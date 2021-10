Een kwart eeuw later zijn de sporen van de zaak-Dutroux nog altijd zichtbaar

Het huis is nog altijd onbewoond. De gevel is dichtgetimmerd, en ervoor staan oude vuilniszakken. Het geluid van voorbijrazende auto’s en treinen klinkt voortdurend. De omgeving is grijs, grauw en oogt vervallen. Zelfs de hoopvol bedoelde schildering over de volledige lengte van de leegstaande woning, van een jongen met een vlieger, heeft de tand des tijds niet doorstaan. Graffitispuiters hebben er tags overheen getekend tot waar hun armen reikten.

In dit huis aan de Avenue de Philippeville in het Waalse Marcinelle, een verarmd district van Charleroi, ontvouwde zich in 1996 een van de grootste tragedies uit de recente Belgische geschiedenis. In een zelfgebouwde kelder hield Marc Dutroux hier in 1995 en 1996 in totaal zes meisjes vast. Julie, Melissa, An, Eefje, Sabine en Laetitia. Ze werden alle zes misbruikt, de vier eerste meisjes overleefden de ontvoering niet. De laatste twee werden na respectievelijk tachtig en zes dagen bevrijd. De beelden van de bevrijde meisjes, gefilmd vanaf het viaduct dat hier nog altijd ligt, staan veel Belgen in het geheugen gegrift.

De zaak-Dutroux bracht het land op de rand van een revolutie. Op 20 oktober 1996 gingen 300.000 woedende Belgen de straat op in wat bekend staat als de Witte Mars – een van de grootste demonstraties ooit in België. Een kwart eeuw later zijn de sporen van de zaak nog altijd zichtbaar, en niet alleen in Marcinelle.

Twee meisjes

„Ik ga u twee meisjes geven.” Met die woorden veroorzaakte Marc Dutroux in augustus 1996 zelf de doorbraak in een dossier dat België jarenlang zou bezighouden. De agenten die hem hadden gearresteerd voor de verdwijning van de veertienjarige Laetitia Delhez een kleine week eerder, hadden tot dan toe geen flauw idee dat hij ook achter de verdwijning van nog vijf meisjes zat, afkomstig uit heel België.

Na de vrijlating van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, en de vondst van de lichamen van de vier andere meisjes daarna, ging een schokgolf door het land die over veel meer ging dan deze zaak alleen.

Het land verkeerde pre-Dutroux al in een vertrouwenscrisis, zegt socioloog Mark Elchardus. „In de vijftien voorafgaande jaren zagen we een daling van vertrouwen in de instellingen.” Die kwam niet uit het niets: de jaren tachtig en negentig waren in België op zijn zachtst gezegd woelig. De Bende van Nijvel maakte bij een reeks overvallen in totaal 28 dodelijke slachtoffers. De daders werden nooit gevonden, en er doken geruchten op dat mensen bij justitie en politici zelf betrokken zouden zijn. En in 1991 was er de nooit volledig opgehelderde moord op politicus André Cools, vermoedelijk in opdracht van een andere politicus. In de nasleep daarvan kwam een hele reeks politieke schandalen aan het licht.

Fouten in de zaak-Dutroux gaven het al bestaande wantrouwen jegens rechtsstaat en politiek een extra knauw. Dutroux en zijn – medeplichtige – vrouw Michelle Martin bleken al eens veroordeeld voor verkrachting van minderjarigen. Na slechts drie jaar van hun straf te hebben uitgezeten, waren ze vervroegd vrijgekomen, met goedkeuring van de minister van Justitie. Tijdens het onderzoek naar de verdwijningen zorgde een slepende oorlog tussen de verschillende politiediensten ervoor dat informatie niet goed werd uitgewisseld. „Het deels vermolmde systeem was al aan vernieuwing toe”, zegt advocaat Joris Van Cauter, „maar door de zaak-Dutroux barstte de etterbuil pas echt open”.

„In een andere context zou de zaak-Dutroux niet tot zo’n diepe crisis hebben geleid”, denkt socioloog Elchardus. Allerlei complottheorieën kregen voet aan de grond. Velen geloofden dat hoge mensen in de politiek en bij justitie hadden geprobeerd Dutroux de hand boven het hoofd te houden, omdat ze deel uitmaakten van een groter pedofilienetwerk. De ontsnapping van Dutroux uit de gevangenis in 1998 droeg bij aan die achterdocht, ook al zat hij nog diezelfde dag tegen de avond weer vast.

De demonstranten in de Witte Mars eisten verandering: van politie, justitie en van de stilstaande politiek. Een parlementair onderzoek en een reeks hervormingen volgde. De politiediensten werden omgesmolten tot één dienst met twee niveaus, om een nieuwe politie-oorlog te voorkomen. Er kwam sindsdien ook een federaal parket, en vervroegd vrijkomen is moeilijker gemaakt.

‘De Belgische ziekte’

De zaak-Dutroux bracht ook het imago van België een gevoelige klap toe. Met drie landstalen, zes regeringen en het bezit van het wereldrecord voor langste kabinetsformatie ooit, is het land toch al een makkelijk mikpunt van spot. „Belgen hebben zelf sterk de indruk: dit land werkt niet”, zegt Elchardus. Terecht of niet, de zaak-Dutroux bleek de bevestiging van dat beeld, en werd zo symbool van iets groters. Sommige media spraken destijds van „de Belgische ziekte”, of zelfs „Belga nostra”.

Ook in het buitenland droeg de zaak bij aan het beeld van een ‘failed state’. In sommige buitenlandse reportages werd België afgeschilderd als een vrijplaats voor pedofilie en corruptie. Ruim vijftien jaar na Dutroux haalde een Zwitserse politieke wetenschapper in een column nog hard uit naar België, na een ongeluk met een Belgische bus in dat land: „Het verbaast me niet. Een Belgische reisbus. […] Het land waaruit de Europese president komt, dat niets goeds kan afleveren behalve chocolade, mosselen en frieten.” Om uiteindelijk te verwijzen naar de ultieme ‘typisch Belgische’ misser: Dutroux.

Honderden mensen lopen mee in de Witte Mars in augustus 1997 in België. Er werd herdacht dat een jaar eerder de stoffelijke overschotten werden gevonden van twee Dutroux-slachtoffers, Julie en Melissa. Foto Hollandse Hoogte

Hoe gevoelig de zaak in België nog ligt, bleek toen schrijfster Kristien Hemmerechts in 2014 een boek uitbracht (De vrouw die de honden eten gaf), waarin ze zich verplaatste in Michelle Martin, de vrouw van Dutroux. In Nederland waren de recensies positief, maar in Vlaanderen ontstond enorme commotie. Hoewel Hemmerechts met haar boek zeker geen begrip voor Martin probeerde te wekken, werd haar boek wel opgevat als een „apologie”, zegt ze daar nu over. „Het was bijna alsof België nog een schuldige in de zaak had ontdekt, zo emotioneel en irrationeel werd erop gereageerd.”

Ook de opeenvolgende vervroegde vrijlatingen van Michelle Martin (2012) en medeplichtige Michel Lelièvre (2019), en vorig jaar het uiteindelijk geweigerde verzoek om vervroegde vrijlating van Dutroux zelf, brachten het land weer in rep en roer. In 2022 verschijnt voor het eerst een film over de zaak-Dutroux, zo is aangekondigd. „Ik denk dat de tijd er rijp voor is”, zei regisseur Fabrice Du Welz in Belgische media. Dat wordt nu al openlijk betwijfeld.

Herdenkingstuin

Is hier sprake van een nationaal trauma? „Absoluut”, denkt advocaat Van Cauter. „Zoals de terreuraanslagen op vliegveld Zaventem dat waren, of de overvallen van de Bende van Nijvel.” Psychiater Dirk De Wachter houdt een slag om de arm: „Met de term trauma moeten we voorzichtig zijn. Het is een term voor mensen die een vreselijke gebeurtenis meemaken en daar psychische schade van ondervinden. Om dat dan te hanteren voor een gehele bevolking, vind ik te gemakkelijk.” Liever spreekt hij van een „maatschappelijk traumatisch gegeven”, dat „littekens” heeft nagelaten. „En een blijvende plaats in de collectieve herinnering.” Een klein teken daarvan is te vinden in de namendatabank: de doodnormale naam ‘Marc’ is na 1996 nooit meer populair geworden.

De zaak-Dutroux heeft ook doorgewerkt in de opvoeding van kinderen, denkt De Wachter. De gruweldaden brachten een nieuw besef van gevaar met zich mee. „Opgroeiende kinderen zijn sindsdien soms onnodig angstig gemaakt, want de zaak was heel uitzonderlijk.” Toch ziet De Wachter ook een positief effect: „In de slipstream van deze zaak is het taboe om te spreken over seksueel misbruik wel doorbroken.”

Het vertrouwen van de Belgen is nog altijd niet volledig hersteld, vreest Van Cauter. „Dat is sisyphusarbeid gebleken. Het zware rotsblok wordt telkens naar boven gerold, maar komt door een of ander incident weer helemaal naar beneden.” Zo bleken veel verdachten van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 uit België afkomstig te zijn. In 2019 werd de Belgische studente Julie van Espen bij een verkrachtingspoging vermoord door een man die eerder al veroordeeld was voor verkrachting, en vrij was in afwachting van zijn hoger beroep. Uit onderzoek in 2015 bleek dat minder dan de helft van de Belgen vertrouwen heeft in de eigen rechtsstaat, tegenover tweederde van de Nederlanders. Toch noemt Van Cauter het Belgische wantrouwen „deels onterecht”. „De politie- en justitiehervormingen hebben echt veel verbeterd.”

Eerder dit jaar werd eindelijk een knoop doorgehakt over wat er met het beruchte huis van Dutroux in Marcinelle moest gebeuren: het wordt afgebroken en er komt een herdenkingstuin. Maar wat omwonenden betreft is dat niet nodig, vertelt een buurvrouw die er al woonde toen Dutroux opgepakt werd. „Als ik een taxi neem en vertel waar ik woon, zegt de chauffeur nog altijd: dat is in de straat van Dutroux. Iedereen komt dat spookhuis hier nog filmen. Er is een gedenkplaat. Nog een herdenkingsmonument? We zullen deze gebeurtenis nooit vergeten, dat willen we ook niet. Maar we willen nu ook eindelijk eens kunnen helen, en Dutroux achter ons laten.”

Met medewerking van Gabriella Adèr.

