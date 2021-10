‘De weg naar een nieuwe toekomst was niet makkelijk’

Anita: „Een eigen Bed & Breakfast was een droom die al heel lang in mijn hoofd zat. Maar ja, Jack en ik waren pas vier maanden getrouwd toen mijn schoonvader overleed en we de varkensfokkerij overnamen. Daar hadden we onze handen vol aan. Daarnaast werkte ik in de horeca.”

In het kort Anita (56) en Jack (60) Smits namen afscheid van hun varkensfokkerij en begonnen begin 2020 met hun jongste zoon Frank (26) B&B Op d’n Kreijtenberg in Milheeze, met twaalf kamers. Jack werkt daarnaast 35 tot 40 uur bij een varkensfokkerij in de buurt. Anita is raadslid voor het CDA in de gemeente Gemert-Bakel en Frank heeft nog een nulurencontract in een restaurant in de buurt. Jack en Anita hebben behalve Frank nog een zoon van 29 en een dochter van 31, die ook in Milheeze wonen. Jack, Anita en Frank verdienen samen circa twee keer modaal.

Jack: „Zes jaar geleden zijn we met de varkens gestopt. Er kwam steeds meer natuur om ons heen door zandwinning, steeds meer regelgeving, er werd een golfbaan aangelegd… Als varkenshouders pasten we hier niet meer.

„Verplaatsing van het bedrijf was te duur. Toen ben ik buiten de deur gaan werken. In de bouw. Ik kwam in een totaal andere wereld terecht: ’s morgens vroeg werd ik met een busje opgehaald en dan gingen we werken in Zuid-Limburg. Daar kwam ik eerder eens in de vijf jaar. En al die auto’s op de weg, ik vroeg me af wat die daar deden. ‘Dat zijn ook mensen die naar hun werk gaan’, vertelde mijn collega. Na twee jaar ben ik in een varkensfokkerij hier in de buurt gaan werken. Daar kan ik op de fiets heen.”

Frank: „Ik wilde metselaar, timmerman of interieurbouwer worden, maar de horeca trok me ook. Als ballenjongen en later afwasser op de golfbaan hiernaast ben ik daar ingerold. Al dacht ik tijdens de afwas weleens: ik ga nooit de horeca in. Uiteindelijk heb ik een opleiding tot gastheer gevolgd in Eindhoven en Tilburg.”

Jack: „We hadden geen gemakkelijke weg naar een nieuwe toekomst. In ruil voor het opgeven van het varkensbedrijf mochten we een aantal woningen aan de rand van Milheeze ontwikkelen. Dat is een heel lang proces geweest met de gemeente, bewoners, advocaten, boekhouders en uiteindelijk de Raad van State.”

Anita: „Ik had er een dagtaak aan, en ’s nachts lag ik er wakker van.”

Lintje doorknippen

Anita: „Door positief denken hebben we deze omslag kunnen maken. Frank was meteen enthousiast toen ik met het plan voor een B&B kwam. Op die manier zouden we ons bedrijf kunnen doorgeven aan hem. Overigens pas ik elke maandag op de drie kinderen van onze andere zoon en dochter. De vierde is op komst. En elke dinsdag komen alle kinderen eten. Zo gaat dus niet al mijn aandacht uit naar Frank.”

Frank: „Mijn moeder en ik vullen elkaar goed aan.”

Jack: „Ik moest wel even wennen aan het idee van een B&B. Maar we konden op deze manier wel op eigen grond blijven wonen, op de plek waar ik ben geboren en getogen.”

Anita: „Na afbraak van de varkensstallen mochten we twaalf kamers bouwen.”

Frank: „Ik wist heel goed wat we mooi vonden en zo hebben mijn moeder en ik alles zelf uitgezocht en ingericht.”

Jack: „Ik maai het gras. De B&B heeft me nieuwe energie gegeven. Ik werk 35 tot 40 uur buitenshuis en hier doe ik vooral het onderhoud van de B&B en het erf eromheen.”

Anita: „Maar in de weekenden helpt Jack ook met het verschonen van de bedden. Als het heel druk is, hebben we nog een interieurverzorgster.”

Frank: „Mijn moeder en ik verzorgen het ontbijt.”

Jack: „We zijn begonnen in januari 2020, vlak voor corona dus. Toen hebben we elkaar weleens aangekeken van: we gaan toch wel door, hè?”

Anita: „We hebben nog steeds geen open dag of opening van de B&B gehad.”

Frank: „Ik had best eens een lintje door willen knippen.”

Anita: „Eigenlijk was het een geluk dat veel mensen in Nederland bleven voor vakantie. We hebben het tot nu toe erg druk.”

Frank: „In de zomervakantie zaten we tien weken lang vol.”

Anita: „De omgeving reageert enthousiast op de B&B. Ze hebben geen last meer van het bedrijf. We kopen zoveel mogelijk lokaal: gebakjes, eieren, het bbq-vlees van de slager in het dorp. Dat is duurzaam, en zo creëren we betrokkenheid. Ik krijg energie van die complimenten. Dat was wel anders toen we nog een varkensfokkerij hadden. Maar we hebben nog steeds respect voor de agrarische sector die producten maakt waar wij van genieten.”

Vaste gasten

Jack: „Wat ik mis, is het samen werken op het eigen erf. De biggen verzorgde ik altijd samen met Anita.”

Anita: „Ja, er zijn zeker pijnpunten geweest.”

Frank: „Ik heb nog een nulurencontract bij een restaurant, daar spring ik weleens bij. Mocht het hier in de winter veel rustiger worden, dan kan ik daar werken. Maar we hebben hier binnen een jaar al vaste gasten. Zakenmensen die graag hun ‘eigen’ kamer willen. Ik weet precies wat ze prettig vinden.”

Anita: „Mensen kunnen ontvangen en verwennen, dat is het grootste cadeau.”

Jack: „En dat we weer een bedrijf hebben waar we trots op zijn. En dat de bank ons plan zag zitten. Alleen voor het opnemen van vrije dagen moeten we nog iets verzinnen.”

Frank: „Ik ben net zo lief thuis. Er is hier zo veel uitzicht en rust.”

Anita: „We hebben eigenlijk nooit veel vakantie gehad. Soms gingen we een weekendje weg. En nu denk ik: een bakje koffie na het werk op ons terras en het is helemaal goed wat mij betreft. Het is zo fijn dat deze droom is uitgekomen!”

Hoe doen zij het? Opstaan Om 06.00 uur staan Anita en Frank op om het ontbijt te kunnen maken voor de eerste gasten. Wonen Jack, Anita en Frank wonen nog steeds in hun boerderij in Milheeze. Op de plek waar ooit de varkensstallen stonden, staat nu de B&B. Vervoer Jack gaat op de fiets naar zijn werk. Anita doet veel met de auto. Voor de gasten van de B&B zijn er vier e-bikes, die het gezin zelf ook gebruikt. Hobby’s Jack golft elke week. Anita probeert dat ook, maar is vaak te druk. „Eigenlijk zijn mensen mijn grootste hobby.” Sparen Het gezin spaart voor uitbreiding van de B&B met een theetuin en een vergaderruimte. Bedtijd Uiterlijk om 24.00 uur gaan ze naar bed. Frank: „Ik krijg een melding op mijn telefoon dat ik dan echt moet gaan slapen.”