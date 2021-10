Iedereen raakt verstrikt in het toeslagendoolhof

„Beste ouders”, zei Alexandra van Huffelen vlak voor de kerstdagen van 2020 in een filmpje. De staatssecretaris voor Toeslagen van D66-huize richtte zich tot de negenduizend slachtoffers van de Toeslagenaffaire die de overheid op dat moment in beeld had. Voor die groep, zei Van Huffelen, was er eindelijk goed nieuws: „Alle gedupeerde ouders krijgen voor 1 mei 30.000 euro.”

Het moest een ommezwaai worden in het hoofdpijndossier van Rutte III. Na een vernietigend rapport van een Kamercommissie onder leiding van Chris van Dam (CDA) trok de regeringsploeg in rap tempo twee conclusies. Het hele kabinet nam „politieke verantwoordelijkheid” en trad af. De belofte van 30.000 euro moest ondertussen aan de gedupeerden laten zien dat ook een inhoudelijke oplossing nabij was. Nou ja, dat was de hoop.

„Beste ouders”, zo begon Van Huffelen twee weken geleden een nieuw filmpje, voor een beduidend groter publiek. Inmiddels hebben zich 47.000 mensen als gedupeerde gemeld – hun gezin niet meegerekend.

En de boodschap van de staatssecretaris was ook weinig opbeurend: voor veel toeslagenouders en hun kinderen is de ellende nog lang niet voorbij. De staatssecretaris kan nu maar beter „stoppen met die filmpjes”, adviseerde Farid Azarkan (Denk) dinsdag in een Kamerdebat.

Het slechte nieuws zal weinig ouders verbaasd hebben. Deze week concludeerde ook de Nationale Ombudsman dat duizenden ouders die getroffen waren door de Toeslagenaffaire nu verstrikt raken in het doolhof van de compensatieregeling. Ze horen te laat van de Belastingdienst als ze zich melden. De informatie die ze krijgen is onduidelijk. En krijgen ze geld, dan moeten ze zelf in actie komen om te zorgen dat ze door dat extra bedrag op hun rekening geen nieuwe toeslagen mislopen.

Als het kabinet hoopte dat het vorig jaar een streep onder de Toeslagenaffaire kon zetten – aftreden, geld overmaken en dóór – is die hoop gestaag weggeëbd. Hetzelfde probleem is er nog steeds. Net als het kabinet, negen maanden na het aftreden in januari.

De cijfers die Van Huffelen twee weken geleden in een nieuwe tussenstand met de Tweede Kamer deelde, spreken voor zich. Van de ouders die zich toen gemeld hadden, had nog geen tien procent een akkoord bereikt. De grote meerderheid is nog niet klaar. Een deel van de ouders heeft nog niet gehoord of ze in aanmerking komen voor de 30.000 euro. Afgewezen ouders – dat zijn er al bijna 14.000 – kunnen bezwaar maken. En nog meer ouders kregen het geld al wél, maar zeggen recht te hebben op meer – of ze willen in ieder geval hun hele dossier laten doorlichten. Het kabinet hoopte juist dat een groot aantal slachtoffers met dat bedrag geholpen zou zijn. Niet dus: tot nu toe was het aanbod voor slechts 546 mensen genoeg om direct akkoord te gaan.

Veel nieuwe gedupeerden

Zoveel slachtoffers, daar was geen rekening mee gehouden. Een jaar geleden gingen hoge schattingen uit van 20.000 mogelijke slachtoffers. Nog iedere week melden honderden nieuwe ouders zich als gedupeerde, in juli waren het er zelfs nog duizend per week.

Maar de grote aantallen ouders zijn maar een deel van de verklaring. Het kabinet heeft zich volkomen verslikt in de hersteloperatie. Een individueel dossier kost veel meer tijd dan gedacht. Het is moeilijk om personeel te vinden op een krappe arbeidsmarkt. Een groot aantal medewerkers is inmiddels aan boord gehaald via consultancybureaus. En de Catshuisregeling, die belofte van 30.000 euro, lijkt de problematiek juist verergerd te hebben. Nu een groot aantal ouders om méér informatie en méér geld vraagt, pakt de regeling niet uit als versnelling maar als zoveelste taak voor een overbelast herstelteam.

De Catshuisregeling leek dan ook vooral een politieke beslissing. Het kabinet informeerde de Kamer pas toen het besluit al genomen was en de ouders al geïnformeerd, voor een debat was geen tijd. Over de uitwerking – hoe voorkom je dat het gegeven geld meteen weer wordt afgepakt om een andere schuld af te betalen? – was amper nagedacht, schreef Pieter Omtzigt eerder dit jaar in het uitgelekte memo dat zijn vertrek uit het CDA inluidde.

Omtzigt, die de Toeslagenaffaire mede op de kaart zette, was zelf net voor de officiële aankondiging gebeld, schreef hij. Om zijn mening werd niet gevraagd. „Deze regeling was overduidelijk bedacht door ministers die niet wisten hoe het zat maar een statement wilden maken.”

Zo dreigt de compensatie, net als de Toeslagenaffaire zélf, een schoolvoorbeeld te worden van de gehate ‘oude bestuurscultuur’. Van politieke symboliek die zwaarder weegt dan ambtelijke wijsheid. Van incidentenbestrijding zonder structurele aanpak. Tussen de fouten die de overheid toen en nu maakte in de Toeslagenaffaire „kun je bijna een parallel trekken”, aldus de Ombudsman.

Wie durft fouten te maken?

Haagse partijen dromen al volop van een volledig nieuw toeslagenstelsel: zonder geld dat heen en weer wordt geschoven, om een herhaling van het drama te voorkomen. Maar het is de vraag of dat kan zolang die onderliggende bestuurscultuur nog niet is vervangen door een ándere, opener cultuur: eentje waarin fouten worden toegegeven, ambtenaren kritiek durven te uiten en oplossingen verder gaan dan symptoombestrijding.

De Belastingdienst heeft nog een lange weg te gaan, bleek deze week uit een rapport dat uitlekte naar NRC. Op veel afdelingen leven managers en medewerkers haast „in gescheiden werelden”, stelden twee juristen vast na tientallen meldingen van misstanden en gesprekken op de werkvloer. Ambtenaren durfden zich niet te melden met klachten. Deden ze dat wel, dan werden ze vaak genegeerd.

Wordt dat beter? De toekomst van de hersteloperatie en het hele toeslagensysteem hangt ervan af. Eén van de geuite zorgen in het rapport is de vrees dat nu zó ruimhartig uitgekeerd wordt dat de slinger van het sentiment straks kan omslaan. Daar zijn maar een paar Bulgaren die met pinpasjes wapperen voor nodig, is de les van de Bulgarenfraude. Maar als ambtenaren dat melden, krijgen ze te horen „dat uitvoering wordt gegeven aan nu eenmaal gemaakte politieke keuzes”.