de mens de zondvloed stuurt en die aan Abraham vraagt zijn zoon te offeren. Maar het rijm geeft de nodige speelsheid aan de hardvochtige tekst en daarmee zijn de verhalen minder grimmig.

Kolderiek

Helaas slaat daarbij de weegschaal af en toe door van speels naar ronduit komisch. Zoals bij de onthoofding van Holófernes, als Esther die heeft voltooid en terugkeert naar haar volk: ‘Ik heb een verassing roept ze/ bij de stadpoort. Raad eens wat?// Holófernes is verslagen,/ en als je me niet gelooft,/ kijk dan maar eens wat ik heb!/ Hier is zijn afgehakte hoofd!’ Hier wordt een bloedige geschiedenis haast kolderiek door het rijm. De kracht van de vertellingen boet bovendien soms in door de luchtige toon die Van Donkelaar hanteert en krijgen dan zelfs iets laconieks, zoals bij het verhaal van Mozes: ‘De berg Nebo klimt hij op/ en ver weg, over de Jordaan,/ ziet hij het beloofde land. Daarna is Mozes doodgegaan.’ De vorm lijkt daar het verhaal in de weg te zitten.

Toch is het ook verschrikkelijk knap, al die wrede vertellingen behapbaar op een lopend rijm te krijgen voor jonge lezers. En als Donkelaar erin slaagt om de balans te houden, weet ze een mooie spanning op te bouwen die makkelijk voorleest: ‘Jericho’s bevolking siddert,/ Het bestuur neemt een besluit/om de poorten dicht te houden./ Niemand kan erin of -uit.// Zo wacht het Hebreeuwse volk/ daar voor de poort van Jericho./ God geeft Jozua instructie/ voor de strijd en die gaat zo:// Elke goed kan vechten/ loopt mee in de stoet/ rond de muur van Jericho,/ Nee, praten mag niet, zwijgen moet.’

Op zo’n moment valt alles op zijn plaats. De melodie van het rijm, de ernst van het gebeuren en de kracht van het helder verwoorde verhaal.

Naaldhakken

Kaïn en Abel Illustratie Sylvia Weve

Sylvia Weve verzorgde de expressieve illustraties. Indrukwekkende prenten die de verhalen op eigenzinnige en uitdagende wijze vertellen, waarbij het moeilijk kiezen is welke de meeste indruk maakt. Misschien de illustratie bij het verhaal van Noach en de Zondvloed. Waar een grote Ark in simpele lijnen verrijst boven talloze priegelige dieren, twee bliksemschichten in de lucht, het noodweer dient zich aan. Veertig dagen zullen ze varen, maar eerst allemaal de boot in. Of de illustratie bij David en Goliath. Goliath, die als een echte reus, opgebouwd uit losse vormen, als een kolos met een woeste snuit en lange scherpe nagels, dreigend boven David uittorent. Zwaard in de aanslag. Weve zet de figuren in een spontaan losse lijnvoering op het papier (die ongetwijfeld zeer doordacht is) waarbij de figuren wel ingekleurd zijn, maar niet binnen de lijntjes. Wat het rijm hier en daar verhindert doen deze illustraties: ze zuigen je in het verhaal. Woest slaat Mozes met zijn stenen tabletten op het gouden kalf dat door de nietige mensjes verafgood wordt. In jarretels en op naaldhakken punt Delila Simpsons haar bij. Door het grote formaat komen de beelden goed tot hun recht en weten het verhaal bij momenten zelfs beter over te dragen dan de tekst.