Kabinet compenseert stijgende energierekening met honderden euro’s per huishouden

Het demissionaire kabinet maakt 3,2 miljard euro vrij om burgers te compenseren voor de stijgende energieprijzen. Onder meer de energiebelasting gaat omlaag. Door fiscale ingrepen krijgen huishoudens er gemiddeld zo’n 400 euro bij, zo heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Economische Zaken en Klimaat (VVD) vrijdag bevestigd. Daarnaast is er 150 miljoen euro extra gereserveerd voor de isolatie van woningen.

De compensatie geldt voor iedereen, dus ook voor mensen die wel een gunstig energiecontract hebben of een hogere energierekening prima kunnen betalen. Volgens Yesilgöz is een andere, meer op specifieke groepen burgers gerichte aanpak lastig. „Het liefst had ik het zo specifiek mogelijk gedaan”, zei de staatssecretaris vrijdag na afloop van de ministerraad. „Maar ik kan niet bij mensen achter de voordeur kijken om te zien wat voor contract ze hebben.” Het kabinet wil „snel kunnen schakelen op een manier die goed uitvoerbaar is”. De compensatie moet vanaf januari al effect hebben op de energierekening en geldt voor een periode van een jaar.

Hoewel een deel van het geld terecht zal komen „bij mensen die het niet nodig hebben”, verwacht Yesilgöz dat de meeste compensatie goed terecht zal komen. Ze denkt daarbij vooral aan mensen „met een hoger energieverbruik”. „We weten uit onderzoeken ook dat dit vaak mensen zijn met lagere inkomens en slecht geïsoleerde woningen.” Ook het midden- en kleinbedrijf gaat minder energiebelasting betalen. Van de 3,2 miljard euro gaat 500 miljoen naar deze kleinere ondernemers.

De extra 150 miljoen euro voor isolatie is bedoeld voor „relaief eenvoudige isolatiemaatregelen”, maakte demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vrijdag bekend. Burgers die in slecht geïsoleerde huizen wonen kunnen van het geld bijvoorbeeld tochtstrips of ander isolatiemateriaal aanschaffen. De verdeling van de middelen gaat via gemeenten. Zij mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken en zouden bijvoorbeeld vouchers kunnen uitdelen aan burgers die tot de doelgroep behoren. Het geld komt bovenop de 500 miljoen euro van uit ‘nationaal isolatieprogramma’, waarmee woningbouwcorporaties hele wijken gaan aanpakken. Ollongren: „Dat is een project van de lange adem en omdat dat niet in één keer kan, willen we deze extra middelen beschikbaar stellen waarmee mensen zelf thuis kunnen isoleren.”

In de afgelopen maanden is de gasprijs flink gestegen. Dat komt onder meer door een aantrekkende economie, maar ook door een dip in het aanbod. Zo pleegt Noorwegen onderhoud aan belangrijke gaspijpleidingen en levert Rusland minder gas aan Europa dan gehoopt. Daardoor dreigen energierekeningen met zo’n 100 tot 150 euro per maand toe te nemen. Het kabinet maakte vorige week al bekend bezig te zijn met een plan om burgers daarvoor te compenseren.

Vooral voor huishoudens met een variabel energietarief of pas afgesloten contract kunnen de kosten flink oplopen. Veel burgers zullen dat volgend jaar pas merken, aangezien de meeste energieleveranciers hun prijzen dan pas bijstellen. Volgens Yesilgöz toont de huidige situatie de noodzaak aan om zo snel mogelijk over te stappen „op schone energie”. Ook moet de sterke afhankelijkheid van gas worden verminderd door ook te kiezen voor andere energievormen.