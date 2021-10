Televisier-gala werd dit jaar gedomineerd door onglamoureuze echtheid

Routineus en toch gemeen zette cabaretier Peter Pannekoek televisiemakend Nederland te kakken, dat zich donderdag in Carré had verzameld voor de uitreiking van de Gouden Televizier Ring. „We vieren de tv door een avond lang saaie televisie te maken.” Het polderglamoureuze feestje was wat hem betreft „de Bermudadriehoek van de humor”. De prijs die hij zou uitreiken, voor de beste presentator, kwam wat Pannekoek neer op de uitverkiezing van „de leukste dinosaurus”. Voor de paleontologen: het was André van Duin, maar die was niet naar Carré gekomen.

Vol ironie stak Pannekoek de draak met de eeuwige zelfoverschatting van een beroepsgroep die zichzelf het centrum van de wereld waant. Ironisch: „Wij zijn onderwijs” (want leraren zetten de tv aan in de klas), „Wij zijn veiligheid (want Opsporing verzocht) en „Wij zijn de zorg”. Want wat doen mensen als ze in het ziekenhuis belanden? „Televisie kijken! Zolang ze niet op hun buik liggen.”

Goed geroosterd, maar eerlijk gezegd was het gala minder een hoogmis van de onechtheid dan in eerdere jaren. De avond werd gedomineerd door mensen die de glamour niet natuurlijk om de schouders valt. Zo liet Raven van Dorst (genomineerd als televisietalent) weten dat ze geen stemoproep had gedaan omdat ze helemaal niet wilde winnen.

De als beste presentatrice genomineerden Hélène Hendriks en Marieke Elsinga hadden wel klassieke lange jurken aan, maar voerden daar zo’n aards gesprek over dat er van magie geen sprake was. De prijs voor de beste online productie ging naar Linda Hakeboom voor Linda’s kankerverhaal. In haar dankwoord richtte ze zich tot mensen die ziek zijn: „Jullie horen erbij!”

Veel onverwachte gasten hoorden er ditmaal bij. Het stemmende Televizierpubliek had het grote amusement vrijwel genegeerd en voor de hoofdprijs programma’s genomineerd die de buitenwereld televisieland binnenbrachten. De makers van de serie Mocro Maffia benoemden hun emancipatoire doel: in elk seizoen nieuwe jonge acteurs binnenhalen, uit een stadse wereld waarin ze ook zomaar verleid kunnen worden door de echte georganiseerde misdaad.

De glamourloze realityserie Een huis vol bracht drie kolossale gezinnen het theater binnen. Een fan legde uit waarom ze zo verzot was op hun alledaagse taferelen: „Dan wil er een prinsessenjurk aan en komt een andere met kaplaarzen. Dat is niet gespeeld.” Niet gespeeld, dat gold in hoge mate voor de uiteindelijke winnaar, de documentaireserie De kinderen van Ruinerwold, van Jessica Villerius. Het contrast was maximaal: van een leven in totale verborgenheid naar de wereld van de totale zichtbaarheid. Het toeval scherpte alles nog verder aan: donderdag was het precies twee jaar geleden dat Israel, een van de zoons van het gezin, de boerderij in Ruinerwold verliet en om hulp vroeg in een café in het dorp.

In het licht van al die onglamoureuze echtheid leek de organisatie besloten te hebben dat het er op het podium wel wat minder gladjes aan toe mocht gaan. Weliswaar toverde Hans Klok een dozijn vrouwen (en Renze Klamer) uit dozen, maar ook Jesse Klaver en Rob Jetten waren uitgenodigd. Het prijsuitreiken ging de politici net onhandig genoeg af.

De Gouden Televizier Ring zelf werd uitgereikt door de hoofdrolspeler van het door het publiek gekozen „televisiemoment van het jaar”: Olympisch kampioen Sifan Hassan. De atlete, veel meer langebaankoningin dan podiumbeest, probeerde haar zenuwen niet te verbergen, maar vervulde haar taak uiteindelijk met verve.

Bij het dankwoord van Villerius en de ‘kinderen van Ruinerwold’ hield de zaal even de adem in: wat op het podium gebeurde, ging niet over televisie. Dit was de echte wereld.