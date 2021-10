Let It Be: pijnlijke scheiding van The Beatles of gezellige sessies?

„Papa is weg en we zitten nu alleen in het vakantiekamp”, zegt Paul McCartney aan het begin van de opnames van Let It Be, de laatste elpee van The Beatles. „Er is nu eigenlijk niemand die zegt: Doe dat. En dat was vroeger wel zo. Wij moeten nu zelf zorgen dat we om acht uur opstaan, weet je.”

Met ‘Papa’ verwijst de musicus naar hun manager Brian Epstein. Sinds die in 1967 stierf aan een overdosis, is de popgroep stuurloos, verweesd en langzaam uit elkaar aan het vallen. Zoals gitarist Harrison zegt: „Sinds meneer Epstein is overleden, is niets meer hetzelfde.” Nu is het januari 1969. Bandleider John Lennon heeft zijn belangstelling in de groep verloren – hij gaat helemaal op in twee nieuwe passies: vriendin Yoko Ono en heroïne. Bassist en zanger McCartney probeert de boel een beetje bij elkaar te houden.

Eén van zijn plannen om het enthousiasme terug te brengen in de groep: ze zouden drie weken lang werken aan nieuwe songs, die ze dan in één groots concert live op televisie zouden brengen. Een filmploeg zou de repetities en het concert volgen. Muzikaal zouden ze terugkeren naar hun roots: een ruige rock & roll-band. Geen overdubs, geen geluidsexperimenten.

Goden met roze wc-papier

Het loopt anders. De sessies worden een ramp, de band gaat uit elkaar. Althans, dat was jarenlang de lezing. Vooral omdat regisseur Michael Lindsay-Hogg de sombere, gespannen dagen voor de scheiding vastlegde in de postuum verschenen documentairefilm Let It Be (1970).

Maar bijna 53 jaar later vinden McCartney en de andere overgebleven erfgenamen dat dit verhaal enige nuance behoeft. Dus verschenen donderdag de vinyl-box Let It Be en het bijbehorende boek Get Back. Eind november volgt op Disney+ het hoofdgerecht: een driedelige documentaireserie over Let It Be van Peter Jackson (Lord of the Rings). Hij heeft een revisionistische visie: Scheiding? Ruzie? Het was juist heel gezellig, hoor!

Het boek bestaat uit dialogen van de repeterende Beatles, verluchtigd met veelal ongepubliceerde foto’s van de sessies. De Beatles praten over hun katers, over vroeg opstaan, over het middageten – Lennon en Ono willen macrobiotisch, George Harrison wil kaassaus over de bloemkool – het wc-papier dat op is. En waarom is het wc-papier roze? Het heeft de sensatie van goden die over hun alledaagse beslommeringen beppen.

Een terugkerend thema is het concert waarmee ze willen afsluiten. Ze hebben al meer dan twee jaar niet opgetreden, omdat ze gek werden van de hysterische circus-toestanden, en nu kunnen ze het niet eens worden over de locatie. Een Libisch amfitheater? Op een cruiseschip? Voor twintigduizend lege stoelen (Ono’s inbreng)? Helemaal geen concert? Tot Pauls verdriet spelen ze uiteindelijk op het dak van hun eigen mediabedrijf Apple, midden in Londen. Een compromis, omdat ze niet klaar waren voor een echt concert. Zoals alles rondom de Beatles, wordt dit dakconcert desalniettemin legendarisch.

En was het een vechtscheiding? Of was het een geniale groep die gezellig musiceerde?

De sessies beginnen op 2 januari 1969 in de Twickenham-filmstudio, een kale, ongezellige fabriekshal. Anders dan de nachtbrakers gewend zijn, moeten ze van de regisseur om tien uur ’s ochtends aantreden. Er komt voornamelijk herrie uit de band; het verzinnen van nieuwe liedjes blijkt lastig onder het oog van de camera. McCartney moet de knorrige baas spelen en heeft daar geen zin in. Lennon doet voor spek en bonen mee, McCartney moet hem steeds om nieuwe liedjes vragen. Ook verstoort de constante aanwezigheid van Yoko Ono het groepsproces. McCartney maakt er een profetische grap over: „Over vijftig jaar zeggen ze: ‘Ze gingen uit elkaar omdat Yoko op een versterker zat’”. Harrison voelt zich niet serieus genomen omdat de liedjes die hij aandraagt laatdunkend worden behandeld. Binnen The Beatles werd hij altijd al als het jongste kind behandeld, maar nu hij met grootheden als Eric Clapton en Bob Dylan heeft gewerkt, pikt hij het niet meer. Op 10 januari stapt hij uit de band.

Harrison: „Ik denk dat ik… Ik ga weg.”

Lennon: „Wat zeg je?”

Harrison: „Uit de band.”

Lennon: „Wanneer?”

Harrison: „Nu.”

Hij loopt weg, de anderen halen hun schouders op. Lennon: „Als hij dinsdag nog niet terug is, nemen we Clapton.”

Paul trekt het weer vlot

Wordt Let It Be hun breakup-album? Het ziet er wel naar uit. Maar optimist McCartney weet de groep toch weer vlot te trekken. Ze vertrekken uit de filmstudio en gaan op 21 januari verder in de kelder van hun eigen Apple-pand. George Harrison doet gewoon weer mee en de Amerikaanse toetsenist Billy Preston komt erbij. Dat maakt het verschil. Preston is een gezellige kerel en een begaafde musicus. Voor hem onderdrukken de Beatles hun chagrijn, ze gaan weer hun best doen. Lennon zegt: „Je tilt ons op, Bill.” De Beatle stelt zelfs voor om Preston in de band op te nemen: ,,Ik wil wel een vijfde Beatle”. McCartney antwoordt: „Ik niet. Het is al erg genoeg met vier.” Wanneer drummer Ringo Starr een stuwende roffel bedenkt voor ‘Get Back’ weten ze dat ze weer een hit hebben. De rest van de week nemen ze de hele Let It Be op. Het enthousiasme is terug.

Wat begon als een gespannen scheidingsprocedure, werd daarna toch nog gezellig. Sterker: na Let It Be hebben ze nóg een elpee opgenomen: Abbey Road (1969), momenteel als hun meesterwerk beschouwd. Die werd later opgenomen, maar verscheen eerder dan Let It Be. The Beatles mochten dan wel langzaam uit elkaar vallen – ruzie makend over geld en management – in de studio konden ze elkaar nog wel vinden. In hun laatste veertien maanden maakten ze drie fantastische albums, de witte dubbelelpee uit 1968 meegeteld.

Door de onvrede van The Beatles met het resultaat van de sessies bestaan er van Let It Be minstens vijf versies. In 1969 en 1970 maakte opnameleider Glyn Johns twee rauwe versies die allebei op de plank belandde. In 1970 maakte producer Phil Spector de officiële versie: hij kleedde de liedjes aan met koren en orkestpartijen. McCartney was hier kwaad over – Spector zondigde zondigde tegen de spontane, ruwe geest van de sessies. In 2003 verscheen daarom Let It Be… Naked, waarin alle toevoegingen van Spector weer zijn gestript.

Net als bij eerder heruitgaves van The Beatles heeft Giles Martin de opnames opgepoetst. Hij is de zoon van George Martin, de vaste Beatlesproducer die zo bepalend was voor hun ontwikkeling, maar die uitgerekend bij Let It Be niet mocht meedoen omdat de band nu eens geen ‘production shit’ wilde. Giles Martin is geboren in 1969 en verwekt tijdens de sessies, zo vertelde hij in poptijdschrift Rolling Stone. Toen hij de filmbeelden bekeek van zijn vader ten tijde van Let It Be dacht hij wel eens: „Zou die glimlach dáár van komen?”. Hij heeft voor de nieuwe vinyl-box een mooie mix gemaakt die ruimtelijker en levendiger klinkt dan de eerdere. Zijn uitgangspunt was de officiële bewerking van producer Phil Spector uit 1970, maar hij heeft diens omstreden toevoegingen ietwat naar achteren gemixt. Martin vond dat hij de geschiedenis niet mocht vervalsen door Spector helemaal weg te poetsen. McCartney haat Spectors orkesten en koren, maar hij ging schoorvoetend akkoord: „Oké. Maar kun je wel de harp in ‘The Long and Winding Road’ zachter zetten?”

Verder zitten in de box ook de rauwe mix van opnameleider Glyn Johns uit 1969 en veel repetitie-opnames, waaronder vroege versies van liedjes die later op Abbey Road of de solo-elpees terechtkwamen. Hoogtepunten zijn een lekker ruige versie van ‘Oh Darling’ (Abbey Road), samen gezongen door Lennon en McCartney; het aanstekelijk snelle ‘Maggie Mae/ Fancy me Chances’; en een pril begin van Harrisons ‘All Things Must Pass’, van zijn latere, gelijknamige solo-album.

The Beatles tijdens de opnames van Let It Be, januari 1969. Foto’s uit besproken boek. Ethan A. Russell/Apple Corps Ltd./ Linda McCartney/ Paul McCartney

Toch is de box als geheel teleurstellend. Hij is grotendeels gevuld met alternatieve versies van steeds weer dezelfde bekende nummers. Een gemiste kans is dat het befaamde concert op het dak van het Apple-gebouw, de culminatie van de sessies, er niet opstaat. De groep speelde tijdens de opnames meer dan vierhonderd verschillende nummers (of fragmenten daarvan), waaronder vele rock & rollklassiekers. Toegegeven, vaak van erbarmelijke kwaliteit. Maar daar had toch een deel van gebruikt kunnen worden? Zo ontbreekt bijvoorbeeld het ontroerende ‘I Lost My Little Girl’, het eerst liedje dat McCartney als vijftienjarige schreef, hier gezongen door Lennon.

Ook ontbreekt de jam waarin McCartney een stuk voorleest uit The Daily Sketch, terwijl Lennon zich door ‘Roll Over Beethoven’ heen ragt. Tijdens de opnames een krantenartikel reciteren over de spanningen tijdens dezelfde opnames – een mooi Droste-effect. „The Beatles hebben zoveel van hun charme verloren”, leest hij voor. „Drugs, scheiding, en een wegglijdend imago gaan wanhopig door hun hoofd.”

Vinyl-box The Beatles, ‘Let It Be’ van 17,95 (één cd) tot 149,99 (box 5 lp’s).

Boek The Beatles Get Back, 240 blz, (Uitgeverij Luitingh-Sijthoff), €45,-