Europese autobranchevereniging meldt teruglopende verkoopcijfers door chiptekort

Het aantal eerstehands verkochte auto’s in de Europese Unie is in september met ruim 23 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aanhoudende chiptekort is de belangrijkste reden voor de gedaalde verkoopcijfers in september, zo meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA vrijdag.

Afgelopen maand werden binnen de Europese Unie 718.600 auto’s verkocht, aldus de cijfers van ACEA. Volgens de koepelorganisatie is dat het laagste aantal verkochte auto’s in september sinds 1995. De cijfers zijn opmerkelijk, omdat de vraag naar auto’s juist wel toeneemt. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de verkoop met 6,6 procent in vergelijking met vorig jaar. In 2020 kende de auto-industrie een slecht jaar. Vanwege de coronapandemie sloten veel fabrikanten tijdelijk hun fabrieken en nam de vraag naar nieuwe auto’s af.

Niet alleen de auto-industrie kampt met de gevolgen van het wereldwijde chiptekort. Ook fabrikanten van laptops, smartphones en huishoudelijke apparatuur hebben moeite hun producten op te leveren. Het chiptekort wordt veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden; de coronapandemie, afhankelijkheid van enkele buitenlandse producenten en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten zorgden er allemaal voor dat de productie van computerchips, die onder meer in camera’s en andere sensoren van auto’s zitten, onder druk is komen te staan.

