ITA opvolger Alitalia, geen doorstart

De laatste vlucht van Alitalia landde donderdag op het vliegveld in Rome. De Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij leed sinds 2008 elk jaar verlies. In de jaren daarvoor had het bedrijf al te maken met financiële problemen. De nieuwe staatsluchtvaartmaatschappij is Italia Trasporto Aereo (ITA), een afgeslankte opvolger van Alitalia.

ITA neemt vanaf deze vrijdag een aantal onderdelen van Alitalia over, zoals een deel van de luchtvloot en een paar start- en landingsslots op vliegvelden.

Eerder stelde de Europese Commissie vast dat de bedrijven economisch voldoende van elkaar verschillen – bijvoorbeeld in het aantal gevlogen routes – waardoor geen sprake is van een verkapte doorstart. Hierdoor hoeft ITA niet de schulden van Alitalia te betalen.

Faillissement

Alitalia is sinds 2017 technisch failliet. Een nieuwe eigenaar werd niet gevonden. Een overname door easyJet of Lufthansa heeft de regering geweigerd. In plaats daarvan besloot de overheid in 2020 de luchtvaartmaatschappij te nationaliseren.

Ondertussen verstrekte de regering verschillende overbruggingsleningen. De eerste, van 900 miljoen euro in 2017, was volgens de Europese Commissie verkapte staatssteun. Dat gaf de maatschappij een oneerlijk voordeel tegenover concurrenten, waardoor Alitalia alsnog alles terug moest betalen aan de Italiaanse staat. Brussel moet nog een oordeel vellen over de tweede overbruggingslening van 400 miljoen euro in 2019.

De luchtvaartmaatschappij werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In 2000 was er sprake van een mogelijke fusie tussen KLM en Alitalia, maar deze werd afgeblazen door de Italiaanse politiek.

Air France-KLM hervatte in 2008 de onderhandelingen. Toen keurde de Italiaanse regering de overname wel goed. De deal kwam echter op het laatste moment alsnog niet van de grond omdat Italiaanse vakbonden de geplande sanering afwezen. De luchtvaartmaatschappij werd uiteindelijk gekocht door private investeerders, maar ook zij konden het bedrijf niet van het faillissement redden.