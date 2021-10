Koningin Elizabeth ‘geïrriteerd’ over leiders die klimaatdoelen niet nakomen

Koningin Elizabeth is ‘geïrriteerd’ over leiders die hun klimaatdoelen niet nakomen. Hier had ze het donderdag over met Camilla, de echtgenote van prins Charles, en politicus Elin Jones. Het gesprek werd toevallig opgepikt door de microfoon die was gebruikt voor een livestream over de opening van het parlement van Wales in Cardiff. Britse en internationale media berichten er uitvoerig over in aanloop naar de klimaattop COP26 die eind deze maand in Glasgow begint

De Britse koningin zal de top samen met andere leden van het koningshuis bijwonen. In het gesprek liet ze zich ontvallen verbaasd te zijn dat ze nog steeds niet weet wie er verder komen. „We weten alleen van mensen die niet komen. (…) Het is erg irritant als ze praten, maar het niet nakomen.” Politicus Jones beaamde dit.

Verschillende wereldleiders hebben nog niet bevestigd of ze naar COP26 komen, onder wie de Australische premier Scott Morrison, de Chinese president Xi Jinping en Russische leider Vladimir Putin. Premier Rutte zal wel aanwezig zijn. Ook de president van de Verenigde Staten Joe Biden heeft zijn komst al bevestigd.

Het Britse koningshuis kwam dit jaar nog in opspraak doordat The Guardian onthulde hoe de koningin juist had gelobbyd bij Schotse ministers om de landgoederen van de familie buiten een nieuwe wet te houden bedoeld om uitstoot te verminderen. De koningin is een van de grootste landeigenaren van Schotland en is daardoor de enige in het land die de aanleg van pijpleidingen niet hoeft te faciliteren op haar eigendommen. Deze pijpleidingen zijn bedoeld voor het verwarmen van gebouwen met hernieuwbare energie.

Meer zorgen van royal family

Koningin Elizabeth is niet de enige van de koninklijke familie die zich bezighoudt met de aanstaande top. Zo liet prins Charlles dinsdag weten bezorgd te zijn over het gebrek aan dadendrang van politici: die zouden slechts over klimaatproblemen blijven praten zonder actie te ondernemen.

Het gesprek van de koningin in het parlement van Wales ging verder over haar kleinzoon prins William, die ‘s ochtends de ‘space race’ had veroordeeld in de podcast Newscast van BBC Sounds. „De briljantste geesten zouden moeten proberen de problemen op onze planeet op te lossen, in plaats van op zoek te gaan naar de volgende plek om te leven”, zei William over de ontwikkelingen in de particuliere ruimtevaart en de vete tussen de steenrijke Richard Branson, Jeff Bezos en Elon Musk. „Ja, ik heb er over gelezen”, bevestigde de koningin, waarna ze lachte.