Eilandbewoners en de dingen die hen dierbaar zijn

De houten cilinder met spijkers die Migali Pinedo (45) in haar handen heeft, is onderdeel van een typisch Curaçaos ka’i òrgel – haar vader maakt die muziekinstrumenten. De ‘pijl en boog’ op een andere foto is ook een Caribisch muziekinstrument, de benta.

De bekendste Curaçaoënaar die Verkuijlen fotografeerde, is Hensley Meulens – zelfverzekerd in de camera kijkend, een honkbal losjes tussen vier vingers geklemd. Eind jaren tachtig debuteerde hij als eerste eilandbewoner in de Amerikaanse Major League Baseball (MLB). Na Meulens (54) volgden internationale sportsterren als Kenley Jansen, Andruw Jones en Didi Gregorius.

Er is geen land ter wereld dat per capita zoveel honkballers aan de MLB levert, alleen al dit jaar zes. Een gangbare verklaring is dat sporters op de kale, droge honkbalvelden goed hun reflexen kunnen oefenen.

„Deze tentoonstelling is belangrijk”, zegt Meulens vanuit Curaçao. „Ons eiland behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden. Duizenden Curaçaoënaars wonen in Nederland. Wij hebben een Nederlands paspoort. Dan wil je toch meer over onze achtergrond weten, over hoe we opgroeien? Meer kennis zal de acceptatie zeker ten goede komen.”