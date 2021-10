Nederlandse reuzen heersen in een versnipperde fietsenmarkt

Terwijl hij langs de met fietsen gevulde plateaus loopt, somt Olaf Heller, mede-eigenaar van fietswinkelketen Mantel, in één ruk het ruime aanbod op. „Hier staat Trek, dat is Amerikaans. Batavus is van Accell, dat is Nederlands. Sparta: eveneens Accell, net als Koga. Gazelle is van Pon, ook Nederlands.”

Heller stopt bij een rijtje elektrische fietsen. „Cannondale, Amerikaans, maar sinds deze week óók Nederlands.”

De meeste klanten die hier door de winkel van fietsgigant Mantel in Arnhem-Zuid lopen, zullen waarschijnlijk vooral de ruime keuze aan merken, kleuren en modellen zien. Maar wie even voorbij al die logo’s kijkt, kan veel van de fietsen in het pand al snel herleiden tot een handjevol bedrijven, gevestigd in een nog kleiner aantal landen. Want écht grote bedrijven zijn er in de fietsensector amper, zegt Heller. Op een paar giganten na is de bedrijfstak flink „versnipperd”.

In de Verenigde Staten huizen een aantal grote leveranciers, zoals Trek en het iets kleinere Specialized, dat Mantel momenteel niet verkoopt. Japan is ook een grote speler, maar vooral als leverancier van onderdelen. Het in Osaka gevestigde Shimano is wereldwijd ruimschoots marktleider in onder meer schakelsystemen en remmen. Verder kent Duitsland veel grote aanbieders, zoals Cube en inkooporganisatie ZEG (onder meer Pegasus, Bulls).

En dan is er nog Taiwan, dat sinds jaar en dag geldt als waarschijnlijk het grootste blok in de fietsmarkt. Het eiland in de Zuid-Chinese Zee is de thuisbasis voor wereldwijd verkochte merken als Giant en Merida, die naast eigen fietsen in hun fabrieken ook veel voor andere bedrijven produceren. Samen zijn ze goed voor zo’n 3 miljard euro omzet, blijkt uit de jongste beschikbare cijfers.

Heller kijkt zijn winkel rond. „Normaal verkopen we ook Giant, maar nu staat hier even niets.” Net als veel andere verkopers heeft ook Mantel last van de grote leveringsproblemen in de fietsensector. Van de drie etages in Arnhem is er één helemaal leeg.

Foto Merlin Daleman

Alternatief voor auto

Sinds deze week is er echter nóg een land dat serieus in aanmerking komt voor de titel van grootste fietsenhandelaar: Nederland. Behalve van een hele reeks kleinere fietsenmerken is het namelijk ook standplaats van fietsgiganten Accell Group en Pon. Tot voor kort waren beide concerns samen al goed voor ongeveer 2,8 miljard euro omzet, en door de maandag aangekondigde overname van het Amerikaanse Dorel Sports krijgt Pon er grofweg een miljard euro omzet bij. Naar eigen zeggen wordt het Almeerse bedrijf, dat ruim 700 miljoen euro voor de aankoop betaalde, daardoor ’s werelds grootste fietsenverkoper.

Pon bouwde dit imperium in amper tien jaar op. Het bedrijf stond eerder vooral bekend als importeur van de automerken onder de Volkswagen-groep, maar wilde niet langer alleen afhankelijk zijn van auto’s. Daarom besloot het uit te breiden naar andere vervoersmiddelen. De fiets bood in de ogen van Pon een ideale groeimarkt, omdat die volgens het bedrijf – zeker in steden – een geduchte concurrent kan worden voor de auto.

Andere autohandelaren volgen inmiddels dat voorbeeld: Louwman (importeur van Toyota en Mazda) kocht zich onlangs bijvoorbeeld in bij Fietsvoordeelshop, autodealerketen Van Mossel ging twee jaar geleden een samenwerking aan met e-bikeverkoper Stella. „Maar Pon zag dit als eerste”, aldus Heller.

In hun toekomstbeeld speelt de elektrische fiets een prominente rol, ziet analist Karel Zoete van Kepler Cheuvreux. Nederland is daarin een voorloper. Het ontdekte de fiets met hulpmotor relatief vroeg en snel; andere landen volgen nu in sneltreinvaart.

Maarten Den Drijver, analist bij ABN Amro-ODDO BHV: „De Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken – dat zijn de belangrijke afzetmarkten. Het zijn landen waarin consumenten er steeds vaker voor kiezen om voor relatief kleine ritjes, van drie tot twintig kilometer, de fiets te pakken.”

De coronapandemie heeft die ontwikkeling volgens Zoete alleen maar versneld. „Wie in Parijs woonde, ging met de metro naar het werk. Dat was in de pandemie natuurlijk niet mogelijk, dus zag je steeds meer mensen voor de fiets kiezen.”

Pon op overnamepad

Pons opmars in de sector begon in 2011 met de overname van de fabriek in het Gelderse Dieren van het destijds financieel wankelende Gazelle. Daarna werd in 2013 Derby Cycles aangekocht, fabrikant van onder meer de Duitse merken Focus en Kalkhoff. Overnames volgden van de Amerikaanse mountainbikemaker Santa Cruz, en van het Nederlandse Urban Arrow, gespecialiseerd in elektrische bakfietsen. Groei door overnames – met die strategie groeide ook het beursgenoteerde Accell uit Heerenveen uit tot een van de grootste fietshandelaren van de wereld.

Het had overigens niet veel gescheeld of Pon was al veel eerder marktleider geworden. In 2017 deed het een serieuze poging die andere Nederlandse reus in te lijven: Accell, bekend van merken als Batavus, Koga en Haibike.

„In die tijd presteerde Accell niet erg goed en bleef de koers wat achter”, weet analist Martijn den Drijver. „Bij Pon zullen ze gedacht hebben: dat kunnen wij beter.” De overname kwam er uiteindelijk niet: na maanden onderhandelen brak Accell de gesprekken af, omdat het de bieding van Pon, 845 miljoen euro, te laag vond.

Met Dorel breidt familiebedrijf Pon nu uit naar markten waar het nog niet sterk vertegenwoordigd was. Het handelshuis (omzet: 7,3 miljard euro) had al wel wat racefietsen en mountainbikes in het assortiment, maar de nadruk lag op fietsen voor dagelijks gebruik, vooral elektrische. Met Cannondale wordt het eigenaar van een gerenommeerde fabrikant van sportfietsen die over de hele wereld worden verkocht. Schwinn, Mongoose en GT maken Pon bovendien sterker in de VS.

Sportfietsen zijn overal ter wereld hetzelfde, maar met de stadsfiets of de transportfiets is dat minder het geval

Dat Pon in fietsen straks de grootste ter wereld is, wil niet zeggen dat zijn fietsen over de hele wereld te koop zijn. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen sportfietsen en de modellen voor dagelijks gebruik, legt Olaf Heller van fietsenzaak Mantel uit. Sportfietsen zijn overal ter wereld hetzelfde, maar met de stads- of transportfiets is dat veel minder. „Daar heb je per land echt andere producten, met andere onderdelen.” De opoefiets is bijvoorbeeld een typisch Nederlands fenomeen.

Heller zet twee stadsfietsen naast elkaar: een Nederlandse Gazelle en een Duitse Pegasus. De Nederlandse fiets is perfect afgewerkt, legt hij uit. „Veel onderdelen zijn speciaal gemaakt, het is echt een totaalplaatje. Duitse consumenten hebben juist meer interesse in specificaties.” Oftewel: de beste onderdelen, ook als ze qua uiterlijk niet meteen bij elkaar passen.” Omdat de verschillen tussen landen soms groot zijn, is het in dit segment veel lastiger met slechts enkele merken wereldwijd te domineren, aldus de Manteldirecteur.

Het aanbod aan stads- of transportfietsen van Pon is vooral toegespitst op de West-Europese consument, en met de overname nu ook meer op de Amerikaanse. Maar Heller twijfelt er niet over dat nieuwe overnames zullen volgen om ook consumenten buiten deze regio’s te kunnen bedienen. Omdat de markt nog zo versplinterd is, is daar volgens hem alle ruimte voor. In veel markten ben je met een aandeel van een handvol procenten al de grootste leverancier.

Toch ziet hij Pon ook niet zomaar overal beginnen. China is bijvoorbeeld een markt apart, stelt Heller. „De meeste fietsen die je daar ziet rijden, kosten 180 dollar, hooguit 200. Dit soort merken zijn veel hoogwaardiger, die hebben daar niks te zoeken. Ze kiezen dan eerder voor de Verenigde Staten, of misschien Latijns-Amerika.”

Macht mogelijk gevaar

Vormt zo’n steeds machtiger speler als Pon niet ook een gevaar? Dat risico ligt op de loer, zegt analist Den Drijver uit. Voor kleinere fabrikanten bijvoorbeeld. Ter illustratie noemt Den Drijver Duitsland, waar naast enkele grotere merken ook tientallen kleinere fabrikanten zijn. „Voor hen zal het denk ik steeds lastiger worden. In de toekomst gaan die het zwaar krijgen om de kosten voor onderzoek en productontwikkeling te blijven dragen, met name nu de e-bike steeds geavanceerder wordt.”

Onder winkeliers bestaan die zorgen ook. Bij 12GO Biking, net als Mantel een van de grootste fietsverkopers van het land, beginnen ze de groeiende invloed van Pon langzaamaan te merken, zegt mede-eigenaar Pieter van den Berg. „In de praktijk doen wij echter zaken met de merken, niet met de Pon Holding rechtstreeks. Je merkt wel dat die professioneler zijn geworden – uitgebreidere voorwaarden en contracten. Er wordt daardoor steeds meer afgekaderd, maar daardoor weten wij ook beter waar we aan toe zijn. Onze samenwerking is goed. Natuurlijk blijft de vraag: is het goed dat één partij zo groot is? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Pon is niet zó dominant dat je niet om ze heen kan.”

Dat zegt ook Olaf Heller. Hij ziet niet zo snel gebeuren dat Pon straks zijn invloed gaat gebruiken in onderhandelingen, om bijvoorbeeld af te dwingen dat winkels ook ándere merken van het concern gaan afnemen. Tot dusver opereren de merken van Pon als zelfstandige bedrijven. En uit wat de Manteldirecteur tot dusver van het concern heeft gehoord, vindt Pon het ook belangrijk dat die bedrijven een eigen koers blijven varen.

Bovendien is een goede relatie met de dealers ook in het belang van Pon, zegt Heller. Die winkels heb je als fietsenfabrikant hard nodig. „Een fiets is geen apparaat dat je online bestelt en opstuurt zodra het kapot is. Voor onderhoud of reparatie wil de klant ergens heen kunnen om geholpen te worden, liefst dezelfde dag nog. In die dienstverlening ligt de grootste kracht van de winkels.”