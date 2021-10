Hoe hou je toezicht op individuele ervaring?

De zorgvuldig gedoseerde onthullingen van Frances Haugen, de Facebook-klokkenluider, stortten de techreus in een ongekende reputatiecrisis. Na publicaties in de Wall Street Journal volgde een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres waarin stevige aantijgingen naar voren kwamen: schade aan het mentale welzijn van jongeren, medeplichtigheid aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool, en het faciliteren van mensensmokkel. Haugen diende een klacht in wegens het liegen tegen investeerders, in plaats van bijvoorbeeld voor schending van de privacy van gebruikers. Dát raakt het bedrijf waar het echt pijn doet. De aandelenkoers zakte dan ook direct in.

Haugen nam stapels interne documenten over onderzoek waar Facebook zelf om gevraagd had mee naar buiten. De daarin beschreven effecten en conclusies maken ontkenning of tegenspraak door Facebook moeilijk. Veelzeggender is dat nogmaals is blootgelegd hoeveel we nog altijd niet weten over Facebook. Ook de onderzoekers wier bevindingen de klokkenluider aanhaalt, zijn weer afhankelijk van de toegang tot data en de kaders waarbinnen zij in het bedrijf mogen werken.

Naast de beperkte toegang tot informatie creëren de complexiteit en het constante veranderen van algoritmes een gebrek aan helderheid. Toen CNN-journalist Dana Bash aan Facebook-zegsman Nick Clegg een reactie vroeg op de claims van klokkenluider Haugen, kwam er geen ‘ja of nee’ op de vraag of het bedrijf medeplichtig is aan de aanval op de Amerikaanse democratie van 6 januari. Clegg legde uit dat de wisselwerking tussen duizenden algoritmes en de miljoenen gebruikers van Facebook een ‘individuele ervaring’ oplevert voor iedereen die op het reclameplatform een kattenfoto, vakantieverhaal of verjaardagsuitnodiging deelt. Dat antwoord stelt niet gerust; het benadrukt wat het probleem is.

De crux is natuurlijk dat ‘het algoritme’ niet bestaat en allerlei stellingen op Facebook niet onafhankelijk te onderzoeken zijn. Wél duidelijk is hoezeer het steeds veranderende, en volledig gepersonaliseerde karakter van de ‘ervaring’ op Facebook toezicht compliceert. Het is eenvoudigweg niet mogelijk de individuele ervaringen en keuzes, die elk op zich de datamodellen weer trainen, naast elkaar te leggen. Om dat te doen, zou over elke schouder een toezichthouder moeten kunnen meekijken.

Hoe iemand die begint met het lezen van een nieuwsbericht vervolgens wordt gewezen op een radicaal-rechtse Facebookgroep of stuit op een uitnodiging voor een mars tegen de satanistisch gestuurde regering, is moeilijk te herleiden. De keuze waar het algoritme naar kijkt en hoe het wordt geoptimaliseerd, is daarom des te belangrijker. Facebook slaagt er bijvoorbeeld heel goed in adverteerders aan te trekken door hun reclames precies bij de juiste doelgroep te plaatsen. Tegelijk zet het knappe data-analyses met minder ambitie in om haatzaaien op te sporen en tegen te gaan. Ook investeert het zuiniger in landen waar geen Engels wordt gesproken.

Het is daarom essentieel dat aanpassingen aan algoritmes worden geregistreerd, gelogd en gemeten. Nu kunnen techbedrijven ervoor kiezen bepaalde effecten niet te meten, waardoor zij zonder te liegen kunnen claimen dat schade erdoor hun niet bekend is.

Als we niet willen wachten op een klokkenluider van YouTube of LinkedIn voor meer inzicht in de donkere krochten van andere online informatie-ecosystemen, is wetgeving belangrijk. Hopelijk heeft het Congres niet alleen aandachtig naar Frances Haugen geluisterd, maar gaat het ook tot actie over.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.