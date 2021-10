Deutschlandfunk is radio zonder gekwebbel, gekeuvel en lollige jingles

Ampel-Sondierungen, Cannabislegalisierungsfragen, Chaosbekämpfung in Afghanistan, bei Deutschlandfunk hören sie Alles Von Relevanz.

Er is niets ten kwade veranderd, niets. De rede regeert op de radio. De rustige, rationele presentatoren praten precies zoals ze dat een halve eeuw geleden al deden.

In de DDR, de Deutsche Demokratische Republik, die helemaal niet democratisch was, de communisten trokken er aan de touwtjes, werd eind jaren veertig van de vorige eeuw een sterke radiozender opgericht die uitzond op de lange golf. Die golf, die nu nauwelijks nog wordt gebruikt, had het voordeel dat je met één zender een bereik van honderden kilometers had. De zender heette Deutschlandsender en hij liet de hele dag horen hoe mooi, rustig, prettig en aangenaam het leven in de DDR was. Daar moest vanuit West-Duitsland een krachtig radio-antwoord op komen, dat werd Deutschlandfunk, de nationale nieuws- en achtergrondzender van het andere enige echte Duitsland. Ik luisterde als kind al naar beide zenders. Op de lange golf klonk alles dof. De mompelende mannen spraken alsof ze met een pijp in hun mond voor de microfoon zaten. Af en toe bliezen ze een bezorgd pufje geparfumeerde tabaksrook uit. Wat ze zeiden deed er niet toe, ik verstond niet vel meer dan „Hans-Dietrich Genscher, Erich Honecker, Brezjnev, die Wetterlage, Verkehrshinweis.” Ik deed niets anders dan me nestelen in de geruststellende stemmen. Je hoorde dat ze het goed met ons voor hadden, aan beide zijden van het IJzeren Gordijn.

De Deutschlandsender ging met de DDR ten onder. Niets meer dan ruis restte op de frequentie waarop de heilstaat zo vriendelijk en redelijk tot mij had gesproken.

De pijpen uit de mond

Deutschlandfunk bleef uiteraard fier overeind, maar de toon veranderde niet. Geen Westers triomfalisme, geen borstklopperij, dikdoenerij, geen stemverheffing, nee, de ontstane situatie in Europa werd in alle rust in ogenschouw genomen.

Nu, 31 jaar na de samenvoeging van beide echte Duitslanden, wordt zij dat nog steeds. De pijpen zijn uit de mond genomen, de lange golf is verruild voor de FM, de digitale radio, de satelliet en het internet, maar de degelijkheid, de ambachtelijkheid van de doorwrochte analyses en de deskundigheid stralen nog altijd van de zender af.

Luisteren naar Deutschlandfunk is terugkeren naar een wereld waarvan je dacht dat die verdronken was in gekwebbel, gebabbel, luchtig gekeuvel, lollige jingles en korte, vooral korte items.

Luisteren naar radio FIP is een coronaproof wereldreis

De spanningsboog bestaat niet, de luisteraar heeft maar te luisteren, en als het hem/haar/hen niet interesseert, dan is er de uitknop waarover elk toestel of device beschikt.

Ik schakel in, op een suffige woensdagmorgen. Tag Für Tag, elke dag, half tien, handelend over maatschappij en religie.

Ik val met mijn neus in een evangelische theoloog. Hij heeft een biografie geschreven over de heilige geest, met kleine letters. Jaja, expres niet in kapitalen, omdat hij de verscheidenheid aan het beleven van de heilige geest, hij spreekt soms ook wel van de geest, geen geweld wil aandoen. De reikwijdte van de geest is enorm. Die loopt van de klassieke drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de heilige geest, tot de hedendaagse overtuiging, die meer op pantheïstische leest geschoeid is, dat men de geest overal kan waarnemen, tot in het bos, met zijn bomen die met een systeem van ondergrondse schimmeldraden met elkaar kunnen communiceren aan toe. Boswachter Peter Wohlleben heeft dat in zijn boek Het verborgen leven van bomen uit-en-ter-na beschreven.

„Maar”, vraagt de interviewer, „hoe heeft u dat gedaan? Als men een biografie schrijft, gaat men met de persoon waarover die gaat aan tafel zitten, dat ging in dit geval niet.”

Theoloog: „Daar heeft u gelijk in, dat was helaas niet mogelijk, ik heb gedurende een aantal jaren een grote hoeveelheid bronnen geraadpleegd en de verschillende verschijningsvormen van de heilige geest op die wijze in kaart trachten te brengen, ik beweer overigens niet dat ik daar volledig in geslaagd ben, het onderwerp is groot.”

En zo gaat het maar door in Tag Für Tag. We reizen af naar Oberlausitz, een katholieke enclave in het oosten van Saksen. In tegenstelling tot de rest van Duitsland, dat in hoog tempo religieus erodeert, heeft het katholicisme in deze regio rondom de stad Bautzen, waar menigeen de Sorbische taal nog machtig is, nog nauwelijks aan kracht ingeboet. Men groet elkaar, vertelt een bewoonster van de regio, ja zelfs jonge kinderen doen dat op straat nog met: „Onze heer Jezus Christus zij geloofd en geprezen.” Toch is ze niet onverdeeld enthousiast over de richting waarin het Obersaltzische geloof zich ontwikkelt. „Vroeger waren ook meisjes en jonge vrouwen misdienaar, dat zie je nu niet meer, na ja, so geht's.”

Alle verhalen over misbruik in de katholieke kerk zijn „verschandaliseert”, voegt een pastoor nog onverbiddelijk toe.

„Is de manier waarop men samenleeft in Oberlausitz,” vraagt de presentator zich na de reportage af, terwijl er een geruststellend massaal gebed in een volle kerk klinkt, „gedoemd ten onder te gaan, of is ze een model voor de toekomst?” Je hoort in zijn stem dat hij er het zijne van denkt.

Tijd voor de Nachrichten. De Ampel-Sondierungen zijn begonnen, de stoplichtonderhandelingen, eigenlijk zijn het nog vooronderhandelingen, om te kijken of men tot een stoplichtcoalitie kan komen met SPD, rood, Grühnen, groen, en FDP, geel. Er is in Berlijn een Gipfeltreffen tussen de drie partijen geweest, dat klinkt ernstig, maar het is gewoon een topontmoeting.

De wereld van gisteren

Hé, wat knapt je Duits snel op bij het anhören van al die stemmen die elk woord met een enorme accuratesse uitspreken. Merkel wil werk maken van de Chaosbekämpfung in Afghanistan, terwijl haar eigen partij, de CDU, in chaos is gestort na de desastreus verlopen verkiezingen van 26 september.

In een analyse na het nieuws wordt de partij genadeloos, maar op zeer rustige wijze gefileerd. Men dacht dat men nog de enige grote volkspartij van West-Europa was, maar ze blijkt toch vooral te bestaan uit dikke, oudere mensen, die weliswaar het goede met de wereld voor hebben, maar vergeten zijn dat de wereld van vandaag die van gisteren niet meer is.

Dat is Deutschlandfunk. De wereld van vandaag, het verbod op vissen op Dorsch in de Oostzee, (kabeljauw), zorgen over databescherming van burgers (datenschutz) en het vernietigende rapport over de Britse aanpak van de pandemie in de vroegcoronatijd, verpakt in de sound en de presentatie van een wereld waarvoor wij Nederlanders al lang niet meer het geduld hebben. Met elke avond, vlak voor twaalven, het Duitse en het Europese volkslied, wat wil je nog meer. Deutschlandfunk is radio die met beide benen midden in de Europese geschiedenis staat, tot de zeeslag bij Lepanto aan toe, die in een aflevering van de dagelijkse rubriek Kalenderblatt wordt opgevoerd om onze Westerse omgang met moslims anno 2021 te duiden. Alles von Relevanz!

