Eén formatie, vier onderhandelaars, vier stijlen

Sigrid Kaag is vaak stil aan de onderhandelingstafel

Wie Sigrid Kaag (partijleider D66)

Zwakte Onduidelijk of ze onderhandelt, weinig oog voor detail

Sterkte Ongrijpbaar, onbevangen, niet vatbaar voor bondjes

Zet in op Een zo progressief mogelijk regeerakkoord

Als onderhandelaar heeft waarschijnlijk niemand aan de formatietafel zoveel ervaring als Sigrid Kaag (D66). Alleen: haar ervaring is vooral opgedaan in het buitenland, met name bij VN-organisaties. In Den Haag, waar dezelfde mensen jarenlang met elkaar optrekken en volgens een geheel eigen logica deals sluiten, is ze nog relatief onervaren.

In 2013 kwam Kaag aan het hoofd van de OPCW in Syrië. Het regime van Bashar al-Assad moest zich ontdoen van chemische wapens, en Kaags missie zag daar op toe. Haar stijl, zoals beschreven in een profiel in De Correspondent: „Ze houdt niet van details, ze houdt van fundamentele kwesties.”

In Den Haag móét het juist over details gaan. Hier moet Kaag zich staande houden in een andere context. Het is, zeggen betrokkenen, vaak drie tegen één aan tafel. Kaag tegen de rest. Haar gewenste progressieve coalitie komt er niet, en inhoudelijk staat ze, als vertegenwoordiger van de enige (cultureel-)progressieve partij, vaak alleen. Ze zit als enige vrouw aan tafel met drie mannelijke onderhandelaars.

Maar, zeggen meerdere betrokkenen, Kaag is ongrijpbaar aan de formatietafel. De winst van maart, van 19 naar 24 zetels, lijkt ze geen moment in de strijd te gooien. Sommige betrokkenen vragen zich zelfs af of ze überhaupt wel onderhandelt. Ze is vaak stil aan tafel. Ze beweegt niet mee en is, zeggen mensen die met haar gewerkt hebben, ongevoelig voor groepsdruk. Het valt betrokkenen op dat ze meteen haar positie prijsgeeft, en die tijdens een gesprek herhaalt. Als er een tegenbod komt, wijst ze dat niet af, maar zegt ze dat ze er nog eens rustig naar zal kijken. Die tactiek, mogelijk een overblijfsel uit haar internationale periode, leidt wel eens tot verwarring, omdat mede-onderhandelaars niet doorhebben dat dit antwoord ‘nee’ betekent.

Kaag blijft lang bij haar positie, tot ze opeens toegeeft. Dat gebeurde toen ze plotseling haar bezwaar tegen voortzetting van de huidige coalitie liet varen. Het kwam voor velen als een verrassing. Zoals Kaag vaak voor verrassingen zorgt.

De HJ Schoo-lezing, waarin ze uithaalde naar Rutte zonder zijn naam te noemen, viel op een precair moment in de formatie. Rutte was erdoor verrast. Ze nam een dag later afstand van haar eigen woorden, wat de verwarring alleen maar groter maakte. Ze sloot de ChristenUnie uit, om de partij later weer te accepteren.

Maar vaak zit er niet zozeer strategie achter, maar overkomen dingen haar. Op het AD-interview waarin ze de ChristenUnie uitsloot, reageerden mede-onderhandelaars woedend. Tot ze zagen dat ze de uitspraken op een onbewaakt moment deed, tijdens de uitloop van de ministerraad. Iets zeggen zonder iets te zeggen, een specialiteit van veel politici, die stijl beheerst ze niet. Het maakt haar ongrijpbaar, en tegelijkertijd fascinerend voor haar gesprekspartners.

Gert-Jan Segers is een heuse strateeg geworden

Wie Gert-Jan Segers (partijleider Christen Unie)

Zwakte Kan soms verdwalen in details, en de rest kwijtraken

Sterkte Strategisch inzicht, snapt hoe hij te werk moet gaan

Zet in op Als kleinste partij niet de grootste concessies doen

Al doende leert men en Gert-Jan Segers leerde de afgelopen jaren, als fractievoorzitter van een coalitiepartij, heel veel. De vorige formatie, in 2017, was voor de ChristenUnie een ontgroening geweest. Vooral het verdelen van de kabinetsposten pakte niet uit zoals gewenst – of gehoopt.

Moest Segers vijf jaar geleden nog met lede ogen aanzien hoe veel niet lukte, nu zien anderen hoe hem wél veel lukt. Daar is praktijkoefening aan vooraf gegaan.

Vier jaar lang hield Segers met de fractievoorzitters van de andere coalitiepartijen van het kabinet Rutte III, de premier en de vicepremiers het wekelijkse coalitieoverleg. En daar werd veel onderhandeld, over zaken die niet in het regeerakkoord stonden of over de uitwerking daarvan. Nadat Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) de Haagse politiek verlieten, werd Segers een van de senioren aan tafel. Anderen zagen hoe hij steeds strategischer opereerde.

Als één van de andere coalitiepartijen een probleem met iets had waar Segers óók moeite mee had, dan hoefde hij daar niet net zo hard over op de trom te slaan. In plaats daarvan dacht hij mee over de oplossing, zonder die vervolgens als zijn succes te claimen. Als hij dan een volgende keer als enige iets wilde, dan konden anderen niet zeggen dat hij al eerder aan de beurt was geweest. Segers wist ook de informele lijnen te vinden: even koffie drinken, even een belletje.

Anderen, die Segers de afgelopen maanden meemaakten in de formatie, omschrijven hem als alert en doelmatig, vasthoudend, iemand die goed weet wanneer hij moet morren en op welke punten hij kan toegeven. Hij weet wanneer hij beter stil kan blijven en wanneer hij zijn gewicht in de strijd moet gooien. Een geroutineerd speler.

Hij wordt bekeken met een mengeling van argwaan en bewondering. Andere onderhandelende partijen vragen zich af: dat hij nu tóch meepraat over coalitievorming, is dat een samenloop van omstandigheden of is dat al die tijd strategie geweest? Aan het begin van de formatie had Segers nog gezegd niet meer te willen samenwerken met Rutte. Daar kwam hij op terug en daarna creëerde hij heel voorzichtig steeds meer ruimte voor een coalitie mét CU. Tegen de pers had Segers maandenlang gezegd dat hij niet zo nodig in de coalitie hoefde. Hij was bovendien onnodig en ongewenst verklaard door D66. En toen VVD en D66 in de zomer een stuk schreven dat andere partijen zou moeten verleiden om er inhoudelijk op door te praten, kwalificeerde Segers het als een „liberaal stuk” dat de „afstand tussen de schrijvende partijen en de ChristenUnie niet heeft verkleind.”

Maar hij zei óók steeds dat hij niet het probleem, maar de oplossing wilde zijn. Anderen lazen daar een dubbele boodschap in, een manier voor Segers om alle opties open te houden. Segers was de afgelopen maanden geen beggar en daardoor werd hij een chooser. En de realiteit is: PvdA en GroenLinks zagen wél wat in het stuk en praten nu niet mee over een nieuw regeerakkoord. Gert-Jan Segers, die er weinig in zag, doet dat wel.

Mark Rutte legt nadruk op persoonlijke relaties

Wie Mark Rutte (partijleider VVD)

ZwakteOogt soms vermoeid

Sterkte Ervaren onderhandelaar die inhoudelijk flexibel is

Zet in op Behoud van de koers van het huidige kabinet

Je zal bij onderhandelingen over een nieuw kabinet maar tegenover Mark Rutte zitten. Niet alleen is hij leider van de grootste partij, hij is ook bezig aan de formatie van zijn vierde kabinet. Rutte staat bekend als onvermoeibaar, en zet zijn energie in als wapen: je moet niet alleen strategisch, maar ook fysiek tegen hem zijn opgewassen.

Toch merken meerdere collega’s deze keer een lichte vermoeidheid bij Rutte. Het Kamerdebat op 1 april, toen een motie van afkeuring tegen hem werd aangenomen, was een beslissend moment. De ontspannenheid die Rutte, gespeeld of niet, altijd uitstraalde, is sindsdien grotendeels weg.

Rutte, weet iedereen die met hem heeft onderhandeld, argumenteert niet op inhoudelijke punten. Nooit zal hij proberen tegenstanders te overtuigen. Dat botste bijvoorbeeld toen hij in 2012 over zijn tweede kabinet onderhandelde met PvdA-leider Diederik Samsom. Terwijl Samsom hem probeerde te overtuigen van zijn ideeën, antwoordde Rutte, half grappend, half geïrriteerd: „Zal ik anders het raam even open zetten, zodat je heel Den Haag kan overtuigen?”

Rutte blijft bovendien langer dan anderen vaag over zijn einddoel, waardoor tegenstanders niet precies weten wat Rutte wil. Anders dan bijvoorbeeld Gert-Jan Segers (ChristenUnie) kent Rutte niet de druk van een achterban die bepaalde kernwaarden terug wil zien in een regeerakkoord. Dat geeft vrijheid. Hij legt in zijn stijl de nadruk op persoonlijke relaties. Hij is tot in het extreme joviaal en geeft mede-onderhandelaars het gevoel dat ze samen aan iets werken. Berucht zijn zijn plotselinge woede-uitbarstingen, die hem onvoorspelbaar maken. Maar hij probeert zich te verdiepen in drijfveren van mensen die aan de andere kant van de tafel zitten. In het verleden was dit een effectief wapen. Collega’s van andere partijen voelden zich vaak vereerd als Rutte ze mee uit eten nam, om er vervolgens achter te komen dat Rutte dat bij iedereen deed. In de huidige context werkt het minder goed, omdat Sigrid Kaag (D66) er ongevoelig voor lijkt. Dat maakt Rutte onzeker. Hij kan geen vat op Kaag krijgen en aarzelt al maanden over de juiste strategie. Daarbij zijn de persoonlijke verhoudingen na maanden vruchteloos onderhandelen zwaar onder druk komen te staan. Onder die omstandigheden werkt Rutte niet graag.

Rechtstreeks ‘nee’ zeggen doet hij zelden, omdat dat de relaties schaadt. Het viel betrokkenen op dat hij veel meer investeerde in de samenwerking met PvdA en GroenLinks dan CDA-collega Wopke Hoekstra. Rutte toonde meer begrip voor de linkse partijen, die alleen gezamenlijk mee wilden onderhandelen. Toen het uiteindelijk door Hoekstra’s weigering niet door kon gaan, had Rutte volgens betrokkenen moeite de harde boodschap te vertellen. Hij deed nog een laatste concessie: de linkse partijen mochten niet allebei meeregeren, maar wel samenwerken met een minderheidskabinet. PvdA en GroenLinks hoonden dit verzoek weg. Ruttes houding leidde bij vriend en vijand tot verwarring: wílde hij nooit met links verder en liet hij Hoekstra het vuile werk opknappen? Of had hij het er oprecht moeilijk mee?

Dat Rutte zich concentreert op persoonlijke verhoudingen, bleek onder meer uit de manier waarop hij praatte over het ‘document op hoofdlijnen’ dat VVD en D66 samen schreven. Onderhandelaars van beide partijen zagen het als een aanzet voor een nieuw regeerakkoord, waar andere partijen op mochten intekenen. Rutte maakte duidelijk dat hij het anders zag: het samen schrijven aan een document zou de geknakte relatie tussen beide liberale partijen kunnen herstellen.

Wopke Hoekstra begint met ‘nee’

Wie Wopke Hoekstra (partijleider CDA)

Zwakte Halsstarrig, onverzettelijk, moeite met compromis

Sterkte Zie ‘zwakte’: maakt van zijn inzet wel resultaat

Zet in op (Machts)positie CDA behouden en versterken

In Wopkes’ wereld is zijn wil wet. Als minister van Financiën werd Wopke Hoekstra door coalitiegenoten omschreven als ‘mister Nein’ of de ‘blokkeerfries’ – iemand die onverzettelijk is en veel weigert. In de afgelopen formatiemaanden toonde hij zich niet anders. Iemand die hem van dichtbij heeft zien opereren omschrijft het zo: bij Hoeksta begint het met nee en eindigt het met wat hij wil.

Hoekstra verloor als enige in het gezelschap van VVD, D66 en CU in de verkiezingen, vier zetels, en verloor er vervolgens nog één toen de gesprekken met partijleiders en de informateur al liepen, omdat Pieter Omtzigt zich afsplitste. Hoekstra moest daarbij de ene na de andere interne partijcrisis oplossen. Een zwakke positie? In zijn wereld heet dat een argument, en dat liet hij aan tafel weleens vallen: ze moesten blij zijn dat hij überhaupt bereid was een van de stoelen te vullen. Hij zei dat in het volle besef dat de grootste partij aan tafel, de VVD, een coalitie zónder het CDA geen optie vond.

Consultants, Hoekstra was voor zijn ministerschap partner bij McKinsey, worden erop getraind zich onmisbaar te maken, door klanten advies te bieden waarin de consultant zelf altijd een fundamentele vervolgrol heeft. Dat is terug te zien in de manier van werken van Hoekstra. Hij vindt zichzelf en zijn opvattingen onmisbaar. En hij heeft er geen moeite mee om anderen diezelfde rol te weigeren.

Als minister van Financiën had Hoekstra er manieren voor om zijn nee duidelijk te maken: hij was dan even onbereikbaar. Of hij stuurde voormalig fractievoorzitter Pieter Heerma naar het coalitieoverleg met zijn boodschap, verpakt als voldongen feit. In de formatie moest hij dat toch echt zelf doen, en wat bleek: hij had er geen enkele moeite mee.

Wat anderen ook opvalt is dat Hoekstra veel nadenkt over zijn (machts)positie en hoe hij die kan vergroten. Voor de zomer probeerde hij Sigrid Kaag eens te verleiden tot een bondje: wat als zij samen Rutte in de onderhandelingen zouden isoleren? Hij wilde zo de grootste partij verzwakken. Kaag moest er niets van hebben.

Vrouwen die met Hoekstra samenwerkten omschrijven hem als een alfamannetje, een macho. Zij voelen zich niet altijd gehoord of op hun gemak. En Rutte spiegelt zich daaraan. Het lijkt soms, vinden anderen die dat observeren, alsof Rutte en Hoekstra tegen elkaar aan het opbieden zijn met ‘stoer’ gedrag.

In het meest recente formatiedebat in de Tweede Kamer had niemand de CDA’er vragen gesteld. Waarom niet? Een rondvraag leert dat de methode-Hoekstra hier ook werkt. Andere fractievoorzitters redeneren namelijk zo: als je maar een beperkt aantal interrupties hebt, waarom zou je ze dan gebruiken om tegen een muur te praten?

