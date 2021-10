Minder jonge mannen werken sinds financiële crisis

Sinds de financiële crisis zijn er minder jonge mannen aan het werk. Zeker tussen 2008 en 2014 was het aandeel van jonge mannen tussen de 25 en 44 jaar op de arbeidsmarkt kleiner. Het aantal jonge werkende mannen keerde na de crisis echter niet terug naar het niveau van voor de crisis, constateert het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag. Sinds 2008 nam het aantal werkende mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar met 100.000 af.

Tijdens de financiële crisis gingen er veel banen verloren in sectoren waarin relatief veel mannen werken, zoals de bouw en de industrie. Het aantal werklozen bereikte in Nederland het hoogtepunt in 2014. De arbeidsparticipatie van oudere mannen en jonge en oudere vrouwen nam echter juist toe tussen 2008 en 2018. Bij oudere mannen komt dit waarschijnlijk door de ophoging in de AOW-leeftijd. Het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt neemt al sinds de jaren tachtig toe. Wel zagen de onderzoekers dat de toename „beduidend kleiner” was na 2008 dan eerder.

In de onderzochte periode gaven meer mannen aan dat ze niet konden werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tegelijkertijd nam het aantal mannen met een Wajonguitkering toe. Vanwege de invoering van de Participatiewet in 2015, waardoor ook mensen met een arbeidsbeperking werk moeten vinden en de instroom in de Wajong afneemt, verwachten de onderzoekers dat deze trend tijdelijk van aard is. Een andere oorzaak voor minder mannen op de arbeidsmarkt is het toenemende aantal mannen tussen de 25 en 34 jaar dat onderwijs volgt.

Meer gamen

Het Centraal Planbureau heeft ook een aantal mogelijke oorzaken ontkracht. Zo lijkt de dalende arbeidsparticipatie niet het gevolg van het feit dat mannen vaker de zorgtaak voor hun kinderen overnemen. In het onderzoek zijn het vooral mannen zonder kinderen of partner die minder werken. Dat het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt wel groeit, komt deels doordat er weer meer geld gaat naar de kinderopvang.

Daarnaast zagen onderzoekers in de Verenigde Staten dat de vermindering van arbeidsparticipatie samenging met toename in het gebruik van medicijnen, alcohol en drugs en tijdsbesteding aan gamen en sociale media. Dit lijkt in Nederland echter niet het geval, omdat dit niet uniek is voor jonge mannen. Meer gamen en gebruik van sociale media lijkt vooral ten koste te gaan van tv-kijken en uitgaan, niet van werk.