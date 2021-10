De Graduation Show van de Design Academy in Eindhoven telt vele opvallend vrolijke en optimistische ontwerpen

De Graduation Show, de jaarlijkse eindexamententoonstelling van de Design Academy Eindhoven, is altijd een soort van barometer: hij geeft een indruk van de preoccupaties van de internationale vormgeversvoorhoede en maakte duidelijk welke kant het opgaat in de designwereld. De studenten, talentvolle ontwerpers die van over de hele wereld naar de Brabantse hogeschool komen, zijn de laatste jaren vooral bezig met het bedenken van oplossingen voor grote vraagstukken en het verkennen van nieuwe werelden, eerder dan het ontwikkelen van nieuwe lampen, meubels of andere praktische gebruiksvoorwerpen.

De lichting van dit jaar, 166 studenten, moest presteren tijdens een pandemie. Hun show, schrijft directeur Joseph Grima in de inleiding van de catalogus, getuigt van „de pijn en het lijden dat we collectief en individueel hebben ervaren in een van de meest uitdagende jaren sinds mensenheugenis”. Dit cohort studenten, stelt Grima met gevoel voor dramatiek, is „volwassen geworden aan het begin van een nieuwe wereld”.

Als de Britse directeur gelijk heeft wachten ons mooie tijden. De prachtig vormgegeven catalogus van de Graduation Show telt vele opvallend vrolijke en optimistische ontwerpen. Corona blijkt een upper voor de jonge generatie designers.