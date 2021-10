‘Investeringen Groeifonds niet duurzaam genoeg’

Het kabinet richt zich met het Nationaal Groeifonds te veel op economische groei. Die handelwijze kan ten koste gaan van de ambitie voor een „concurrerende klimaatneutrale en circulaire economie”, oordeelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) donderdag in een kritisch rapport over de eerste investeringsvoorstellen die zijn gedaan. Met het investeringsfonds van 20 miljard euro wil het kabinet projecten financieren die de economie verduurzamen en tegelijkertijd groei aanjagen.

Volgens de raad richt het kabinet zich met het fonds te veel op economische groei, die „tot op heden” zorgt voor „meer CO 2 ₂-uitstoot, een hoger grondstoffengebruik en ernstig biodiversiteitsverlies”. Ter illustratie noemen de onderzoekers een „subtiele semantische verschuiving” in de taakomschrijving, waar „duurzaam verdienvermogen” is vertaald naar „structurele bbp-groei”.

Bovendien is in de omschrijving van het fonds te weinig aandacht voor het herstel van de biodiversiteit en zou het begrip „natuurinclusief” moeten worden toegevoegd aan de groeistrategie, zo stelt het adviescollege van kabinet en parlement.

Te weinig maatschappelijk

De investeringsvoorstellen zijn volgens de raad te weinig gericht op maatschappelijke veranderingen, zoals het klimaatvraagstuk. Bovendien zou dat soort projecten ook uit reguliere overheidsbegrotingen gefinancierd kunnen worden. Verder adviseert de raad om de samenleving beter te informeren over de investeringskeuzes uit het fonds.

Het staatsinvesteringfonds werd op Prinsjesdag vorig jaar gelanceerd door het kabinet. Het wordt ook wel het Wopke-Wiebesfonds genoemd, omdat er gesteggel was wie het nu als eerste had bedacht: minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) of – voormalig – minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD).

Tot dusver is de miljardenpot nog zo goed als onaangeraakt gebleven. Dit jaar verwacht het kabinet 216 miljoen euro uit te geven, terwijl er 3,4 miljard euro beschikbaar is om te investeren. Projecten die in april nog op aanvankelijke goedkeuring konden rekenen, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol, zijn in de ogen van de adviseurs onvoldoende opgeschoten om definitief geld te krijgen. De projecten moeten nog wachten op definitieve goedkeuring.

De commissie die de schatkist van het Groeifonds moet bewaken, onder leiding van voormalig PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem, vindt veel plannen die gemeenten, provincies en private partijen indienden simpelweg niet goed genoeg. Alleen vier pilotfabrieken waar stamcellen en levende weefsels zullen worden gekweekt voor medische toepassingen konden tot dusver op geld rekenen.