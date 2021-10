Huurprijzen in vrije sector nu toch weer gestegen

De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn voor het eerst in een jaar tijd weer gestegen. Afgelopen kwartaal lagen de prijzen per vierkante meter 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van huurplatform Pararius. Door de coronacrisis kwamen er minder expats en toeristen en daalden de huurprijzen het afgelopen jaar juist.

Huurders van appartementen betaalden in de vrije sector gemiddeld ongeveer 17 euro per vierkante meter. Een eengezinswoning kostte gemiddeld 13 euro per vierkante meter en een vrijstaande woning rond de 14 euro per vierkante meter.

Huurwoningen die kaal worden opgeleverd, daalden wel in prijs. Deze daling werd echter gecompenseerd door de stijging van de prijs van gemeubileerde en gestoffeerde huurwoningen. Bij een kale woning ontbreken vloerbedekking of laminaat en vaak ook gordijnen of benodigdheden voor in de keuken.

De stijging van huurprijzen in de vrije sector komt volgens Pararius-directeur Jasper de Groot onder meer doordat er meer toeristen en expats naar Nederland komen. Ook de al bestaande grote schaarste aan huurwoningen in de vrije sector is een belangrijke factor, aldus De Groot.

Tijdens de coronapandemie bleven huurwoningen die expats eerder huurden juist vaak leegstaan. Om alsnog huurders te vinden, verlaagden verhuurders de prijzen. Appartementen voor toeristen werden ook tijdelijk beschikbaar gesteld voor verhuur.

De huurprijzen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag stegen circa 2 procent per vierkante meter. Amsterdam heeft nog altijd de duurste huurwoningen in de vrije sector. Gemiddeld kost een huurhuis daar 22 euro per vierkante meter. In een paar steden stegen de huurprijzen niet ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit was onder meer het geval in Amersfoort, Middelburg en Roermond.

Wooncrisis

De huurprijzen in de vrije sector zijn niet het enige probleem op de Nederlandse woningmarkt. Vorige maand werd in het Amsterdamse Westerpark voor het eerst sinds de jaren tachtig geprotesteerd tegen de wooncrisis en komend weekend vindt opnieuw een protest plaats.

De actievoerders hebben het gehad met het tekort aan betaalbare woningen. Vooral jongeren zijn de pineut. Zij kunnen vaak geen huis kopen, omdat de prijzen torenhoog zijn. Daardoor zijn zij aangewezen op dure huurwoningen, of moeten ze langer dan gewenst bij hun ouders blijven wonen. Door de groeiende wachtlijsten is een sociale huurwoning ook steeds onbereikbaarder.

Een van de grootste frustraties: het toenemende aantal beleggers dat huizen opkoopt en zo de prijzen opdrijft. Vier jaar geleden betaalde je in Nederland gemiddeld 15,23 euro per vierkante meter per maand. Toen dacht iedereen dat het plafond wel bereikt was.