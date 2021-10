Een designerportefeuille, een designerbril, luxe crèmepjes, de sleutels van een Volvo en een kassabon van een paar shirtjes à 1.200 euro: de eigenares van dit tasje zit goed in de slappe was. Ze draagt twee klantenkaarten van het casino bij zich. Zou het iemand zijn die gelukkig is in het spel? Een winnaar? Verdient ze zo haar geld?

Misschien is ze wel professioneel pokerspeler. Of spannender nog: zo’n type dat de roulette te slim af is: een bloedmooie vrouw die – net als in een klassieke Hollywoodfilm – weet hoe je het casino failliet kunt spelen. Of nog beter: een briljant statisticus in een cocktailjurk, die iedereen verbijsterd achterlaat terwijl ze met haar Louis Vuitton-tasje vol witgewassen maffiageld het casino uit paradeert. Dat zou leuk zijn.

Maar helaas staat het Five Star Casino, waar deze tasbezitter een pasje van heeft, niet in Los Angeles, maar gewoon in Oosterhout. Dit is geen film, maar het echte leven. In het echte leven is ze misschien geen beroepsgokker, maar ervaren is ze wel. Want ze bezit ook de Holland Casino Diamond Card. En die krijg je pas als je vijfentwintig keer de speelzaal hebt bezocht.

Misschien wast ze stiekem wat geld wit. Dat zou kunnen. Maar spannender dan dat wordt het waarschijnlijk niet. De kans is groter dat ze gewoon voor de lol speelt, om na werktijd een beetje stoom af te blazen. Want dit is het tasje van iemand die altijd bereikbaar is: iemand die haar telefoon aan een parelmoeren koord met zich meedraagt. Het is de tas van een carrièrevrouw die het zich niet kan veroorloven om niet bereikbaar te zijn.

Deze vrouw is een winnaar, op het professionele vlak. En dat verdient blijkbaar lekker. Maar ook die theorie blijft natuurlijk een gokje.