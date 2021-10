De meisjes liepen tegengesteld aan de jongens

Oud-docent Janke de Graaf (70, midden-rechts) ging zomer 1966 samen met schoolvriendinnen Bettie (71, links, teamleider), Tine (70, midden-links, dieetkok), Jelly (71, rechts, lerares), Aly (71, onder-links, basisschool-leerkracht) en Welmoed (71, onder-rechts, directeur) op de foto in de Riedhússtrjitte in Ternaard.

„Het was tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. Wij lieten ons kieken door een fotograaf. De meesten waren net geslaagd voor de Mulo. Het dorp was religieus verdeeld. Wij waren allemaal Nederlands Hervormd. Dat betekende een christelijke lagere school, lid van de christelijke meisjesvereniging en op zondag in de kerk zitten in de meisjesbanken. Tijdens de preek lieten we elkaar fotoboekjes zien of deelden één rolletje pepermunt. Voor sommigen was de zondag een dag van totale rust: zelfs breien was verboden. Anderen mochten in de namiddag flaneren. Meisjes liepen tegengesteld aan de jongens in een vierkant van straten door Ternaard. Op een straathoek hing dan soms een spannende jongen van elders met een brommer. Op verjaardagen pakte mijn moeder uit: vriendinnen kregen bij ons thuis een zogenaamde ‘Spoetnik’: koffiemelk gemixt met Exota, destijds een populaire priklimonade. Ik, een nakomertje met vijf broers, kon goed leren. Toch koos ik niet voor het lyceum, maar voor mijn vriendinnen op de Mulo. Mijn ouders vonden dat hoog genoeg voor een meisje. Wij waren erg bleu, hadden geen idee van onze mogelijkheden. De kweekschool was voor ons als de universiteit voor anderen. Onze vriendschappen ervoer ik als vanzelfsprekend. In dwarsverband was er altijd contact, de laatste jaren ook weer in groepsvorm. Terugkijkend denk ik dat de vriendschap komt doordat jaloezie bij ons ontbrak. Wij wisten nog weinig, maar gunden elkaar alles.”

