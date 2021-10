Minstens 16 doden bij bomaanslag op Afghaanse moskee

Zeker zestien mensen zijn tijdens het vrijdaggebed om het leven gekomen bij een bomaanslag op een sjiitische moskee in de Afghaanse stad Kandahar. Dat hebben regeringsfunctionarissen en provinciale leiders bevestigd, melden persbureau AFP en Reuters. Ook vielen er zeker 32 gewonden.

Het aantal doden en gewonden kan nog oplopen. De autoriteiten zeggen de aanslag te zullen onderzoeken. Inmiddels zijn leden van de Taliban aangekomen om de locatie van de aanslag te bewaken en is een oproep uitgegaan aan burgers om bloed te doneren. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Taliban-woordvoerder Qari Sayed Khosti laat weten „bedroefd” te zijn door het geweld.

Het incident komt een week na een zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in Kunduz, in het noorden van Afghanistan. Die aanval werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat (IS), dat sinds de machtsovername door de Taliban actiever is geworden in Afghanistan. Bij het geweld vielen zeker 46 doden en meer dan honderd gewonden.