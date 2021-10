Reuzenpop Amal, gemaakt door de Handspring Puppet Company, arriveert op 13 oktober 2021 in Parijs. De 3,5 meter lange 'Little Amal'-pop symboliseert een jong Syrisch vluchtelingenmeisje en maakt deel uit van 'The Walk'. Dit is een kunstinitiatief dat 8.000 kilometer van Syrië naar het Verenigd Koninkrijk zal reizen door Turkije, Griekenland, Italië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België, om aandacht te vragen voor de behoeften van jonge vluchtelingen.

Foto Christophe Petit Tesson / EPA