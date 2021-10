‘Ik heb echt mazzel gehad met dit huis’

in

‘Als wijkverpleegkundige regel ik de intakes en indicaties, en ik lever natuurlijk ook zorg aan het bed. Ik wilde altijd al de gezondheidszorg in, maar ik werd op de middelbare school te laag ingedeeld. Dus ik begon op bbl-niveau, ging daarna naar mavo en havo. Daarna kon ik hbo verpleegkundige gaan volgen. De thuiszorg rolde ik in via detachering, nadat ik eerder in het ziekenhuis had gewerkt. De regelmaat die je in de wijk hebt – en in het ziekenhuis niet – bevalt me wel. Ook is het bijzonder om altijd bij verschillende mensen over de vloer te komen.

„Naast de verpleging heb ik een tijdje aan dropshipping gedaan [tussenhandel in e-commerce], want ik wilde graag meer kunnen sparen zodat ik op vaker op reis kon gaan. Het was alleen zoveel moeite en ik speelde alleen maar quitte, dus daarmee ben ik gestopt. Ik trainde veel, kickbokste op hoog niveau, en deed ook aan crossfitt, fitness, en powerliften. Op een keer werd ik gevraagd trainingen te geven. Eerst groepstrainingen, maar inmiddels train ik ook mensen individueel en ik begeleid ze met voedingsschema’s.

„Al met al een best volle werkweek: 24 uur per week in de thuiszorg, anderhalve dag trainingen en dan volg ik ook nog een opleiding fysiotherapie. Daarvoor ga ik een dag per week naar school, volg ik een avond theorie en probeer ik ongeveer een à twee uur per dag te studeren.”

uit

‘In 2017 heb ik in m’n eentje een woning gekocht in Almere. Ik heb echt mazzel gehad, niemand wilde dit huis hebben, het was helemaal uitgewoond. Ik moest destijds uit m’n studentenappartement, dus ik had echt iets nodig en heb het daarom gekocht. Ik heb het helemaal gestript en opgeknapt en nu zit ik er heel goed. Daarbij is dit huis nu al een ton meer waard dan toen ik het kocht.

„Omdat ik veel train, eet ik gezond en besteed ik zodoende meer geld aan boodschappen dan anderen misschien zouden doen. Ik eet geen brood sinds ik merkte dat ik daar niet genoeg energie uit haal, dus ik zorg dat ik twee keer per dag een warme maaltijd krijg. Niet dat ik daarvoor extra lang in de keuken sta, ik kook vaak meerdere maaltijden voor meer dagen – bijvoorbeeld rijst met gemengde groenten en vlees, vis of een vleesvervanger.

„Het zou wel fijn zijn wat meer te kunnen sparen, zodat ik een eigen ruimte kan huren om mensen te trainen. Maar dat is wel een beetje duur en een zakelijke lening zou ik nu niet zo snel afsluiten naast mijn hypotheek. Daarnaast zou een auto wel handig zijn, ook al deed ik die in 2018 nog weg omdat hij te veel stilstond. Maar om wat mobieler te zijn en ook trainingen in andere steden te geven, is het eigenlijk wel noodzakelijk. Dus daar sparen we nog even voor.”

Netto-inkomen: 1.950 euro (thuiszorg), 100-300 euro (trainingen geven, varieert per maand) Vaste lasten: wonen (844 euro), mobiel/internet (95 euro), verzekeringen (143 euro), boodschappen (280 euro), sport (45 euro) Sparen: ongeveer 200 euro per maand Laatste grote aankoop: gameconsole (220 euro)