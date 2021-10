LinkedIn geeft het op en vertrekt uit China

Het is een „steeds grotere uitdaging” om in China te opereren, schrijft zakelijk sociaal netwerk LinkedIn in een blogpost waarin het de opheffing aankondigt van zijn lokale versie van de site. De site kreeg de voorbije maanden te maken met het steeds verder aangescherpte toezicht op techbedrijven in China.

LinkedIn accepteerde al sinds maart geen nieuwe Chinese gebruikers meer, nadat het volgens The Wall Street Journal door lokale toezichthouders was gemaand om de berichten op het platform beter te reguleren. Sindsdien verwijderde het bedrijf zeker tien profielen van wetenschappers, mensenrechtenactivisten en journalisten, omdat die „verboden content” zouden hebben bevat.

LinkedIn opende de Chinese versie van zijn website in 2014, en zegde toen toe zich aan lokale regels te zullen houden, inclusief voorschriften voor het censureren van politiek gevoelig materiaal. De Engelstalige versie van LinkedIn had op dat moment al zo’n vier miljoen Chinese gebruikers, maar het bedrijf hoopte met een lokale versie de ruim 140 miljoen kenniswerkers te bereiken die het land telde.

Inmiddels hebben zo’n 54 miljoen Chinezen een profiel op LinkedIn, waarmee het land na de Verenigde Staten en India de grootste markt voor het bedrijf vormt. Hoeveel China voor LinkedIn oplevert, maakt het bedrijf niet bekend. Wereldwijd verwacht het dit jaar meer dan 10 miljard dollar (8,6 miljard euro) omzet te boeken.

Studentenopstand

LinkedIn kreeg al snel na zijn toetreding tot de Chinese markt inderdaad met censuur te maken, en met een storm van kritiek: in juni 2014 raakte het bedrijf al in opspraak toen het posts over het toen precies 25 jaar geleden bloedig neergeslagen studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede verwijderde.

LinkedIn, sinds 2016 eigendom van softwarebedrijf Microsoft, was het laatste grote westerse sociale medium dat in China nog vrij toegankelijk was. Twitter en Facebook (inclusief Instagram en WhatsApp) zijn in het land al vele jaren geblokkeerd, net als de alternatieve chatplatformen Telegram en Signal. Audiochatapp Clubhouse, waar begin dit jaar ook onder Chinese gebruikers gevoelige thema’s als Taiwan en de positie van de Oeigoeren vrijelijk ter sprake kwamen, werd in februari geblokkeerd. Ook zoekmachine Google is in China sinds 2010 niet meer beschikbaar, evenmin als Google Play, de appstore voor smartphones met besturingssysteem Android. De appstore van Apple kent wel een streng gereguleerde Chinese versie. Vrijdag werd daaruit nog een Koran-app verwijderd.

Eigen internet

Het Chinese internet staat zo steeds meer los van de rest van de wereld, met lokale zoekmachines, sociale media en chatplatformen die onder strikte controle staan van de Chinese autoriteiten. Alleen met VPN-software – die internetverkeer versleutelt en zo veel censuurmaatregelen kan helpen omzeilen – kunnen internetgebruikers in China de geblokkeerde buitenlandse diensten nog bereiken.

LinkedIn verdwijnt overigens niet volledig van de Chinese markt. Het bedrijf kondigde aan er nog dit jaar een vacaturesite genaamd InJobs te willen lanceren. Die zal echter niet beschikken over een nieuwsfeed waar gebruikers berichten op kunnen posten.