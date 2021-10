Adele begint met ’30’ een volgend hoofdstuk — en dat doet ze majestueus

19, 21, 25, 30. De minimalistische discografie van zangeres Adele vertegenwoordigt grootse emotie. Geen andere artiest heeft het blootleggen van haar gevoel zozeer tot de kern van haar oeuvre gemaakt als de Britse Adele (33). De zangeres schermt haar privé-leven zorgvuldig af. Maar, verrassend, in haar liedjes vertelt ze achteraf alsnog wat er speelde. Zo horen we hoe ze van meisje tot vrouw werd (op 19), over wraakgevoelens jegens een ex (21) en hoe ze zich als moeder voelde (25).

Met 30 begint een volgend hoofdstuk, dat van gescheiden moeder. 30 verschijnt 19 november, afgelopen donderdagnacht verscheen als voorproefje al de single ‘Easy On Me’.

In de ballad dompelt Adele haar luisteraars – waarvan duizenden donderdag ’s nachts waren opgebleven om het liedje te horen en de clip op YouTube te zien – onder in wroeging en berouw. In de eerste zin zegt ze: er zat geen goud in de rivier. Oftewel, haar huwelijk had geen glans.

‘You can’t deny how hard I have tried’, zingt ze, maar de breuk (van echtgenoot Simon Konecki, in april 2019) was onafwendbaar. Met dit nummer vraagt ze vergeving aan haar zoon en ex-man. De muziek is onopgesmukt, met ingetogen piano en percussie die Adele’s stem omlijsten.

Die stem is al een pleidooi op zich en klinkt zowel groots als gekweld. Als ze zingt ‘I was still a child/ didn’t get the chance to feel the world around me’ kruipt een beurse pijn in de woorden, haar natuurlijke bravoure slinkt. Maar die bloeit weer op. Want al is de ‘bridge’ van het nummer een beetje geforceerd, Adele’s zangstem is majestueus.