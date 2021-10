Even wennen

Een paar weken geleden kocht ik een XXXL-pak vaatwastabletten van een bekend merk. Het zijn een soort capsules die een superfrisse geur achterlaten op de schone vaat en zelfs de afwasmachine ruikt nog dagenlang schoon. Voor mij hoeft het niet, zo’n geparfumeerde vaat, maar ik moet er maar aan wennen want dat voordeelpak gaat minstens een halfjaar mee. Zojuist bij het inruimen van de vaatwasser viel mijn oog op de zijkant van het XXXL-pak. „Hoe te gebruiken?” staat er. Met daaronder een tekening van een machine met een grote ronde opening aan de voorkant.

