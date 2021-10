Hij vond zijn plek in de wetenschap van het klimaat

Geert Jan van Oldenborgh wilde zijn „tijd hier zo nuttig mogelijk besteden”, zei hij afgelopen juli in een gesprek met deze krant. Wetenschappelijk lag dat nut voor hem op het snijvlak van weer en klimaat. Van Oldenborgh onderzocht onder meer extreme weersgebeurtenissen – hittegolven, hoosbuien, droogtes – en bepaalde daarin de rol van klimaatverandering. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van deze tak van wetenschap, de zogeheten attributie.

Sinds 2013 deed hij dat onderzoek wetende dat hij leed aan de ziekte van Kahler, een kanker van witte bloedcellen. Het beperkte hem, soms tot zijn frustratie, maar hij liet zich er niet door uit het veld slaan. „Als ik werk ben ik afgeleid van het feit dat ik ziek ben, en heb ik een veel prettiger leven.”

Drie keer kreeg Van Oldenborgh een behandeling waarmee de ziekte tijdelijk kon worden onderdrukt, soms met een net beschikbaar medicijn. Afgelopen februari kwam de kanker weer opzetten. Een vierde keer uitstel was hem niet gegund. Hij overleed afgelopen dinsdag.

Van Oldenborgh begon in 1980 aan zijn studie natuurkunde in Leiden en specialiseerde zich in de fysica van de elementaire deeltjes. Hij promoveerde aan de universiteit van Amsterdam en had daarna een paar postdoc-baantjes. Toen hij geen nieuwe baan kon vinden, en in 1996 bij het KNMI solliciteerde – en werd aangenomen – realiseerde hij zich al snel dat hij daar veel beter op zijn plek was. „In de hoge-energiefysica was ik lang niet zo nuttig geweest voor de maatschappij.”

De laatste jaren hielp hij een nieuw vakgebied groot te maken

Dat hij zo’n drang had om maatschappelijk van nut te zijn, verklaarde hij zelf doordat hij na zijn middelbare school met een studiebeurs een jaar naar Canada kon. Op het Lester B. Pearson College of the Pacific, vlak bij Victoria, leerde hij tieners uit andere landen kennen. Ook uit ontwikkelingslanden, zoals Egypte, Rwanda en Pakistan. Hij besefte dat iedereen deel is van de mensheid.

Bij het KNMI ontwikkelde hij bijna direct de Climate Explorer, een internettool voor klimaatonderzoek. Hij wilde dat iedereen in de wereld toegang had tot weerdata – temperaturen, regenval, zonneschijn. Na wat aanloopproblemen, werd het internationaal een groot succes.

De laatste vijftien jaar verlegde hij zijn belangstelling en hielp hij het nieuwe vakgebied van de attributie groot te maken. In het verlengde richtte hij, met anderen, de World Weather Attribution op, een internationale organisatie die extreme weersgebeurtenissen onderzoekt en de rol van klimaatverandering daarbij. Dat deed ze bijvoorbeeld bij de ongekende hittegolf in het westen van Canada eind juni, en de overstromingen in Duitsland, België en Limburg in juli.

Juist de laatste jaren begon hij erkenning te krijgen voor al zijn wetenschappelijke werk. Vorig jaar werd hem een gasthoogleraarschap toegekend aan de universiteit van Oxford. Afgelopen april kreeg hij van de European Meteorological Society een prijs voor de ontwikkeling van de Climate Explorer. Diezelfde maand werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn grote bijdrage aan de klimaatwetenschap. En in september bleek magazine Time hem op de lijst van honderd meest invloedrijke mensen te hebben gezet, samen met zijn Duitse collega Friederike Otto, voor het opzetten van de World Weather Attribution.

Myles Allen, hoogleraar klimaatdynamica aan de universiteit van Oxford, prees eerder dit jaar in het tijdschrift Meteorologica, de „no-nonsense stijl” van Van Oldenborgh. Als de menselijke rol in een opmerkelijk weersextreem niet bewezen kon worden, zei hij dat gewoon. Hij schuwde het niet anderen te kritiseren.

Van Oldenborgh noemde het zelf zijn obsessie met correcte getallen. „Ik zie het vooral als mijn taak om zo goed en accuraat mogelijke wetenschappelijke informatie te leveren. Als Geert Jan cijfers geeft, dan zullen ze wel kloppen. Dat is de reputatie die ik hoop te hebben.”