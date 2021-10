‘Journalisten hebben niet alleen rechten, maar ook plichten’

AD-journalist Hans Nijenhuis kan bij Wim Hoonhout (58) weinig fout doen. De politieveteraan – „al bijna veertig jaar in dienst bij een zaak die nooit failliet gaat” – was „verheugd” om te zien dat Nijenhuis na zijn tijd als hoofdredacteur weer „echt journalist” geworden is.

Hoonhout is namens zijn organisatie gesprekspartner van het OM, journalistenbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren in het project Persveilig . De twee leerden elkaar ook persoonlijk kennen, tijdens het overleg dat Nijenhuis als hoofdredacteur met de Rotterdamse politie voerde om de veiligheid van zijn redactie te waarborgen. Dat contact kwam ook privé van pas, vertelt Hoonhout. „Mijn oude schoonmoedertje zat al drie weken zonder krant en via de klantenservice kwam ze er niet doorheen. Dat liet ik Hans weten. Die zaterdag stond hij met de krant en een bos bloemen bij haar voor de deur.”

Hij wil maar zeggen: zó’n man is Hans Nijenhuis.

Maar toen de verslaggever deze woensdag in zijn krant en bij praatprogramma Khalid & Sophie vertelde over zijn arrestatie, in een busje op weg naar een actie van Extinction Rebellion, meende hij toch dat de gewezen hoofdredacteur wat „selectief aan het shoppen was geslagen in de feiten.” De aanhouding van Nijenhuis en Marco de Swart, de fotograaf met wie hij op pad was, kan Hoonhout wel begrijpen. Twee dagen eerder werd de Volkskrant-journalist Mac van Dinther meegenomen naar het bureau. Ook deze journalist deed in eigen krant uitgebreid verslag van zijn arrestatie. Beide aanklachten tegen hem, belediging en belemmering, zijn intussen geseponeerd. Hoonhout: „Dat vond ik een mooie oplossing van het OM. Maar dat hij even werd meegenomen, dat was gewoon rechtmatig.”

Groepsarrestatie

„Demonstreren is een grondrecht dat wij altijd en overal beschermen”, vertelt Hoonhout, „maar in het geval van Extinction Rebellion wilden de actievoerders de weg blokkeren en daarmee de infrastructuur in Den Haag platleggen. Dat is strafbaar. Dus besloten de aanwezige agenten tot een groepsarrestatie.” De politieman begrijpt weinig van de ontstane ophef. „Als je jezelf als journalist willens en wetens bij zo’n groep demonstranten voegt, loop je het risico dat we je meenemen naar het bureau om daar je identiteit te verifiëren. Journalisten hebben rechten, maar ook plichten. Zoals bijvoorbeeld opvolgen van een aanwijzing van een agent.”

Hoe gaat Extinction Rebellion te werk? Lees ook: Voor Extinction Rebellion is burgerlijke ongehoorzaamheid het enige alternatief

Nijenhuis deed bij Khalid & Sophie zijn beklag over het feit dat ze bij hun arrestatie al hun bezittingen moesten inleveren. Ook de camera van zijn fotograaf. Was dat nodig?

„Mijn collega’s doen dat voor de veiligheid van de arrestanten. Met sleutels kun je jezelf of anderen verwonden. Met de veters in je schoenen ook. Dus is de procedure bij zo’n groepsarrestatie dat iedereen alles inlevert. Of je nu journalist bent of niet.”

Al in de arrestantenbus vroeg Nijenhuis aan uw collega’s of dit wel goede PR voor de politie was. Hoe kijkt u daarnaar als woordvoerder?

„Tsja, hoe hadden mijn collega’s anders moeten controleren of die twee wel waren wie ze zeiden te zijn? Je kunt zeggen: had ze even gegoogeld, of gebruik je gezonde verstand, maar in het heetst van de strijd heb je andere prioriteiten.”

Zou het tonen van een perskaart niet genoeg moeten zijn?

„Dat is nu net het punt. Kijk maar,” zegt hij, terwijl hij zijn telefoon aanreikt waarop een foto te zien is. „Nijenhuis zegt nu dat hij zijn perskaart toonde. Zijn hoofdredacteur (Rennie Rijpma, red.) schreef dat ook. Maar kijk deze foto dan. Dat is geen perskaart, dat is een visitekaartje!”

Hoonhout wijst op het onderscheid tussen een perskaart van het medium zelf en een politieperskaart. „Zo’n politieperskaart wordt niet zomaar afgegeven. Daarvoor moet je worden voorgedragen door de NVJ (Nederlandse Vereniging voor Journalisten).” En zelfs zo’n officiële politieperskaart is geen vrijbrief, vindt hij. „Zo’n kaart verplicht de politie journalisten maximaal te faciliteren. Maar dat ontslaat journalisten niet van de plicht om onze aanwijzingen op te volgen.”

Ik hoor journalisten wel eens zeggen dat geweld en agressie tegenwoordig risico’s van het vak zijn. Dan zeg ik ‘nee!’ Wim Hoonhout

„En daar komt nog iets bij.” Hij reikt opnieuw over de tafel en laat een politieperskaart zien. „Ziet er echt uit, hè? Toch is ‘ie hartstikke nep.” Steeds meer mensen geven zich tegenover de politie uit voor journalist, al dan niet met een zelf gefabriceerde perskaart op zak. „En denk ook aan al die camera’s die op je gericht zijn terwijl je je werk doet. Daar moeten we boven staan, zeker, maar ik kan je zeggen: toen ik in 1983 recht van de HAVO af bij het korps kwam, had je dit nog niet. Ons werk is vele malen ingewikkelder geworden.”

Zitten jullie niet in hetzelfde schuitje als journalisten, nu beide groepen met steeds meer agressie worden geconfronteerd?

„In zekere zin wel. Maar wij zijn getraind en bewapend. Dat zijn journalisten niet. Dus die vergelijking vind ik niet terecht. Ik hoor journalisten wel eens zeggen dat geweld en agressie tegenwoordig risico’s van het vak zijn. Dan zeg ik ‘nee!’, dat is bij óns vak misschien zo. Maar je moet het nooit normaal gaan vinden.”

Hoe wordt er bij de politie aangekeken tegen journalisten?

„Als journalisten via al hun grote platforms hun beklag over ons doen, dan vinden veel collega’s daar wel wat van.” Hij legt demonstratief zijn handen onder zijn benen. „Dan moeten we even op onze handen zitten.” Maar, zegt hij ook, daar blijft het vervolgens bij. „De Haagse collega’s gaan de Volkskrant-journalist uitnodigen voor een gesprek, om het bij te leggen. Want we moeten weer met elkaar verder. Het beschermen van onze democratie is onze gezamenlijke opdracht.”

Het gaat ook wel eens écht mis. Eerder dit jaar moest de Rotterdamse politie nog excuses maken aan fotograaf Joey Bremer, die vanaf de openbare weg foto’s maakte van een oefening van een arrestatieteam. Hij werd met geweld verwijderd. Ten onrechte.

„Ja, dat was niet goed hè? Klopt. En het gaat vaker fout bij ons. Neem bijvoorbeeld fotografen die bij ongelukken van dichtbij foto’s maken van overleden personen en die voor een paar rotcenten proberen te slijten. Sommige dienders kiezen ervoor om in zo’n geval bij het afzetlint hele discussies over ethiek te gaan voeren. Terwijl, daar zijn we niet voor.”

Van journalisten verwacht ik wat meer begrip voor ons werk Wim Hoonhout

In De Volkskrant klonk deze week ook het verwijt dat de politie boeren op tractors anders bejegent dan Extinction Rebellion. Als je naar het aantal arrestaties kijkt, kun je denken: daar zit wat in.

„Die vergelijking kun je niet maken. Het is de veiligheidsdriehoek die per keer de tolerantiegrenzen bepaalt en dat is van geval tot geval anders. Soms heb je inlichtingen waardoor je iets kunt voorkomen, zoals deze week bij de actie waar Hans Nijenhuis verslag van deed. Op een ander moment kun je beter de-escaleren. Of je laat mensen de stad verlaten en houd ze even later langs de snelweg alsnog staande om ze eventueel dáár aan te houden.”

Komt het weer goed tussen pers en politie?

„Het gáát meestal goed. Alleen in Den Haag al heb je per jaar 1800 demonstraties. Deze week was er aandacht voor twee incidenten, maar over de andere 1798 hoor je niets. We zullen in onze coaching van jonge agenten wel meer aandacht moeten besteden aan journalisten, nu daar in de verkorte opleiding geen tijd meer voor is. Van journalisten, op hun beurt, verwacht ik wat meer begrip voor ons werk. Zie ons als je partner als het gaat om jouw rol bij het beschermen van de democratie. Maak jezelf vooraf bekend, bijvoorbeeld, bij de leidinggevende ter plaatse. Niet ter controle, maar om misverstanden te voorkomen. Dan hoef je niet in het heetst van de strijd je politieperskaart te tonen.”