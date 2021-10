De logica van de Brexiteers

Brexit is terug in het nieuws. Wederom met een hoop commotie. Wen er maar aan: dit gaat even duren, want het is deel van de Britse strategie.

De Britse regering wil af van het Protocol over Noord-Ierland uit 2019. Van begin af aan was het plan: tekenen, omdat er zonder Protocol geen harde Brexit kon komen – en vervolgens afspraken niet nakomen en zeggen dat het niet werkt, om zo achteraf met veel gejammer en kabaal extra concessies te krijgen van de EU.

Tot dusver lukt dat aardig. De Britten moesten goederen van het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland controleren – Noord-Ierland is deel gebleven van de Europese interne markt en douane-unie, en daar gelden de strenge EU-regels (waaraan alle andere deelnemers zich ook moeten houden). Maar Londen voert die controles amper uit. Voor sommige sectoren gelden overgangsregels, die moesten helpen om aan het extra papierwerk en gedoe te wennen. Londen heeft die periodes deels zonder overleg verlengd. Het had in 2019 beloofd – we hebben het hier over een internationaal verdrag! – een nieuw datasysteem voor deze controles op te zetten. EU-douanebeambtes zouden toegang krijgen. Dat systeem is er nooit gekomen, laat staan dat EU-beambtes iets te zien krijgen. Erger, ze worden geïntimideerd en niemand helpt ze.

Londen lapt, kortom, het Protocol aan zijn laars. Brussel protesteert bij elke schending. En dan? In het Protocol staat dat er arbitragepanels zijn met juristen van beide kanten die zich over geschillen buigen. Maar er is geen werkwijze afgesproken. Panelleden hebben nooit bericht gehad, niets.

Dus doet de EU concessies. Constant. Want als het VK geen controles doet op goederen die via Noord-Ierland de EU inkomen, is er maar één manier om te voorkomen dat dit ’s werelds mooiste smokkelroute wordt: dat de EU zelf controles doet, tussen Noord-Ierland en Ierland. Dan laait het Noord-Ierse vuurwerk tussen protestanten en katholieken meteen op. Ook Ierland gaat dan in de gordijnen. Het wil geen grens. En ook geen EU-beambtes die op Iers grondgebied goederen uit Noord-Ierland checken. Maar als de EU in plaats daarvan checks gaat doen tussen Ierland en de rest van de EU (je moet toch ergens controles doen), is de beer helemaal los.

De EU zit dus klem. Londen weet dat. Daarom kan het steeds het elastiek verder oprekken en zeggen dat het Protocol niet werkt en dat het concessies wil. Deze week bood de EU aan om 80 procent (!) van de voedselcontroles te schrappen. Zo gaat het VK, dat in EU-hoofdsteden voor geen cent wordt vertrouwd, de EU-buitengrens beheren. En nóg is het niet genoeg, want Londen weigert nu om bemoeienis van het Europese Hof van Justitie te aanvaarden – wat het in 2019 accepteerde.

De wereldorde van de Brexiteers: je spreekt regels af om ze te schenden en weigert dan elke arbiter

Het Noord-Ierse parlementslid Ian Paisley bevestigde woensdag dat Johnson in 2019 „zelf tegen mij zei dat hij het Protocol zou tekenen om het daarna meteen te veranderen, of liever te verscheuren. En dat het allemaal semantiek was.” En hier is Dominic Cummings, oud-adviseur van Johnson: „Brexit erdoor krijgen was tienduizend keer belangrijker dan juristen internationaal recht die constant mensen afblaffen die het internationaal recht breken.”

Voilà. Dat is de nieuwe wereldorde van de Brexiteers: je spreekt regels af om ze te schenden en weigert dan elke arbiter.

Tot aan de klimaattop in Glasgow in november zullen Londen en Brussel over het Protocol ‘onderhandelen’. Verwacht gebekvecht en geklaag, geen explosie. Maar zodra internationale klimaatdelegaties hun hielen lichten, vol lof over Global Britain, blaast Johnson het Protocol op (via Artikel 16). Met panels die vleugellam zijn en een Ierse grens-no-brainer zal de EU terugslaan met handelsrestricties. Die zullen de Britten pijn doen. Maar ze helpen Johnson om Brussel overal de schuld van te geven. Ideaal campagnemateriaal voor de komende verkiezingen. Helaas zijn die pas over twee jaar.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

Nieuwsbrief NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven