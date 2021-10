Beursdebuut Gitlab maakt Nederlander miljardair

Van de ene op de andere dag werd hij deze week een van de rijkste Nederlanders: de 42-jarige Sid Sijbrandij. Deze geboren Twentenaar is in Nederland nog onbekend, maar in Silicon Valley heeft hij een gevestigde naam.

In San Francisco runt Sijbrandij sinds 2012 zijn softwarebedrijf Gitlab, dat afgelopen donderdag naar de beurs ging in New York. En met veel succes: meestal bewegen nieuwe aandelen na hun introductie ietsje omhoog, maar het verse aandeel Gitlab was zo gewild dat het op de eerste handelsdag 35 procent de lucht in schoot. En dat terwijl de introductieprijs van het aandeel uiteindelijk een stuk hoger was dan eerder aangekondigd: 77 dollar (66 euro), in plaats van tussen de 66 en 69 dollar.

Met de aandelenprijs steeg ook het vermogen van mede-oprichter en topman Sijbrandij, die bijna een vijfde van de aandelen bezit, naar 2,6 miljard dollar. Van de ruim 25 miljoen aandelen die hij bezat, heeft hij er bij de beursgang bijna 2 miljoen verkocht.

Project in Oekraïne

Gitlab is ontstaan in Oekraïne, waar Dmitriy Zaporozhets werkte aan een project om programmeurs makkelijker met elkaar te laten samenwerken. Sijbrandij kwam hem op het spoor in 2012. „Toen ik op Hacker News aan het rondkijken was”, vertelde hij twee jaar geleden op een bijeenkomst voor Gitlab-gebruikers. Hij vond het „super indrukwekkend” waar Zaporozhets mee bezig was. Dus stuurde hij een e-mail („dit ziet er veelbelovend uit”) en vroeg de Oekraïner of hij een website van de open source-software kon maken. Zaporozhets vond het prima, en Gitlab.com zag het licht.

Sijbrandij, die eigenlijk Sytse heet en zijn naam veranderde in het internationaler klinkende Sid, had toen al een hele carrière achter de rug: na zijn studie technische bedrijfskunde aan de universiteit van Twente, ging hij in 2003 aan de slag bij de Nederlandse duikbotenbouwer U-Boat Worx. Na vier jaar vond hij het tijd om zelf iets op te zetten, en werd mede-oprichter van Comcoaster, een app store. Daarnaast nam hij een baan bij het ministerie van Justitie. Tot in 2012 Gitlab op zijn pad kwam.

Abonnement op software

In een paar jaar tijd groeide Gitlab uit tot een grote aanbieder van software waarmee programmeurs kunnen samenwerken. Het werkt met een soort betaalmuur: het eerste stukje is gratis, daarna moeten gebruikers een abonnement afsluiten.

Omdat het hem in Nederland allemaal niet snel genoeg ging, verhuisde Sijbrandij in 2015 naar Silicon Valley, waar alles draait om groei. „Ik hou van snel, dat is interessanter”, zegt hij in de podcast Dealmakers.

In Silicon Valley deed hij ook mee aan Y Combinator, een beroemde accelerator in Silicon Valley. Anders gezegd: een ‘groeiversneller’, een programma waarin start-ups leren van ervaren ondernemers.

Sijbrandij noemt Y Combinator ook onder het kopje ‘Opleidingen’ op z’n LinkedIn-pagina. „Not a formal education, best startup incubator in the world.” Ook over zijn nieuwe woonomgeving is Sijbrandij lyrisch. In Dealmakers: „Er is hier zoveel ambitie. Ik wil hier nooit meer weg.”

Inmiddels telt Gitlab zo’n 3.600 klanten. Het adverteert op z’n site met grote namen als zakenbank Goldman Sachs, elektronicabedrijf Siemens en chipmaker Nvidia. De omzet is uitgegroeid tot 152 miljoen dollar (over gebroken boekjaar 2020-2021) – bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Zoals het een tech-startup betaamt, maakt Gitlab echter nog geen winst.

Bedrijf zonder kantoor

Strategisch nadeel van Gitlab, schrijft het Amerikaanse zakenblad Forbes, is dat z’n belangrijkste concurrent GitHub onderdeel is van techgigant Microsoft. Zo’n groot bedrijf heeft veel geld beschikbaar, terwijl Gitlab het allemaal zelfstandig bij elkaar moet harken.

Al lukt het Sijbrandij tot nu toe goed om aan geld te komen: de afgelopen jaren bij verschillende private investeerders, en deze week dus met de beursgang. Daar haalde Gitlab 650 miljoen dollar op bij beleggers.

Bij het grote publiek is Gitlab overigens bekender om iets anders dan z’n software: vanaf het begin werkt het bedrijf namelijk ‘op afstand’. Een fysiek kantoor waar alle medewerkers samenkomen, heeft het bedrijf niet. Veelzeggend detail: in het prospectus, een groot document met informatie voor beleggers, is geen adres te vinden. „Adress not applicable”, staat op de eerste pagina.

Met medewerking van Stijn Bronzwaer